Hoy estoy un poco nostálgico y a mis 82 años, todavía creo que pueden existir milagros. He vivido en las orillas de las albercas, en los campos deportivos y mi pasión ha sido el deporte, pero más que el deporte, específicamente la natación.

He vivido en un sueño permanentemente con el trabajo que he hecho desde hace más de 60 años. Siempre estoy soñando en resultados deportivos, pensando en lo que voy a hacer. Algo que sin duda la juventud debería hacer en todo el mundo. Siempre he pensado que el deporte, la actividad física y todas las actividades importantes de la vida, como como el arte, la cultura, debe ser algo maravilloso para la juventud y para todos los seres vivos de este mundo.

¿Por qué viene esta reflexión? He visto con tristeza que en México existen, entre chicos, grandes y regulares, más de mil clubes y escuelas de diferentes actividades deportivas. Simplemente, hay más de cinco mil escuelas de natación en el país. Pero me da mucha pena y tristeza que con toda esa infraestructura en el país no seamos capaces de hacerle ver a la a juventud que la cultura deportiva es algo importantísimo para sus vidas.

El hecho de hacer deporte, de estar permanentemente en contacto con la naturaleza, y de sentir las sensaciones de lo que es e es el ejercicio, de lo que es tener condición física, debería ser algo más común en nuestra sociedad. No puedo entender de ninguna manera que la gente no lo entienda Incluso hablo por mí, ya mi, ya que promuevo la cultura deportiva y, sin embargo, tengo más de dos años de no hacer constantemente ejercicio, lo hago muy de vez en cuando, pero desgraciadamente es pura apatía. Eso sí, nunca es tarde para iniciar nuevamente, porque sé perfectamente el gran beneficio que me da a hacer ejercicio y y yo mismo me prometo que lo retomaré. ¿Por qué digo todo esto? Porque estoy convencido de que si en cada instalación deportiva de este país existiera cultura deportiva, existiera d ánimo de que la gente que hace ejercicio, muchos males se solucionarían. Pero creo que esto no lo han entendido nuestras autoridades, porque cada día hay más infraestructura mal hecha, cara y que no se aprovecha adecuadamente.

Me da mucha tristeza ver eso. Pero veo los 17 locales que tengo, como Family Fitness y escuelas de natación, y veo que la que está hecha hace 45 años parece que fue construida el día de ayer. Y me pongo a pensar por qué no podemos hacerlo así en México, no podemos tener esa cultura del mantenimiento para que este tipo de instalaciones sirvan para nuestra juventud. Soy un soñador, pero estoy convencido de que los clubes en México y en todo el mundo son la célula principal del deporte. Los cas Los clubes te van a dar la posibilidad de tener mejores personas Y si te vas al alto rendimiento, tienes una gran oportunidad de sacar deportistas ¿Por qué el país más pode- roso del mundo, vecino nuestro, tiene mejor deporte? Lo he vivido con mis nietos que viven en Estados Unidos, y ya tienen esa cultura deportiva que se trabaja en aquel país y que potencia después sus selecciones nacionales.

Por eso, quise redactar eso, porque tenemos una nueva dirección del deporte en México. Jóvenes con mucho ímpetu de sacar al país del letargo que se encuentra en el deporte mexicano. Estos jóvenes están al frente del Comité Olímpico, la CONADE, la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados. Tenemos que darnos la oportunidad de servir a México.

Nuevamente, repito, si cada club, de este país, tuviera un pequeño equipo de cualquier actividad deportiva, otra cosa sería nuestro país. Por Por ejemplo, este fin de semana en ANV tenemos una gala de gimnasia con 300 niñas y niños, además de 200 nadadores en el campeonato nacional Master en Puebla, otros 150 nadadores en un torneo estatal y hasta una boda de pilón. Es decir, podemos generar y tener actividades sin problema.

No tenemos que andar inventando la actividad física y andar concentrando masas en el Zócalo para demostrar que se puede hacer deporte masivo. No, utilicemos lo que tenemos, simplemente utilicemos lo que tiene este gran país. Y por supuesto, que las instalaciones deportivas públicas no se los a los voraces que por los dejen a los v que por influencias logran la concesión y utilizan para beneficio personal. Para mí... Este día es un poco nostálgico, pero ¿Qué les puedo decir? Mis sueños son siempre pensando en el deporte. Y ojalá la juventud que dirige el deporte en nuestro país en este inicio de sexenio, se aferre a ese beneficio tan grande que se puede dar si se utiliza toda esa infraestructura existente para promover la cultura deportiva..

Profesor