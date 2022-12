Con Croacia en el corazón

Aunque no soy un apasionado al futbol, desde siempre he sentido admiración por el juego que despliega la selección de Brasil. Desde luego que me ha tocado ver a muchos de los grandes futbolistas que ha dado esta nación y soy uno más de los aficionados que en México tienen a la verdeamarelha como su segundo equipo cuando se trata de selecciones nacionales.

Sin embargo, durante un viaje que estoy realizando en Puebla y en el marco del partido por los cuartos de final entre Croacia y Brasil de la Copa del Mundo Qatar 2022, la gente con la que convivía se sorprendió de verme con una gorra de Croacia.

Algunos, claro, me preguntaron por qué traía esa gorra; los que me conocen me cuestionaron que había pasado con mi afición a los brasileños y todo tiene una sencilla razón:

Apenas en septiembre pasado, durante un viaje que hice por Europa con motivo de los International Children Games tuve una parada por tierras balcánicas. Viaje en el que no estaba nada bien de salud, pero como ya lo comenté antes, me ganó el hecho de ya haber pagado, en lugar de cuidarme.

Cuando peor me sentí, encontré el apoyo del cónsul honorario de México en Croacia, Marin Bosotina, y de su esposa Graciela Arroyo, exnadadora de nuestro país. Ellos me apoyaron para ser recibido en uno de los mejores hospitales en donde fui atendido de gran manera, con lo que logré salir adelante de mis males.

Como siempre lo he dicho desde ese momento, mi agradecimiento será eterno para los doctores y esta familia que me apoyaron en todo momento. Además, claro, de que queda en mí un cariño muy especial para Croacia, su gente, su cultura.

De ahí que ahora que me ha tocado de nueva cuenta ver a su equipo en el Mundial, guardé las camisetas de Brasil por una bella gorra con un corazón y “Croacia” escrito en los emblemáticos colores de esta nación. Además, hay que reconocer que desde hace tiempo son protagonistas del futbol mundial; quizá no a todos les guste su estilo, pero tienen una disciplina y un amor por su equipo y su país, que los hace unos guerreros.

No sé hasta dónde llegue este equipo, no sé si vuelva a ser finalista ahora que va a semis contra Argentina, pero los seguiré apoyando y guardando un sentimiento muy especial por ellos.