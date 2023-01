El IMSS, pieza clave en el deporte mexicano

El viernes pasado se celebró en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI una ceremonia por los 80 años dell. Totalmente lleno el auditorio, con la presencia, claro, del director general del Instituto, Zoé Robledo; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; entre otros personajes que se sumaron a este gran festejo.

El IMSS ha sido una institución que desde su fundación hasta estos momentos ha dado buenas cosas al país, pero si hablamos de lo que se refiere a la materia deportiva, nos encontraremos con que fue un gran semillero de atletas y personas exitosas, gracias a que se tenía un proyecto muy importante en lo deportivo.

Desde los años 60 con el licenciado Benito Coquet hasta el año de 1985 (cuando se dejaron de hacer cosas importantes para el deporte), el IMSS tenía una política extraordinaria en lo deportivo. Es triste ver ahora que es difícil encontrar algo similar en esta institución. No es culpa de la actual administración y ojalá se retomara.

Tan solo hay que recordar todo lo que en su momento llegó a tener en materia deportiva y en distintas disciplinas. Llegó a tener dos equipos profesionales de futbol: el Oaxtepec, en el que jugó y comenzó a dirigir Ricardo La Volpe, y al Atlante, en el que llegó a jugar Cabinho, máximo anotador en México.

Pero lo que aportaba al deporte iba más allá de dos equipos de futbol profesional. Tenía grandes instalaciones, a los mejores instructores y entrenadores que se podían tener, ayudaba a la juventud y a la comunidad en general a acercarse a la activación física y formaba excelentes atletas.

El Seguro Social logró tener entre sus filas a los mejores nadadores del país, desbancando a clubes privados muy importantes. Logró tener a los mejores clavadistas de México, después del dominio total del Deportivo Chapultepec. Lo mismo en natación artística y polo acuático.

Con atletas formados en sus instalaciones, sumó para México cuatro medallas olímpicas: la de oro de Felipe Muñoz (natación 200 metros de pecho, en 1968), quien trabajó en la Unidad Independencia y en la Unidad Morelos. La de Carlos Girón, quien se desarrolló en la Unidad Morelos (plata en clavados de trampolín de 3 metros, en Moscú 1980). La de Jesús Mena, quien entrenó en la Unidad Cuauhtémoc (bronce en clavados plataforma en Seúl 1988). Y la de Fernando Platas, quien fue el último (plata en plataforma, en Sidney 2000).

Tenían grandes equipos de beisbol y basquetbol, de todas las disciplinas. Lo que pensaban era que toda la gente asistiera a sus unidades deportivas, en donde se les podía llevar a eventos nacionales e internacionales. Había mucho desarrollo en muchas cosas, no solo deporte. Cocina, belleza, muchos oficios. Había infinidad de teatros, una mística por el arte.

Sin embargo, a partir de 1985 empezaron a quitar los apoyos al deporte y estas políticas que tan buenos resultados dieron para la juventud del país. Desgraciadamente alguien pensó que no era la misión del Seguro Social el tener deportistas, y todo terminó.

Todo lo que he hecho en mi vida se lo debo al Seguro Social y estoy seguro de que lo que hacían en materia deportiva era lo indicado. Arsenio Farell Cubillas decía: "Prefiero tener llenas las instalaciones deportivas, que tener llenas las clínicas del país". Y qué razón tenía.

Me gustaría mucho la reactivación deportiva del Seguro Social. Sé que podría regresar a aquellos tiempos en los que la gente iba con gran orgullo a hacer ejercicio en las instalaciones que tenía. Ahora no existe nada de eso. Recuerdo cuando las Unidades estaban repletas de gente para hacer actividades deportivas y muchas otras cosas.

Es una tristeza que esa política no se siguió, que ahora que el IMSS festeja 80 años se recuerdan con tristeza esas actividades. Quien decidió eliminar todo esto y dedicarse solamente a la salud, se equivocó. Es cierto que en el Instituto deben tener una gran parte de su atención y esfuerzo en dar buen servicio de salud, pero también es importante la prevención y el deporte ayuda, como lo decía el licenciado Farell Cubillas, ayuda a prevenir muchas cosas. Ojalá regrese pronto.

No me queda más que felicitar al actual director general del IMSS, a sus trabajadores, así como también a quienes han pasado por esa gran institución. Estoy orgulloso de mi alma máter. Sin el seguro Social no hubiera sido nada en esta vida, por eso siempre lo recordaré como el lugar donde me enseñaron a trabajar y a sentir que podemos aportar, y hacer todo para el desarrollo para el deporte y los deportistas. Felicidades al IMSS por sus 80 años.