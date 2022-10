El terrible olvido de los Juegos de México 1968

Hace 54 años, México logró su mejor actuación en unos Juegos Olímpicos; justo lo hizo como el país organizador en México 1968, logrando nueve medallas: tres oros, tres platas y tres bronces.

Desde ese momento a la fecha, nuestro país no ha repetido una actuación similar. ¿Cuál fue el éxito? Autoridades del deporte mexicano estructuraron todo un proyecto para estos Juegos, y tanto en la organización como en la planeación deportiva de los atletas nacionales fueron extraordinarias.

El Centro Deportivo Olímpico Mexicano fue el lugar en donde se prepararon los deportistas del país. Todo con la supervisión y trabajo de un gran grupo de personas encabezado por el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Josué Sáenz, quien estuvo al frente de esa institución junto con el doctor Eduardo Hay; además del presidente del comité organizador, Pedro Ramírez Vázquez; así como Alejandro Ortega San Vicente, secretario general de los Juegos.

Se dividieron el trabajo de tal manera que en lo deportivo, toda la concentración de preparación con entrenadores extranjeros fue planificada y organizada por Sáenz y Ortega San Vicente, con una gran colaboración del doctor Hay atendiendo a los deportistas mexicanos. Estos personajes daban un seguimiento puntual a entrenamientos, estudios, becas.

No debemos dejar de acordarnos de que en boxeo un entrenador extranjero logró las cuatro medallas olímpicas; en natación, Ronald Johnson las dos preseas; en clavados y esgrima sucedió lo mismo. Nueve medallas en JJOO que para mucha gente parecen pocas; sin embargo, esa hazaña no se ha vuelto a repetir, y se logró, ya que existía un interés por hacer un buen papel. Algo muy importante pese a las dificultades políticas se consiguió a nivel deportivo y que no se ha dado denueva cuenta, a pesar de la creación de la Conade en México.

Y no se ha repetido porque no hubo una planificación adecuada para darle seguimiento a esa gran actuación. Ojalá que existiera esa mentalidad de servicio que hubo en aquel entonces, hace 54 años. Lo más triste es que no se recuerda como debería esta fecha y esta actuación, si no lo conmemoramos, si no lo recordamos como se debe (incluyendo a los medios de comunicación) se perderá en el tiempo y se seguirá sin entender lo que hizo posible tener los mejores resultados de México en unos Juegos Olímpicos.

