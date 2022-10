El poder de la información

Es una cuestión natural del ser humano siempre querer estar informado. Querer saber qué es lo que pasa a su alrededor, con sus seres queridos, con lo que le puede afectar en la vida. De ahí que existan muchos ejercicios para tratar de tener conocimiento de las cosas a nuestro alrededor.

De ahí también, que en esta era moderna, se incremente el valor de la información y que ese incremento genere nuevas prácticas criminales como robo y usurpación de identidad e información.

Nos hemos convertido, además, en sujetos que confiamos buena parte de nuestra seguridad a la tecnología. En específico a la de nuestros teléfonos celulares, con los que ya no podemos dejar de estar, no podemos salir sin ellos, y en los que ingresamos información muy importante que si cae en malas manos, nos puede perjudicar en gran medida.

Hoy en día nos ha quedado claro que nadie, ninguna persona u organización (pública o privada) está exenta del robo de información o del famoso hackeo, de ahí que debemos tomar las precauciones para evitar, como individuos, en las trampas, extorsiones y demás crímenes que se han desarrollado a partir de la tecnología de la información.

En el caso de las organizaciones, también tienen que planificar y ejecutar planes de seguridad, aunque ese es un tema más complejo y tendrá que ver con el tipo de información de cada ente. En el caso de las públicas, es de suma importancia tener un buen ejercicio de seguridad, por supuesto.

Lamentablemente en estos días, vivimos en la incertidumbre y la desconfianza cuando aparece en nuestro teléfono un número que no conocemos. La primera reacción es no contestar, pero estos delincuentes también evolucionan 8 desgraciadamente) y encuentran nuevas formas para atacar. Una de las últimas es la de aprovechar la necesidad de mucha gente de conseguir trabajo. Ahora envían mensajes ofreciendo trabajo, con buenos sueldos y de ahí se aprovechan para delinquir.

En el robo de información, no solamente peligra uno porque puedan vaciar sus cuentas, hacer mal uso de las tarjetas. También pueden utilizar toda tu información para sacar un crédito y te quedas con la deuda, por ejemplo. En fin, sin duda que la tecnología ha hecho parte de nuestra vida más fácil y nos ha ayudado, pero igual nos ha puesto contra la pared cuando cae en manos del crimen, que no descansa y por lo que siempre debemos estar tantos para cuidar algo que en estos tiempos tiene tanto valor y que aunque a veces no se lo demos: nuestra información.

Profesor