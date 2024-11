En la FMN no se aferran al deporte, se aferran al negocio

El 29 de octubre, la Unidad de Integridad de World Aquatics (antes Federación Internacional de Natación) informó que Kiril Todorov era suspendido por dos años, luego de que —en los últimos meses— se ha seguido ostentando como presidente de la Federación Mexicana de Natación, organismo que fue desconocido desde 2022.

Con esta suspensión, este personaje queda inhabilitado para cualquier cargo en algún organismo relacionado con los deportes acuáticos a nivel mundial, así como la prohibición en cualquier evento o competencia, según informó el semanario Proceso.

La respuesta para este asunto por parte de la FMN fue inmediata, lo que nos hace pensar que así de rápidos hubieran sido cuando se trataba de arreglar problemas importantes para las actividades acuáticas de nuestro país.

Y cómo no iban a responder rápido, si lo que está en juego es el negocio de unos cuantos, que siguen sacando beneficio de los deportes acuáticos en nuestro país, sin realmente preocuparse por el desarrollo de las diferentes disciplinas.

Ahora resulta que defiende una estructura y un cargo que él y su gente se han encargado de transformar en una empresa a la que se quiere aferrar para seguir obteniendo recursos con toda la gente que participa en los diferentes eventos deportivos que organizan, pese a que no tienen ningún valor para la World Aquatics.

Han sido más de tres años de afectaciones a la comunidad acuática por parte de este grupo, que ahora busca victimizarse ante la opinión pública mediante un comunicado en sus redes sociales (en las que han cambiado de avatar y otras cosas), en el que hablan de una supuesta violación de derechos.

Se escudan en que la World Aquatics debe respetar la soberanía de nuestro país, pero vuelven a omitir que —para poder ser reconocidos como una federación nacional— deben estar afiliados a la Federación Internacional (es decir, World Aquatics), misma que debe ser reconocida por el Comité Olímpico Internacional.

Es decir, no reconocen y acusan a World Aquatics de violar sus derechos, pero quieren seguir operando como una federación deportiva nacional, prometiendo clasificación a eventos deportivos a aquellos atletas que —por voluntad u orillados bajo amenaza— participan en sus eventos.

Hoy, no existe otro organismo en México que avale resultados de deportes acuáticos como selectivos para eventos internacionales, que no sea la Comisión Estabilizadora designada por World Aquatics y que trabaja de la mano con el Comité Olímpico Mexicano.

Por eso es que los padres de familia deben entender que los Campeonatos Nacionales que se llevarán a cabo en diciembre, por parte de la Comisión Estabilizadora, son los únicos con el aval internacional, pese a que la FMN está convocando a otra competencia en las mismas fechas. Y esto no solamente en natación, sino en todas las actividades acuáticas. Deben entender lo mismo, para ya no darle cabida a estos personajes, que solamente cuidan su negocio y no el desarrollo de sus deportes.

