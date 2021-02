Hora de un cambio en la FMN

Este jueves, se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria —convocada por el presidente de la Federación Mexicana de Natación— dentro de la Conade, en la que —según su consejo directivo— habrá cambios en los estatutos, en busca de que se apeguen a los lineamientos que les ha exigido la FINA, que detectó ciertas irregularidades. Como miembro honorario de la FMN, me he cansado de estar en todos los eventos, a los que tengo derecho de estar, aunque he tenido que ir con un notario para que me permitan la entrada.

Y me he cansado, porque no veo nada positivo en esas asambleas; tanto así, que en esta ocasión no estaré, porque no puedo creer que las personas que le dan el voto a Kiril Todorov sigan apoyándolo, por beneficio mutuo o por temor a que los sancionen.

Está asentado que este personaje ha hecho mucho daño a la natación de México durante buena parte del tiempo que tiene al mando, y es increíble que, con las denuncias públicas que se han hecho, con lo que investiga la Fiscalía General de la República, este personaje quiera seguir al frente de la federación.

Si fuera por la mayoría de los integrantes de la comunidad acuática, no sería así, y ya no tendría posibilidad de reelegirse; como ejemplo, solamente hay que recordar que cada que el señor Todorov se para en un evento de cualquiera de las disciplinas, le llueve una gran rechifla, consecuencia de las cosas que ha hecho.

Este hombre va por su tercer periodo y hemos sido incapaces de demostrar que no nos pueden amedrentar con su actitud dictatorial, como para tomar una mejor decisión. Sabemos del gran daño que le ha hecho al erario de la FMN y los recursos que ha dado el Gobierno a la comunidad acuática. Y ese es el daño material, pero también está el emocional a los deportistas, a quienes ha abandonado... Eso no tiene nombre. La mayoría de los muchachos que fueron al Nacional de natación de Río de Janeiro fue por su cuenta y con la ayuda de sus padres, lo mismo para otros eventos.

En estos casos, Todorov lo único que hace para avalar su participación en esas competencias es decir que es bajo la responsabilidad de cada uno de los nadadores y se cura en salud, asegurando que van en contra de lo que dice la Secretaría de Salud, al no ser eventos indispensables. Y es que tal parece que para él no es indispensable que los atletas que han dado toda su vida a este deporte busquen cerrar su ciclo y sueño olímpico. Casi le echa la culpa a lo dispuesto por la Secretaría de Salud, cuando los nadadores mexicanos no son los únicos deportistas que tratan de seguir con sus carreras y objetivos con todas las medidas que se pueden tomar y, obviamente, sabiendo del riesgo que ha traído esta pandemia. Pero, para este hombre, es más fácil lavarse las manos.

Por eso es que le pido a todos los presidentes de asociación, que lo han sostenido por casi 12 años, que ya no lo hagan más. Hay muchos que seguramente, por temor, siguen otorgando su voto, pero ojalá que se den cuenta del daño que le ha hecho a la natación y al resto de los deportes acuáticos desde hace años. Le pido a todos los que tienen el derecho al voto que ya basta, que no se dejen intimidar. Considero que es la gran oportunidad para deshacernos de alguien que se ha olvidado de ayudar a sus deportistas, en busca del beneficio personal. Por mi parte, estaré conforme con lo que el COM, la FINA y la FGR decidan para este hombre, quien tanto daño nos ha hecho.