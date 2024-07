¿Bloqueo sicológico en deportistas y cómo eliminarlo?

He estado analizando qué pasó con nuestros nadadores que trataron de dar marcas para los Juegos Olímpicos. Estoy un poco confundido porque hay nadadoras y nadadores cuyas mejores marcas no las han podido mejorar desde hace tres o cuatro años, en el caso femenil; y en el caso de varonil, no puede ser que no hayan concluido más de ellos con marca para los Olímpicos.

Sin embargo no quiero meterme en analizar tan estrictamente y en lo técnico, qué fue lo que ha pasado, pero estoy seguro de que la preparación en el caso de la mayor parte de ellos no fue la adecuada en un aspecto muy importante que a continuación les detallo.

En lo que respecta a las facilidades para estar más cerca de las marcas, no tuvieron problemas, porque se consiguieron los recursos para los eventos de preparación, para todo lo que eran campamentos y entrenamientos afuera, pero desgraciadamente no se culminó con la participación en París 2024.

La inquietud que tengo es con base en un problema sicológico, no solo de los nadadores, sino de muchos deportistas. Y es que existe un bloqueo temporal que no te hace progresar.

Ese bloqueo estoy convencido de que afecta, aun cuando aparentemente se esté trabajado bien, no te da la certidumbre de mejorar tus marcas. Ese bloqueo existe en muchos deportistas a nivel mundial, y en México no tenemos profesionales que se dediquen 100 por ciento a ayudar a esos deportistas que no mejoran por las presiones muy grandes que tienen, y que pese a que están cerca de las marcas, se estancan.

Esa forma de no mejorar marcas en varios años es muy delicada. Ahora que tenemos nuestro 40 Congreso de Capacitación Internacional, hemos logrado que venga Lionel Barrachin, conferencista francés que tiene una empresa llamada Academia de Alto Rendimiento, que se dedica a desbloquear deportistas a nivel profesional en busca de sacar su mejor versión. Jugadores de futbol, futbol americano, golf, o como en este caso, nadadores han estado con ellos.

Barrachin estará en nuestro congreso y dará dos pláticas que seguramente serán de mucho beneficio para la gente que asista a este gran evento del 29 de agosto al 1ro de septiembre. Este exatleta tratará de hacer entender a los entrenadores cuál es la problemática de cuando un deportista se bloquea y no puede desarrollar su potencial en varios años de trabajo.

Yo estoy triste porque con la camada de nadadores que teníamos en este ciclo olímpico, pensé que cuando menos cinco o seis nadadores podrían dar marca para París 2024, algunas mujeres y un par de hombres más.

Pero bueno, así es el deporte y aunque no quiero entrar en detalle de lo ocurrido, quiero recomendar que los entrenadores tomen en cuenta esta situación del bloqueo y el tema que trataremos en nuestro congreso, en el que podrán tener un panorama de lo que es el estancamiento de deportistas, así como la falta de progreso pese a estar entrenando intensamente.

Esto será tan interesante como que muchos atletas dedican su vida a una disciplina y por ese bloqueo quedan frustrados. Recomiendo mucho lo que nos dirá Lionel Barrachin, en el 40 Congreso Internacional de acuática nelsonvargas y Nelson Vargas Family Fitness, del 29 de agosto al 1ro de Septiembre en el Casino Royal en Periférico, que creemos que será de mucho interés en el que nos darán un panorama de cómo trabajar profundamente en lo sicológico, para liberar el potencial de nuestros deportistas.

