Si nos vamos al significado relacionado a la palabra "contingencia" encontraremos que sugiere riesgo o peligro de que suceda algo a futuro, y eso es justamente lo que da la impresión puede suceder en el deporte mexicano si no nos unimos y si no comenzamos a trabajar por el bien de los atletas.

Pareciera una cantaleta de cada ciclo olímpico, pareciera una cantaleta de cada vez que se acercan unos Juegos Panamericanos, Centroamericanos o hasta unos Juegos Olímpicos, y eso es lo realmente preocupante y lo lamentable.

No hemos y parece que no queremos aprender de las experiencias que no le han hecho nada bien al deporte de nuestro país; seguimos desunidos por una o por otra razón cada quien jala agua para su molino. Y de esa manera resulta imposible poder encontrar el camino que le permita a los atletas mexicanos poder concentrarse única y exclusivamente en lo que deben concentrarse, que son sus entrenamientos su preparación de cara a las competencias y a los eventos que tienen en puerta.

Y olvídese usted de una u otra disciplina, olvídese usted de uno u otro deporte, en todos hay detalles que no dejan avanzar hay detalles que no permiten esa tranquilidad que necesitan las y los deportistas de nuestro país para poder desarrollarse de la mejor manera.

Esta obligación de darles tranquilidad nos incluye prácticamente a todos los que somos parte de alguna u otra forma del medio deportivo, tenemos que generar ese ambiente de tranquilidad tenemos que darle las herramientas tenemos que darles el tiempo tenemos que darle su espacio y con ello les estaremos brindando todo lo necesario dejemos atrás disputas dejemos atrás política dejemos atrás todo lo que no ha servido durante tanto y tanto tiempo.

Insisto, esto no es de uno o dos años a la fecha, esto es desde hace mucho tiempo y en algún momento ha pasado con uno u otro deporte; hay algunos en los que se repite y se repite, pero es responsabilidad de todos terminar con ello.

Se trata de la contingencia deportiva, se trata de entender lo que está en riesgo para los atletas de nuestro país si no se hace algo de inmediato. Este año es muy importante para todos ellos, este año ya están las grandes competencias en puerta; además, hay que tomar en cuenta que ha venido un cambio generacional en algunos deportes y eso también es necesario afrontarlo con el mayor equilibrio posible porque esos nuevos muchachas y muchachos que van a representar a México no pueden contaminarse de lo que ha sucedido durante tiempo.

Claro que es muy positivo que el deportista defienda sus derechos, pero debemos de entender que eso les quita horas de estar entrenando un atleta prácticamente debe dedicarse todo el día a su entrenamiento, al cuidado de su cuerpo a mejorar cada y uno de los aspectos de su técnica, y cuando tiene que dedicarle horas a defender lo que le corresponde está perdiendo ese tiempo muy valioso para trabajar en su objetivo final.

México tiene mucho talento, siempre lo ha tenido y seguramente lo seguirá teniendo es labor de todos nosotros ayudar a que ese talento explote de la manera en que debe hacerlo insisto dándoles las herramientas y la tranquilidad, aunque estemos en esta contingencia deportiva.



Profesor