En medio de todas las cosas que han sucedido en este 2020 y el incomprensible abandono de las autoridades hacia los nadadores mexicanos, afortunadamente estos muchachos que tanto han luchado por su deporte ya están entrenando normalmente, cada uno en sus universidades en Estados Unidos o en algunos sitios de nuestro país. Todos bajo las medidas que se requieren en esta pandemia y de forma responsable, con el objetivo de prepararse lo mejor posible para buscar la marca que les permita llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

De acuerdo con lo que hemos platicado con ellos, tienen un plan de competencias importantísimo en puerta. Independientemente del campeonato nacional de Brasil y el campamento que harán en Río, han retomado su trabajo y aquellos que retomaron actividades con sus universidades tendrán eventos interesantes como el US Open, que se realiza en varias fechas en distintas ciudades como San Antonio, en donde estarán algunos, mientras que otros irán a Irvine en California, que es un gran evento, y otros más en Sarasota en Florida. Estas competencias serán básicas para su preparación en busca de dar esas marcas.

Hay que resaltar que es un esfuerzo de cada uno de estos muchachos y de sus entrenadores. Otros que tienen grandes oportunidades de tomar camino rumbo a los Olímpicos, como Miguel de Lara o Melissa Rodríguez, se preparan en alberca de curso largo en Querétaro gracias al apoyo del Instituto del Deporte de dicho estado. En estos momentos, los muchachos tienen un panorama muy diferente al que la Federación Mexicana de Natación les propuso cuando inició el paro de actividades por la pandemia, en el que básicamente les señaló que no había nada planeado para mantenerlos lo mejor posible y que se verían hasta enero con el mensaje: “Cuídense”, pero no más.

Reconocimiento para Nicolás Torres, el encargado del grupo y que está pegado a ellos, igual que el trabajo de Guillermo Cruz, papá de Billy, que estará apoyando en Brasil pagándose él mismo sus gastos para el nacional del Río, incluso se ha buscado la colaboración de un entrenador brasileño para que los apoye cuando estén por allá.

Por fin estos muchachos tienen un plan de trabajo gracias a ellos mismos, a sus entrenadores, a sus familias y a los institutos del deporte de cada uno de sus estados. El 26 de noviembre salen a Río. Allá habrá una burbuja de trabajo apoyada por las autoridades del país en Brasil y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, esperan entrar en acción y dar lo mejor en busca del sueño olímpico.

No queda más que agradecer a todos los que han apoyado a este grupo de 20 personas, sin olvidarnos de que no son los únicos nadadores en nuestro país. ¿Qué pasa con el resto?, ¿qué están haciendo por ellos? ¿tendrán que esperar hasta enero como dice la federación?... Ojalá no y les respondan como debe ser.

