Indiferencia e ignorancia, a la orden del día

Desafortunadamente, estos dos conceptos nos invaden cada vez más como sociedad, y son en buena medida, los causantes de que buena parte de la violencia que nos hace sufrir día a día.

Ejemplos hay muchos lamentablemente y cada vez preocupa más cómo en lugar de combatirlos para que no se repliquen en nuevas generaciones, pareciera que toman fuerza, que son cosas normales, con las que debemos vivir, cuando no es así.

Los dos, la indiferencia y la ignorancia, son igual de peligrosos por separado, pero cuando se juntan, generan una bola de fuego que lo destruye todo.

Uno de los últimos casos en los que se juntan este par de conceptos son el asesinato, porque eso fue, de un oso en Coahuila. Ya de por sí estamos cansados, enfermos, por la violencia con la que el ser humano va por la vida, como para echar más leña al fuego.

Es increíble que no haya habido alguien que detuviera este acto tan atroz, tan lleno de violencia... Eso es indiferencia y como ya vimos en este caso y muchos otros (también entre humanos) puede matar.

Luego está la ignorancia, en el mismo caso del oso, hay quien se aferra a la ignorancia para creer que está haciendo bien y eso también es letal.

Por supuesto que no toda la gente sufre de estas condiciones, pero cuando ves este tipo de episodios, con niños alrededor, siendo testigos de la crueldad que podemos llegar a manejar, realmente lástima y entristece. Porque no aprendemos y pareciera que no nos interesa aprender. Nos queremos ignorantes porque así podemos argumentar que no sabemos lo que hacemos, cuando es todo lo contrario. Nos queremos indiferentes porque mientras no me afecte no me interesa cuando es todo lo contrario.

No podemos dejar de interesarnos por saber lo que está bien y lo que está mal y al mismo tiempo enseñárselo a nuestros niños y jóvenes. No podemos dejar de interesarnos por el de a lado, aunque sea un animal, una planta... No podemos dejar de ser humanos para convertirnos en bestias, porque eso solamente nos está condenando a morir como sociedad.

Profesor