Aun sin Fodepar, las federaciones tienen con qué apoyar a sus atletas

Polémica, incertidumbre, crisis en el deporte mexicano... Desinformación. Llámele usted como quiera, pero lo que se ha generado en torno a la desaparición de los más de 100 fideicomisos, entre estos el Fodepar (Fondo del Deporte Para el Alto Rendimiento), tiene a los mismos afectados de siempre: a los deportistas.

Si algo en estos momentos deberían tener los atletas de todas las disciplinas que tienen oportunidad de representar a nuestro país en los siguientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos, es tranquilidad, certeza de que tendrán todo lo necesario para prepararse en esta recta final del ciclo, y eso es en lo que están fallando las autoridades de nuestro país.

Y no solamente por las cuestiones de la desaparición del Fodepar, sino porque parece que quieren hacer pensar que sólo con este fideicomiso son capaces de darle las herramientas que necesitan los deportistas y entrenadores, cuando la realidad es que la Conade y las distintas federaciones del país tienen lo que se requiere para cumplir lo que necesitan; bueno, tienen todo lo que se requiere, menos la planeación y la empatía para realizarlo.

Ejemplos de esta falta de apoyos o de interés de algunas federaciones para con sus atletas que anhelan estar en Tokio 2020, hay muchos. No es posible que en algunos de estos órganos, como en el de natación, hayan enviado un documento para decirle a los deportistas que retomarían la actividad hasta enero. Es algo inadmisible, tomando en cuenta que aquellos que tienen marca B y que buscan estar en los Juegos Olímpicos, necesitan trabajar, entrenar, estar en las albercas, como los deportistas de otras disciplinas necesitan estar en las pistas, los tatamis, los campos.

Eso es lo que no parecen entender las autoridades, que —por si fuera poco— no han tenido una comunicación clara con ellos; en algunos casos, ni siquiera existe esa comunicación, y han sido los deportistas, entrenadores y familias (como siempre sucede) los que se han movido en busca de tener opciones para seguir con su desarrollo, algunos poniendo de su bolsillo y otros recibiendo ayuda de institutos del deporte estatales que sí han comprendido la situación.

El deporte mexicano y sus atletas no pueden detenerse hasta que desaparezca el coronavirus, porque —además— no sabemos cuándo vaya a suceder eso. Se necesita, bajo los protocolos y cuidados necesarios, entrar en acción. Bien se pueden hacer diferentes burbujas en los centros de entrenamiento que se tienen a lo largo y ancho del país, como lo hacen en otras naciones, en las que se siguen rompiendo marcas y teniendo tiempos clasificatorios a Olímpicos. Pero si eso se da en esas partes del mundo es porque siguen trabajando, porque sus dirigentes no se han quedado cruzados de brazos y saben de la importancia de no abandonar a su gente, a pesar de las dificultades que nos ha puesto este 2020.

