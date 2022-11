Histórica decisión de los nadadores mexicanos

En mi columna pasada, hablé del daño tan grande que la Federación Mexicana de Natación le hace a los nadadores al suspender el Campeonato Nacional curso corto y volverlo en curso largo, al que también tenemos que ir forzosamente para que los atletas puedan ir a eventos seleccionables, como los Juegos Conade.

Después de esa columna, me resigné a que nuestros nadadores tenían que participar y me apresuré a hacer la logística de vuelos, hoteles, lo que en plena temporada navideña es complicado.

Hace unos días, tuve una reunión con los mejores nadadores de primera fuerza que representan a nuestras escuelas y están becados en Estados Unidos. Fueron alrededor de 15 deportistas, la mayoría ganadores de medallas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, y quienes son grandes representantes de nuestro país.

Cuál sería mi sorpresa que, al momento de platicar lo que estaba pasando y expresarles que me daba mucha pena las dificultades que tendrían al momento de planificar el viaje a un evento que no corresponde de acuerdo a la preparación que habían tenido para curso corto, todos los presentes dijeron que una cosa es la necesidad de becas, de apoyos, pero consideran que no pueden seguir —después de estas arbitrariedades— manteniendo a quienes manejan estos eventos, después del daño tan grande que le están haciendo a la natación.

Y todos decidieron que NO ASISTIRÁN al Campeonato Nacional de primera fuerza. Todos. Coincidieron en que la dignidad es más importante que los apoyos y las becas.

Por supuesto que seguirán buscando sus apoyos para ir a los eventos que quieran.

Nunca he politizado con los deportistas, no me gusta involucrarlos en eso, pero —por sí mismos— se han dado cuenta de las aberraciones de la FMN y por esta razón me llena de orgullo que este grupo de nadadores, los mejores del país en la rama varonil, haya renunciado a esta competencia.

Ya buscaremos dónde se puedan foguear, pero le han puesto la muestra a muchos dirigentes de las asociaciones de natación del país, al dar una clara prueba de su inconformidad por las anomalías de la actual federación.

Esperemos que cuando venga el selectivo de abril, ese que hace la Comisión Estabilizadora, puedan rendir como debe ser.

Estoy orgulloso de estos nadadores, medallistas mexicanos, quienes han demostrado una gran dignidad ante la falta de control por parte de las autoridades del deporte mexicano.

La comunidad acuática, los padres de familia, la gente que conoce la natación, estarán muy orgullosos de su decisión, al anteponer la dignidad a los caprichos de quienes sólo ven por sus intereses y no por el desarrollo de la natación en México.