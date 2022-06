El encanto de los regalitos que venían en las golosinas de antaño

Colección de "promocionales" de distintas golosinas, frituras, cereales y más, recolectada por el neoleonense Mario Garrey. Foto: Mario Garrey.

Texto: Carlos Villasana.

Entre los recuerdos de nuestra infancia es inevitable traer a la memoria las figuras de personajes de caricaturas y otros pequeños juguetes que venían dentro de los paquetes de golosinas, cereales y pastelillos de décadas pasadas y que hicieron sonreír a varias generaciones de niños y niñas.

Juan Carlos Ramírez, experto comerciante de este tipo de coleccionables en distintos tianguis de la Ciudad de México, nos habla sobre la venta de los memorables juguetitos con los que crecimos y que están nuevamente de moda dentro de esta amplia gama del coleccionismo, que encuentra su nicho en el mercado de la nostalgia.

Los “tazos”, los más emblemáticos

Para Juan los más emblemáticos son definitivamente “los tazos”, que venían dentro de la mayoría de gama de productos de la marca Sabritas, porque suman varias décadas de entusiastas seguidores y compradores, algo que no ha sucedido con otros promocionales, pues hasta la fecha son populares y uno de los coleccionables más buscados por distintas generaciones.



En la colección de tazos de Hanna Barbera aparecen personajes como el oficial Matute, Panza, Espanto, Cucho, Demóstenes, Benito y, por supuesto, Don Gato, entreo otros. Foto: Mario Garrey.

La fabricación y el ingenio de sus diseños, así como los distintos giros que tuvieron al paso de los años fueron realmente admirables y de igual manera, los niños y jóvenes hallaron cientos de formas de divertirse con ellos, dice Ramírez.

Otro coleccionista conocedor de promocionales, el neoleonés Mario Garrey, comenta en sus redes que el nombre viene de la expresión “sabritazo”, que se usó en la publicidad para la primera colección de tazos en México, la de “Looney Tunes” de 1994.



Colección de Tazos "Pokemon 4", figuran dos tazos clásicos de pokemones legendarios, Articuno y Zapdos. Foto: Mario Garrey.

Quizá una de las colecciones con mayor variedad es la conocida entre expertos como "Pokemon 4". Entre 2007 y 2008 se produjo esta serie de 235 tazos que retrataban a las conocidas criaturas de la franquicia japonesa.

Por otro lado, las presentaciones variaban desde plástico translúcido a metal, efectos prismáticos e incluso textura de peluche.



La popularidad de los tazos llegó a tal grado en 1994 que surgió una leyenda urbana sobre un tazo "maldito": el número de serie 1, con el personaje Elvira. Quemar los ejemplares de este tazo fue una curiosa tendencia entonces. Fuete: Instagram @MarioGarrey.

De cierta manera Juan Carlos ha visto que el coleccionismo de estos productos puede ser una divertida afición para unir a padres e hijos, a madres e hijas, abuelos y nietos, ya que suelen acudir juntos al tianguis y, aparte de hacer una actividad física, es un ejercicio de integración familiar difrazado de un pasatiempo muy entretenido que hasta sirve para mitigar el estrés.

El experto hace un paréntesis para recordar también la importancia de otros promocionales importantes como el caso de las tarjetas con personajes, ya que por algún tiempo fueron igualmente presentados en forma de promocionales, un ejemplo de ello serían las famosas “pepsi cards”.

Él recuerda que por ahí de los años setenta aproximadamente existián varias tarjetas coleccionables de personajes de caricaturas que salían en los chicles al igual que en el pan Bimbo y una amplia gama de productos.



A simple vista parecen sólo personajes de anime en plástico, pero una vez que las piezas se unían para formar el spinner, distintos diseños entretenían a los menores al girar y "enfrentarse" unos contra otros hasta derribarse. Foto: Mario Garrey.

Por su parte, Garrey menciona el caso de los “spinners”, que también se encontraban dentro de las bolsitas de frituras de la marca ya mencionada; eran pirinolas o trompos de plástico armables lanzados por primera vez entre 2001 y 2002, con temática de héroes de DC Comics y Marvel, y que volvieron a finales de la misma década con la caricatura “Danny Phantom” y el anime “Naruto”.



El huevo Kínder, todo un clásico nacido con su juguete armable

Juan Carlos comenta que otro memorable juguetito que tiene mucha demanda entre coleccionistas de todas las edades es, sin lugar a dudas, el huevito Kínder con “sorpresa” incluida.

