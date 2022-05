Crear comunidad, clave para sobrevivir

Después de la pandemia he aprendido las cosas positivas que puede crear uno como ser humano para volver a tomar camino en la vida. Sin duda que después de estos más de dos años, estamos en un mundo diferente y la única forma que la sociedad tiene para recuperar lo que se ha perdido es generar situaciones de productividad, buscar solidaridad entre todos, ya que no podemos estar quejándonos de lo que está pasando o mantener la falta de interés para desarrollar actividades productivas.

Claro que estas cosas tienen que presentarse de manera personal, para después aplicarlas en lo colectivo. Ahora valoro lo mucho o poco que he aprendido en estos difíciles meses para la industria y que nos ha dado resultados que me tienen sorprendido por la manera en que se ha recuperado una empresa familiar, de esfuerzo, de trabajo. También estoy sorprendido de cómo ha respondido la comunidad de lo nuestro que es el ámbito deportivo. La gente está convencida de crear eso, comunidad, ir en lo grupal para que las cosas positivas logren producir más cosas positivas. En estos tiempos hay que erradicar más que nunca aquellos pensamientos negativos que solamente hacen que nos vayamos al vacío.

No saben lo feliz que estoy que se esté recuperando una empresa que estaba en el suelo cuando empezó la pandemia y que sufrió como muchas otras en México (y que también me ha dado gusto saber que viven días de recuperación en todos los sentidos), pero insisto, no es algo que llegue por sí solo o por el simple hecho de que ya se hayan abierto los gimnasios, albercas escuelas, etc. Esta recuperación ha venido con la conjunción de dos cosas importantes: crear comunidad y generar conciencia para buscar soluciones a problemas de la nueva normalidad.

Puede sonar a retórica, pero es cierto. Hoy por hoy todos necesitamos de todos, sin envidias, sin querer pisar al de al lado. Además, para nosotros ha sido importante que la gente que asiste a cada una de nuestras sucursales no piense que sólo van a aprender a nadar sino a ser competitivos, a crear valores, en un buen ambiente, a encontrar un estilo de vida.

No metamos en la mente de nuestros jóvenes cosas negativas que pueden perjudicar a la sociedad. Estoy contento porque muchas empresas vuelven a vivir y lo hacen de manera exitosa. Ojalá así pase con todas, y en especial con las deportivas como clubes, gimnasios, albercas, escuelas, que de por sí antes de la pandemia luchaban por dar lo mejor y ahora han retomado ese esfuerzo.

Hay que ser ejemplo de buscar superación, de buscar progreso. Está empresa como muchas otras está viva, y lo está gracias a buscar superación, valores y no dejar de trabajar aun cuando nos decían que no se podría, y aun cuando el entorno pudiera no ser tan halagador estamos viendo cosas positivas para toda la gente que hace esta gran familia de trabajo, superación e interés.

Hoy México tiene una nueva oportunidad gracias a su gente trabajadora y que quiere lo mejor para los suyos, ya depende de cada quien si toma ese camino.



Profesor