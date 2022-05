El deporte queretano se convierte en un ejemplo

Tuve la oportunidad de visitar el Instituto del Deporte de Querétaro, ya que soy parte del consejo de trabajo que tiene. Y en verdad que ha sido una gran satisfacción ver la unidad con la que están trabajando en este estado, en lo que respecta a una labor planificada en el deporte.

Si bien, es un estado pequeño en extensión, me gustaría resaltar que es quinto lugar a nivel nacional en lo que se refiere a materia deportiva. Y esto porque se han dedicado a trabajar fuertemente para desarrollar el talento de gran manera, al grado de que el estado está bien ubicado en las mediciones y ranking con que están clasificadas las entidades en todo el país.

Ese quinto lugar ha llegado con planificación. El eje de su Gobierno es principalmente el desarrollo de la participación ciudadana en la activación física en todos los municipios, pero lo más importante es la infraestructura que tiene en materia deportiva, ya que cuenta con infinidad de lugares públicos y privados, pero principalmente públicos que cumplen con la necesidad de la población. Tienen instalaciones que muchos ya quisieran tener. El servicio que se le da a la comunidad deportiva es impresionante, en instalaciones que bien podrían ser privadas por la calidad de su servicio y mantenimiento.

Así que, en resumen, los parámetros en los que se ha situado el desarrollo en ejes bien planificados: primero, con la actividad física de todas las personas y participación de personas con capacidades diferentes, y después hacer estas instalaciones. El tercer eje es la calidad en el deporte; tienen bien planificado el trabajo que le dan a todas las asociaciones del estado para desarrollarse, y tienen el apoyo de las autoridades.

Además, se suman a este trabajo las instalaciones privadas, que hay muy buenas en la entidad, con lo que se genera una buena sinergia entre todos. Me llamó la atención que Querétaro tomó la decisión de apoyar a su natación, que había sido “raptada” por parte de la FMN, sin tomar en cuenta a los deportistas, al grado de que esta federación —desconocida por la FINA— quería hacer un campeonato estatal, cuando la mayoría de los equipos que participan no estaban de acuerdo con la política de esa administración, al grado que fue una decisión unánime decir que no serían parte de su dinámica.

Se llevó a cabo el estatal, sin que fuera parte la gente de esa administración de la federación y el único equipo que no estuvo es el que es manejado por un elemento que quiere seguir controlando a la natación de nuestro país, cuando ya la FINA no los reconoce. Felicito al Gobierno del estado, a la asociación que maneja la natación, y a las autoridades del deporte queretano, por esta acción tan importante. Es algo que nunca me imaginé, pero es una decisión valiente. Felicidades a todos los involucrados.

