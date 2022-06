Juegos Conade, inadvertidos

Sin pena ni gloria terminan los Juegos Conade, en lo que a la natación se refiere; en este evento, hubo 600 nadadores que fueron seleccionados en diciembre del Campeonato de Curso Corto, pero que no fue parejo, ya que muchos de los competidores que no participaron en el Grand Prix (Cancún y Guadalajara) organizado por la federación que ha quedado inactiva, no tuvieron la oportunidad de aumentar pruebas, mientras que los que sí asistieron a ese evento pudieron hacerlo.

Así, en forma desigual, se formaron las selecciones de los estados que asistieron a estos Juegos de la Conade, una competencia que —pese a todo— resultó buena para los deportistas, porque sirvió para que quienes irán al CCCAN en Barbados, al Campeonato Nacional en Colombia o al Mundial Juvenil en Lima, tuvieran algo de preparación a un nivel relevante.

Todos estos eventos internacionales a los que irá un importante número de nadadores mexicanos son auspiciados por los papás de los deportistas, o por colectas que han hecho los mismos muchachos.

En los Juegos, los costos de transporte y de uniforme fueron pagados por los institutos del deporte de cada estado que tuvo participantes; en el caso del hospedaje y comida, se cree que los gastos fueron cubiertos por la Conade.



En total, participaron cerca de 25 mil jovencitos en 40 deportes. Sin embargo, en los diferentes medios de comunicación nacionales no se ha dado cobertura, como quizá sí se ha hecho en los medios estatales, que le dan seguimiento a sus atletas. Es triste que a nivel nacional no exista información. No se sabe cuándo se inauguró, cómo va o qué eventos quedan; es decir, ha pasado desapercibido y, si tuviera el formato como anteriormente, como la Olimpiada Nacional, sería diferente, pero tiene más de 10 años que no hacen bien lo que antes era un evento relevante en todo el país.

Si hablamos de los resultados, ha habido marcas regulares. Es triste ver que no se sabe si hay récords que se hayan roto o a qué deportistas seguir. Se ha visto fuerte la participación de equipos de Quintana Roo, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes e, insisto, ha sido algo bueno para los deportistas y entrenadores que haya un campeonato, pero queda claro que podría ser más grande el beneficio si hubiera una planeación clara de para qué sirve, de hacia dónde quieren ir y a dónde quieren llegar.

Porque primero dijeron que se realizaría en mayo, luego en junio. De ninguna manera puedo decir que no hubo quien le sacó provecho, ya que sirve de preparación, pero esperemos que el año próximo esté mejor estructurado y planificado, con un objetivo claro: que sea selectivo para un evento internacional o que le dé un valor agregado al hecho de terminar la temporada 2023. Los resultados cada quien los tendrá como pueda, porque no hay ninguna información mediática de cómo quedó este torneo, otra llamada de advertencia para no dejar morir estas competencias, siempre y cuando se hagan bien y tengan la difusión que necesitan.

