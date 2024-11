Inicia un nuevo proyecto en la natación mexicana, Querétaro será el espacio para edificarlo

En diciembre, se llevará a cabo en Querétaro el Campeonato Nacional de Curso Corto de todas las categorías, que organiza la Comisión Estabilizadora, la cual está haciendo todo este trabajo en forma muy profesional, junto con la Comisión Técnica de Entrenadores, liderada por la nadadora María Mata Cocco.

Además de lo anterior, viene la gran oportunidad de regularizar la natación mexicana. ¿Por qué lo digo? Porque, afortunadamente, el nuevo Gobierno de Jalisco no prestará sus instalaciones para llevar a cabo una competencia en las mismas fechas, que no era más que un proyecto de la vicepresidencia de la Federación Mexicana de Natación que ya no existe.

Con el cambio de Gobierno, las nuevas autoridades han rechazado este campeonato nacional, ya que entran en funciones hasta diciembre. Se han dado cuenta de que todo lo que hacía el señor vicepresidente de la FMN, Ismael Meneses, era más un negocio personal.

Esta es una muy buena noticia para la natación de México, porque los padres de familia ya no tendrán que asistir al evento que convocaban ellos y a otro de la Comisión Estabilizadora. Siempre se dividían los eventos.

Pero con esto se está resolviendo el problema. Esperemos que la inscripción a este Campeonato Nacional de Querétaro sea bastante nutrida. Sabemos de la calidad que pueden tener en la organización, con el gran apoyo económico que está dando su Gobierno.

Además, sabemos que —con los ingresos de las inscripciones— no habrá problemas para cubrir todos los gastos de proveedores, y la gente que profesionalmente tiene que desarrollar este campeonato.

Enhorabuena para María Mata Cocco, para la Comisión Estabilizadora, que está trabajando al frente de este gran proyecto para la natación, y gracias a las autoridades queretanas, por el apoyo.

Estoy seguro de que el número de participantes en Querétaro va a ser enorme, ya que tenemos que aprovechar la oportunidad de lo que pasa con las nuevas autoridades de Jalisco, que no han prestado sus instalaciones a la ya desconocida FMN.

Esperamos una magnífica inscripción, magníficos resultados, y que la comunidad acuática estemos conscientes de que va a ser un gran Campeonato Nacional.

No debemos preocuparnos por lo que está convocando la federación extinta, porque no tiene ni instalación para hacerlo. Amenazan con tener una sede alterna, pero ya nadie les puede creer después de tantas cosas con las que han perjudicado a la natación de México.

Enhorabuena para la natación de México, enhorabuena para los entrenadores, para los clubes. Lo mismo para los estados, pero principalmente para todos los nadadores que han estado sufriendo por estas tonterías que han pasado en los deportes acuáticos desde hace ya tres años, pero que —poco a poco— parecen terminar.

