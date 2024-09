Congreso Latinoamericano de clubes deportivos en Colombia

Este lunes saldrá un grupo de directores generales y gerentes de clubes deportivos rumbo a Colombia, en donde se llevará a cabo el Congreso Latinoamericano de Gerentes de Clubes, tanto en la ciudad de Bogotá, como en Cartagena.

La Asociación de Gerentes de Clubes ha unido a un grupo de gerentes y clubes de América Latina en una primera reunión que tendrá invitados de México, Perú, Ecuador y por supuesto Colombia, que se llevará a cabo el 30 de septiembre y 1 de octubre en Bogotá, mientras que del 2 al 4 de octubre se realizará en Cartagena.

Este tipo de reuniones ayudan mucho al crecimiento de los clubes en América Latina. El club es la célula del desarrollo deportivo de cualquier país. Por eso es tan importante este congreso para el que hay un programa muy completo con diferentes temas que seguramente dejarán mucho a la reflexión de los presentes para la mejora continua de su actividad.

Por parte de México, seremos 50 personas las que viajemos a este congreso, en el que podremos tener otros panoramas con relación a la capacitación y el conocimiento de cómo se manejan los clubes en otros países del continente, lo cual siempre abre la mente a nuevas cosas.

Hay que recordar que los clubes en todo el mundo son la célula principal del deporte de alto rendimiento y el deporte en general.

El grupo de mexicanos que iremos a Colombia está encabezado por Alfredo Jiménez De Sandi, presidente de la Asociación Mexicana de Gerentes de Clubes Deportivos, lo que genera una gran expectativa no solamente en quienes tendremos la oportunidad de dar una charla, sino en toda la comitiva.

Para muchos será la primera ocasión en un evento tan importante y que seguramente tendrá un impacto positivo importante, lo que hará que año con año se sumen otros países, ponentes y clubes.

Los mexicanos que darían ponencia son: el doctor Agustín Zamora Lamadrid, conferencista y capacitador de la Universidad YMCA México; el licenciado Rafael Melgoza, secretario general de la AGAC y gerente general del Club de Raqueta El Yaqui; Pere Solanellas, conferencista internacional y capacitador (que estará desde España); y un servidor.

La ponencia que daré el próximo 3 de octubre tiene como nombre: La planificación, el éxito del desarrollo deportivo. Como lo hemos platicado en diversas ocasiones en este mismo espacio, no hay mejor manera de llegar al éxito que con una buena planeación.

Estoy muy contento de poder transmitir parte de mi experiencia en esta industria, y más con un tema que he defendido y pedido se haga en el deporte federado en nuestro país, algo que con el nuevo dirigente de la comanda, seguramente veremos hacer de la manera en que se debe. Y es que no hay presupuesto que alcance, si no hay planeación y eso, lo debemos entender todos, para alcanzar el éxito que perseguimos en nuestros clubes y con nuestros deportistas.

Profesor