Más que un producto que tuviera una promoción temporal de juguetito incluido, éste ya venía dentro, ya sabías que ese producto contenía un juguete armable, de muy buena calidad, lo que hacía el deleite de personas de distintas edades hasta la fecha.



"Chispitas" y "Maguila", del programa de televisión "Maguila Gorila", producido por Hanna-Barbera entre 1963 y 1968. Foto: Carlos Villasana.

Cabe mencionar aquí un dato curioso, este producto era relativamente caro y no tan accesible para todo mundo, por lo que ahora muchos adultos jóvenes vienen a comprar aquellos juguetes de su infancia que no pudieron tener en su niñez. Por lo que juguetitos del tipo de los tazos eran relativamente más baratos y accesibles que de otro tipo.

Otro detalle acerca de los tazos, dice, es lo fácil que era llevarlos en tu bolsa del pantalón o guardarlo en cualquier lado, cosa que no fue tan sencilla con las tarjetas, por ejemplo, ya que se dañaban, caso contrario a los resistentes tazos que podías sacar inmediatamente para los célebres intercambios y apuestas.



De izquierda a derecha, Hurra, Viva y Bravo, de la caricatura de Hanna-Barbera "Los mosqueteros del rey: Viva, Bravo y Hurra". Foto: Carlos Villasana.

“Curiosamente los coleccionistas me preguntan muchas veces por el nombre específico de los juguetitos, no me preguntan por los premios, sorpresas o regalos dentro de los productos, lo cual habla de la excelente campaña de mercadotecnia para fijar a cada producto con su nombre real en la mente de los compradores.

“Aunque también existen aquellos compradores que me dicen: ´ando buscando los juguetitos que venían en las papas y chicharrones´ o aquello que mejor les ayude para ubicar y explicar lo que vienen buscando y de los que a veces es complicado recordar el año y el nombre de estos juguetitos de la infancia”, opina Juan.

Los más buscados por los niños de ayer

Recuerda que de los juguetitos promocionales más cotizados y buscados son los de plástico monocromático que venían dentro de los pastelillos Twinky Wonder, con los personajes de Hannah Barbera y también estaban los aquellos que venían en los productos Marinela.

También son muy buscados los palitos de las paletas Bambino con los que construías cosas, eran divertidos y educativos. El experto afirma que “otros promocionales que vale la pena mencionar son los barquitos, avoncitos y carritos de las gelatinas. Son muy buscados”.

Hay un sinfín de ejemplos de todos los coleccionables con los que jugaron y guardaron varias generaciones y que ahora se buscan en distintas plataformas, como en redes sociales y en todos los tianguis de chácharas del país.

Coleccionarlos es volver a la magia de la niñez

También platicamos con la señora Angélica Adriana Sánchez Ortíz, madre de familia y experta en la venta de los memorables juguetitos que venían dentro de distintos productos.

Para ella la magia de coleccionarlos es justo volver a esa niñez, para muchos la época más feliz, en la cual no te preocupabas por ningún problema de adultos.

Recuerda que las pequeñas figuras quedaban impregnadas de olores y sabores distintivos de estas golosinas de épocas pasadas. Dice que durante su infancia y adolescencia el aprendizaje que le dejó esta práctica era portarse bien, esforzarse para que le dieran una moneda e ir a comprar anhelando tener algo nuevo para nutrir su colección.



El "Tigre Toño" fue uno de los personajes de productos alimenticios que el público mexicano conoció por décadas; no es sorpresa que sus figuras fueran artículos promocionales. Foto: Carlos Villasana.

La coleccionista afirma que estas figuras venían dentro de las golosinas, cereales o chocolates en polvo porque costaban más que un pastelillo o las frituras.

Respecto a los precios, recuerda que las barritas costaban lo mismo que el Gansito, 80 centavos, en 1970,”ya cuando entré a primero de primaria en 1971 costaban 1.00 y las barritas traían unas hélices con un palito. Creo que todo costaba más o menos un peso, menos los pays de piña que eran más caros”.

Al hablar de la calculadora Maizoro de cartón que traía una tabla de valores móvil, con resultados según se acomodara, dijo que “me gustaba mucho de chiquita. Venía dentro de los cereales de dicha marca. Era muy útil. Y recuerdo que en la escuela y prácticamente en todos lados te hacían burla cuando no sabías el resultado de una suma, resta o multiplicación y enseguida te decían ´saca tu calculadora Maizoro´ “.





