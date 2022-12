Impresionante evento deportivo en León

Desde el pasado miércoles hasta ayer, estuve en León por efectos de que puede ser sede de un evento internacional muy importante del que después seguro platicaremos a fondo. Por ahora, lo rescatable es lo que vivimos en las instalaciones deportivas municipales es una muestra de cómo se debe utilizar y mantenerlas.

Instalaciones de muchos años, pero que se mantienen de buena manera y repletas de gente haciendo fila para poder entrar a las diferentes actividades deportivas. Son actividades con costo simbólico y eso es bueno.

Cientos de personas ahí reunidas, me hicieron reflexionar y recordar lo que vi en julio en Medellín, Colombia, en donde hay una gran cultura deportiva. Son instalaciones que el gobierno del estado mantiene de manera impecable. La inversión que ha hecho estas autoridades en infraestructura deportiva se ve reflejado en la gente ahí y en los atletas que han salido para representar a esta entidad.

Ahí conocí a Alejandra Gutiérrez Campos, una mujer joven pero comprometida, alcaldesa que en verdad se ha entregado al servicio público. Una mujer hiperactiva, que va de un evento a otro. El trabajo de esta servidora pública a todo el pueblo de León (y también lo que se hace a nivel estatal) es bueno y por ello a León le darán un premio internacional como la ciudad más deportiva de América. Es algo relevante para nuestro país y que se debe tomar en consideración para que se busque replicar en todo el territorio.

El equipo de trabajo que ha conformado Gutiérrez Campos ha sido bueno en todas las áreas, no solamente en lo deportivo. Me quedé impresionado porque en pocos lugares he visto una entrega por la comunidad y por el trabajo que beneficie a todos los pobladores de la ciudad. Me voy contento después de que, pese a que ya conocía León, y he hecho muchos eventos ahí, he visto lo que hacen no solamente en cuestión de deportes acuáticos sino en general.

Vivimos dos eventos maravillosos: Luztopia en el Parque Explora y el Festival de Mapping, con una gran cantidad de asistentes, que mostraron lo feliz que está el pueblo de León. En verdad que la gente que vino a visitar León para saber si tiene la capacidad de ser sede de su evento se fue contenta y emocionada de colaborar con autoridades como las que han conocido y que los recibió con grandes muestras de lo que ha sido su labor para impulsar el deporte y la activación social, y no solamente con discursos.

Profesor