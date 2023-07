Grandes metas para el Campeonato Mundial de Natación

En verdad que ha sido muy grato reencontrarme con los nadadores que estarán representando a nuestro país en el Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka. Por ahora, he tenido la oportunidad de verlos en el campamento que están realizando en Tokio, justo antes de partir a la sede de este gran evento, y que estamos seguros, les ayudará a alcanzar los objetivos que se han trazado para esta competencia.

Hay que recordar que estos nadadores lograron tener este campamento previo gracias al fideicomiso Top 16 (el cual sigue abierto para aportaciones, ya que vienen otras competiciones en el ciclo rumbo a París 2024), que tiene como principio el apoyar a aquellos nadadores y nadadoras que se considera pueden estar entre los primeros 16 lugares de sus pruebas.

Es un gusto poder ver de nueva cuenta a Miguel de Lara, Jorge Iga, Héctor Ruvalcaba, María José Mata Cocco, Athena Meneses y Melissa Rodríguez, con quienes siempre es motivante hablar, ya que no hay día en que no tengan presente sus metas y la manera en que quieren alcanzarlas.

Esto, además, ha resultado muy enriquecedor para un grupo de 30 nadadores que participaron en los International Children Games en Daewo, Corea, y que después han realizado también el viaje a Japón para conocer otras culturas, pero también para tener la oportunidad de convivir con estos grandes de la natación mexicana que todavía buscan hacer mucho más y claro, buscan su boleto a Juegos Olímpicos.

El ver a estos jovencitos y jovencitas convivir y platicar, por ejemplo con Miguel de Lara (quien ya consiguió su pase a París 2024 en los 200 metros pecho), es realmente enriquecedor. Imagínense lo que significa para un chivato poder platicar con un nadador que puede ver como ejemplo para su carrera. Y no es que De Lara le lleve 20 o 30 años de edad, pero en cuanto a la experiencia, a las vivencias y a todo lo que ha pasado dentro de la natación, por supuesto que les puede dejar un mensaje muy importante.

Lo mismo con el resto del grupo que está en Tokio y que después de esta preparación viajará a Fukuoka para comenzar con las competencias el próximo día 23 de julio.

A partir de ese día, esperamos ver que el esfuerzo de estas nadadoras y nadadores tendrá sus frutos, lo mismo el trabajo que han hecho con los entrenadores Cristóbal Ruiz y Sergio López (quien viajó desde Virginia, Estados Unidos, para ser parte de este equipo), todos se han convertido de nueva cuenta en una familia y eso, en la mayoría de los casos, también ayuda a que vengan los resultados que se persiguen.

Hoy me da gusto verlos trabajando, verlos animados y verlos con muchas ganas de que siga esta competencia, gracias al apoyo de los empresarios que creyeron en el fideicomiso Top 16, y como siempre gracias a sus familias, que no los dejan solos en ningún momento. Por donde se le vea ya vamos ganando en espera de que arranquen las competencias, ya que estos muchachos están tranquilos al sentirse respaldados y solamente se dedican a lo suyo, que es entrenar y llegar lo mejor posible. Así es como debería ser siempre y esperemos que en algún momento no muy lejano así sea, por el bien de la natación mexicana.