Angélica asegura que sus juguetitos preferidos serán por siempre los muñequitos de Los Picapiedra que salían en los pastelillos Twinky Wonder de moda en los años 70's.



Al igual que las estampas de los álbumes de los cuales ya abordamos el tema en el Mochilazo anterior, los intercambios eran principalmente con los vecinos:

“En mi caso no se nos permitía llevar juguetes o cosas personales a la escuela, así que esto se daba en la casa y muchos vecinos eran también compañeros de escuela, así que nos podíamos ver en la calle sin peligro alguno, tardes muy agradables”, recuerda la entrevistada.



Figuras coleccionables de una época nostálgica en que la panificadora Bimbo implementaba promociones con la imagen del "Osito Bimbo". Debajo a la derecha se ve la imagen del ganso del pastelito Gansito. Foto Carlos Villasana.



Desafortunadamente, Angélica no pudo conservar nada de su niñez, pero dice que “actualmente hay facilidad para obtener varios de estos coleccionables y ¡los tengo! “, por ello, aconseja que al pasar de la niñez a la adolescencia no se deshagan de sus juguetes o cositas que coleccionaron.

“Suele ocurrir que como ya son grandes no deben tener cosas de niños, hoy veo que 10 años de ser niños es nada comparado con el resto de nuestra vida, deberíamos tener más amor por todo lo que tuvimos para una niñez feliz”, considera.

Los vendedores de la nostalgia

“Bueno, yo empecé comprando para mí, antes de las ventas por internet. Luego llegó internet y la moda era hacer grupos con gente afín a gustos o de mi generación. Empecé a compartir fotos de mi colección, y luego luego empezó lo de "¿Dónde puedo comprar uno...?" Entonces así quien tenía más de uno lo vendía”, dice al recordar sus inicios como vendedora de estos productos de nostalgia.

“Empecé a vender mis juguetitos repetidos y seguí comprando en bazares, ventas de garage y en tianguis. Si aparecía algo en alguna de mis compras que alguien del grupo quería, pues ya se lo conseguía para vendérselo y de este modo lo que yo compraba para mí, me salía gratis por la utilidad que me dejaba”, dice Sánchez Ortíz.

Con el tiempo “esta actividad me empezó a gustar porque también es un gusto, que aunque momentáneamente tú tuviste una pieza que hoy es coleccionable, lo hago también por entretenimiento y pues un dinero extra me va muy bien”.

Hay quienes se dedican a este tipo de ventas como principal ocupación y se han vuelto expertos, viajan a otras ciudades a buscar y revender y a ese nivel les resulta bastante redituable.



Figuras promocionales de Bambi y Tambor, de la película de Disney estrenada en 1942. Foto: Carlos Villasana.



Hay categorías para definir lo más cotizado, categorías generacionales, pues para personas de entre 60 y 40 años son muy preciados todos los juguetitos y premios desde los inicios de los 50's hasta los 80's.

Actualmente lo coleccionable de ellas no es precisamente para niñas, lo coleccionan adultos de ambos sexos y son precios elevados. Más actuales son los coleccionables de figuras anime, caras también porque son japonesas y cotizadas.



Esta divertida actividad aún es posible entre las nuevas generaciones

Para ella, los niños de nuestros días tienen la oportunidad de tener esos momentos mágicos de encontrar premios en sus golosinas o productos alimenticios; pero duda en que tengan el mismo éxito que tuvieron con las generaciones pasadas porque “hoy la manera de entretenimiento ha cambiado, el juguete físico se desplazó por el juego virtual, solo los niños muy pequeños como de preescolar gozan de estos regalitos, pero rápido crecen y lo cambian por los juegos de computadoras”.



La línea de pan dulce en miniatura Vualá es conocida por más de una generación por incluir "sorpresas", como sugiere Mario Garrey en este meme de su creación. Bien comenta Adriana, los juegos de computadora son una tendencia que también se puede ver en promocionales. Meme: @MarioGarrey.



Recuerda que los juguetitos que tenían la temática del programa de TV del momento eran los más buscados, ya fueran caricatura o serie porque también ocurría que en ese entonces no en todas las casas había televisión y ver en casa ajena las caricaturas hacía que quisieras tener una figurita de esos personajes que pudieras ver en todo momento. Afirma que el platillo volador de los Pingüinos Marinela fue el que más le gustó en su infancia.

