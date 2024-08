Los deportes acuáticos sacan la cara por México en París 2024

Con el final de los Juegos Olímpicos París 2024 encima, es importante hacer notar que han sido unos extraordinarios Juegos. Desde su increíble inauguración hasta, seguramente, así será la Clausura. Me queda muy claro que los franceses hicieron todo lo posible por hacer un evento majestuoso y lo lograron.

Creo que es importante resaltar el trabajo que hicieron los deportistas de actividades acuáticas de México. Creo que nadie les puede reprochar absolutamente nada, independientemente del poco apoyo que tuvieron por parte de los dirigentes deportivos, llámese Conade y Comité Olímpico Mexicano. Me queda clarísimo que el trabajo hecho por cada disciplina fue maravilloso.

Empezamos con lo más destacado. Sin lugar a dudas, la doble medalla de Osmar Olvera, plata en sincronizados plataforma y bronce en individual trampolín, fue algo maravilloso. Incluso hay que recordar que la plata en sincronizados tuvo un aroma de oro. En lo que respecta a la prueba individual estaba cantado: era muy difícil lograr el oro compitiendo contra los monstruos chinos en esta especialidad.

De verdad estoy muy contento por ese resultado. Y si analizamos otras disciplinas deportivas como la natación artística, sus posiciones fueron bastante buenas, tanto en el dueto como en el equipo. Estar en finales no son enchiladas.

Todo lo que le ha pasado a este equipo de natación artística generó expectativas mayores, luego de ganar eventos muy importantes. No hubo medalla, pero fue un trabajo fenomenal, como todo el ciclo. Felicidades a todas ellas.

Nos vamos a las aguas abiertas. Hay que poner el resultado de dos grandes deportistas. Lugar 19 de Martha Sandoval, que no ha tenido apoyo absoluto y menos su entrenador, ya que ni siquiera lo han llevado a eventos mundiales debido a la política que existe para designar a gente que no tiene nada que ver con las aguas abiertas, y esta niña sufrió cuando fue sin entrenador al campeonato del mundo. Buen lugar para ella.

El otro jovencito de Morelos, Paulo Strelhke, hizo un extraordinario trabajo apoyado al 100% por su familia. Un 12 lugar en aguas abiertas olímpicas cuando estaba compitiendo con 'monstruos' fue bastante satisfactorio.

En lo que respecta a la natación, se cumplieron las expectativas con dos semifinalistas: Miguel De Lara y Gabriel Castaño, que lo hicieron bastante bien. Gabriel Castaño en 50 m libres fue lugar 15; y Miguel de Lara en 200 m pecho quedó en el puesto 16.

Jorge Iga no logró sus mejores marcas, pero su lugar 20 y sus marcas que hizo después de tanto trabajo lo debe dejar tranquilo. Todo esto fue con apoyo 100% familiar. Que no les inventen que hubo apoyos por parte de otras instituciones cuando las familias de estos jóvenes aportaron la mayor parte de los recursos para poder estar en eventos de preparación, así como el Fideicomiso Top 16, que cumplió con su cometido y que aportó una cantidad importante para la planeación de su preparación para dar las marcas.

Lástima por María Mata Cocco, que con la marca que ella tiene -como lo demostró en el campeonato del mundo- pudiera haber estado en las semifinales de estos Juegos, pero desgraciadamente la marca era muy difícil darla y al final de cuentas en la prueba de 200 m mariposa ella hubiera quedado en finales.

Celia Pulido, en sus primeros Juegos Olímpicos, cumplió su cometido en 100 m dorso. Hay que resaltar mucho que este grupo marginado por las autoridades, más que nada por el organismo del gobierno, cumplió sus amplias expectativas más que cualquier otro deporte. Eso hay que decirlo claramente.

Las actividades acuáticas de México, las que han sido humilladas y aplastadas por parte de quienes dirigen el deporte gubernamental, han demostrado que, a pesar de los pocos apoyos, se sobrepusieron para hacer un buen resultado. Y también hay que hacerle ver a la comunidad que a pesar de que la mejor entrenadora de clavados en México, Ma Jin, fue amenazada para destituirla y no ir a París, sus clavadistas fueron los que dieron medallas. Eso no lo tengo que decir yo. Hay un documento firmado por la presidenta del Comité Olímpico donde le pide a la Embajada que por favor ponga un hasta aquí a las arbitrariedades que comete la china Ma Jin. Eso fue una mentira. ¿Por qué hace esto el Comité Olímpico Mexicano? ¿Por qué hace eso Marijose Alcalá? Sencillamente, porque la parte de la comisión estabilizadora que los dirige quería ser protagonista, cuando los que deben de brillar son los atletas y no la gente de pantalón largo.

Muy bien por todos los clavadistas. Muy bien por Ma Jin. Y enhorabuena por los deportes acuáticos de México. Es importante decirlo. ¿Dónde está la magia que hacía la pasada federación dirigida por Kiril Todorov? Antes decían que era la federación más importante porque su consejo directivo había hecho un trabajo espectacular para tener siempre buenos Juegos Olímpicos, pero con lo que acaba de pasar en París 2024, está demostrado que sin la federación que dirigía este personaje ha sido la mejor actuación histórica en los deportes acuáticos. Se acabó la farsa de que por el consejo directivo de la Federación Mexicana de Natación se tenía éxito. De ninguna manera. Creo que está muy claro: los deportes acuáticos salieron adelante por la iniciativa privada y por el esfuerzo de los familiares de estos deportistas. Felicidades.

Profesor