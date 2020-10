Varias sorpresas nos llevamos cuando se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2020, un galardón que generó polémica por la incertidumbre que originó la poca actividad que ha habido este año, debido a la pandemia.

Sabemos que hay un reglamento para perfilar a los contendientes y elegir a los ganadores, con fechas y los pasos a seguir. Sin embargo, y con todo respeto a quien se encarga de todo lo relativo al PND de este año, se le olvidó algo muy importante.

Y es que ¿en verdad no podían esperar un poco para incluir a los beisbolistas Julio Urías y Víctor González? Ambos brillaron con los Dodgers y no solamente por ganar el título de las Ligas Mayores, sino porque fueron de los pocos profesionales que tuvieron actividad, aunque fuera una temporada corta, diferente.

Es increíble lo que sucedió en la categoría de deporte profesional. No es que la tenista Renata Zarazúa no tenga mérito por lo que hizo en Roland Garros y que se le vislumbre un brillante futuro, pero no puedo creer que hayan olvidado a estos dos beisbolistas, o por lo menos tener en consideración a Urías, cuya historia en Grandes Ligas ya era importante y se hizo mayor con la obtención del campeonato. Lo triste es que, si se les ocurre postularlos el año que viene, parecerá también fuera de tiempo.

Queda claro que, no siendo un acto populista —aunque habrá quien lo pueda calificar así— todos los mexicanos que vimos la Serie Mundial, incluido el Presidente de la República, nos quedamos con la sensación de que merecen más reconocimiento. Ver a estos dos muchachos ser claves en el Juego 6 ante Tampa Bay, con victoria de González y salvamento de Urías, generó una gran emoción, incluso en gente que no sigue con regularidad el beisbol, pero que disfrutó de este logro de paisanos en tiempos de pocas cosas para festejar.



Seguro dirán que sus postulaciones nunca entrarían en tiempo, pero este año no ha sido nada regular, por lo que ya conocemos de la pandemia, y bien pudieron esperar un poco para saber qué pasaba con estos mexicanos en la Serie Mundial. Faltó un poco de tacto, de inteligencia, para abrir esa posibilidad, y que no digan que el tiempo los comía, porque había suficiente.



Estoy seguro de que el Presidente no estará contento por no considerar a estos peloteros para el PND. Quizá, también, esto puede servir para cambiar a futuro la manera en que se postula y en que se entregan estos premios, ya que hoy queda la duda de si no lo merecía por lo menos alguno de estos muchachos; por ello, es absurdo no considerar esto; incluso, por la magnitud del éxito, el propio Presidente podía haberlo hecho.

