Apoyo a nadadores para los Juegos Conade

Del 6 al 11 de junio, se llevarán a cabo en Tijuana, Baja California, las competencias de natación de los Juegos Conade, evento al que convoca la máxima autoridad del deporte en nuestro país, en el que tendrán participación las categorías, desde juvenil A, B y C. Esta competencia ha sido convocada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y se seleccionaron a estos muchachos en el Campeonato Nacional que convocó la que ya no es considerada como la Federación Mexicana de Natación, a finales del año pasado.

Ustedes me preguntarán por qué vamos a un evento que no es avalado por el Comisión Estabilizadora que nombró la FINA... Bueno, la razón es que consideramos que de ninguna manera debemos impedir que los nadadores mexicanos que han sido convocados por la máxima autoridad deportiva participen por cuestiones de politiquería. Es un evento nacional, y aunque sabemos de las diferencias que hay con la FMN, no nos preocupan, sino que lo que nos ocupa es que la gente participe y, por eso tenemos un número considerable para que sean parte de esta competencia.

Nuestros nadadores están listos y de ninguna manera bloquearemos su participación, en razón de que siempre los apoyaremos y trabajaremos con todos aquellos que quieren destacar en un evento nacional convocado por la Conade. No impediremos que vayan a este evento, como en muchos otros casos sí lo ha hecho la Federación de Natación (la que todavía ostenta ese título), cuando no ha dejado que atletas vayan a competencias, como ha sucedido con clavadistas y nadadores que han estado “del lado” de la Comisión Estabilizadora.

Consideramos que, por respeto a los nadadores, a sus familias, a sus entrenadores, debemos apoyarlos para que puedan estar en esta competencia sin ningún problema.



En anv contaremos con un total de 66 nadadores de algunas de nuestras sucursales de la República Mexicana, como las que se encuentran en Estado de México, Puebla, Aguascalientes o Querétaro.

En estos Juegos Conade también habrá actividad en las pruebas de aguas abiertas y triatlón, en las que de igual manera tendremos representantes, lo cual sabemos es muy importante para nuestra gente, debido a que les hace falta seguir en competencia, mantener la actividad. En lo que se refiere a aguas abiertas, tendremos la participación de 11 elementos de anv; mientras que en el caso de triatlón, habrá ocho representantes de nuestras sucursales, con lo que llegaremos a 85 atletas en total, en cuanto a participación en este evento nacional.

Le deseamos a todos los nadadores mexicanos, independientemente de nuestros representantes de anv, que les vaya bien. Les deseamos lo mejor para este evento que esperamos que organice bien la Conade, para que sea del agrado de todas las familias que practican este deporte.

[email protected]