Así era la moda en la comida de los 70, 80 y 90

Una moda en recetas de los años 80s fue presentar platillos con formas geométricas simples pero llamativas, como este plato de huevos rellenos de mostaza con estragón y “cornetas” de jamón con manzana y rábano de The Best of Gourmet. Instagram: @weirdoldfood.

Texto: Ruth Gómez y Carlos Villasana.

Tanto en la ciudad como en cualquier estado del país, la creatividad en los alimentos es algo que desborda. Si bien la gastronomía nacional en su presentación tradicional cuenta con el reconocimiento a nivel mundial como patrimonio cultural inmaterial, no hay día en que alguien no se atreva a darle un giro divertido, ya sea a la comida típica mexicana o los platillos que se comparten internacionalmente.

Como suele pasar con diversos aspectos de la vida cotidiana, pocas veces nos cuestionamos cómo es que un platillo ha perdurado desde hace siglos, qué tanto ha cambiado y cómo es que esa receta ha llegado a trascender, en múltiples ocasiones, a cambios generacionales en las familias.

En estas imágenes se pueden observar las diferencias entre la fotografía publicitaria de comida en los años setenta y en los años más recientes. En la primera hay un acomodo menos artístico que en la segunda; sin embargo, ambos son intentos por hacer que los alimentos sean llamativos. Cortesía Vanesa Sánches y Archivo Fotográfico EL UNIVERSAL.

Para profundizar en cómo se presentaba la comida en diversas revistas, acorde a las tendencias de los años 70, 80 y 90, nos acercamos a Vanesa Sánchez de la Rosa y Sofía Otegui para que nos comentaran cuál ha sido su impresión.

Además de ser ingeniera arquitecta de profesión, Sánchez de la Rosa es una entusiasta de la investigación de la vida cotidiana en décadas anteriores en el país. Mientras tanto, Otegui es gestora cultural con experiencia en publicidad.



"Hechos con amor" era la pegajosa frase que veíamos por todos lados de los enamorados y llamativos diseños intervenidos de las frutas y verduras Herdez, que nos hablaban de las características y de la calidad de su producto. Hasta la fecha muchos recuerdan esta campaña. Colección Carlos Villasana.

Vanesa inicia la plática diciendo que en la década de los años setenta, la globalización no era como lo es hoy, cada país contaba con sus propias prácticas culinarias y los roles de género estaban muy marcados. Las horas dedicadas a los alimentos eran destinadas a la conversación y, sobre todo, a pasar tiempo de calidad con la familia:

“Quizás con la añoranza de poder demostrar, a través de las preparaciones, el amor hacia los miembros de la familia. Por el tipo de decoración que se ven en los anuncios o recetarios, se puede inferir que ponerle atención a los detalles era sumamente importante, además de que empezaron a aparecer moldes para dar todo tipo de formas a la comida y que la hacían llamativa o divertida, como flores, torres y tipo sellos para los hot-cakes. Todo era acomodado sobre la mesa como si se tratara de un manjar medieval”, narra.

Cabe aclarar que, a nivel mundial, la historia de los moldes o de la comida procesada ha tenido diferentes momentos. Es decir, en otros países la presencia masiva de moldes se remonta a finales del siglo XVIII.

Para Otegui, la gelatina de torre de los años setenta pretendía evocar a un árbol navideño, que si bien no era meramente práctico para su distribución a lo largo de la mesa a la hora de cortarla, sí lograba sorprender a los invitados.



Árbol navideño de gelatina: contemplarlo es mucho más fácil que servirlo… pero qué bien luce. Cortesía Vanesa Sánchez.

Como se mencionó al inicio, quizás esto podría parecer algo muy normal, pero hasta la presentación de la comida tuvo un primer momento donde impactó a los comensales, tal y como hoy lo hace una nueva presentación de un platillo popular.

Sin embargo, algo que hay en común entre la ornamentación de la comida en ese tiempo ayer y hoy, es que probablemente la persona que lo hace, busca transmitir afecto y dedicación.

En los 80 la moda era la geometría y los colores vivos



Ahora puede resultarnos de lo más común, pero en 1986, la moda de estar en forma, sano y con la entrada de los ejercicios aeróbicos, muchas marcas lanzaron los productos light, bajos en calorías, con una imagen de personas muy activas realizando alguna actividad física o deportiva. Colección Carlos Villasana.

Al igual que en la moda, las tendencias en la comida varían y para los años ochenta los platillos empezaron a verse más geométricos, es decir, se recortaban de formas rectangulares, circulares o de cualquier otra figura que les permitiera después crear otras, como una cancha de fútbol, hecha con quesos y carnes frías, o los clásicos animales compuestos por partes de una o de diversas frutas, como osos o cocodrilos, entre otros.



“Profesionalmente hablando, es una publicidad mal lograda. ¿Estamos viendo un estadio dentro de una cancha de fútbol? Nunca entenderemos la lógica detrás del director creativo de estas imágenes. Gracias al texto se entiende que el objetivo es que las mamás se lucieran como “buenas amas de casa” al momento de “festejar a papá”, pero la idea no logró desarrollarse teniendo en cuenta que tratan de publicitar el queso. ¡Lo que más luce es la ensalada!” comentó Otegui. Imagen cortesía Vanesa Sánchez.

“La realidad es que todo esto era un reflejo de la sociedad, la introducción de un nuevo estilo de vida, el arribo del modelo neoliberal, la llegada de marcas, ideologías y productos extranjeros por primera vez, de manera más notoria nos permitió conocer una nueva forma de sobrellevar nuestro día a día; y con la expansión de la cultura pop, en todos los sentidos, sobresalía indudablemente la tendencia por los colores vivos colocados en bloques sólidos, sin mucha ornamentación pero lo suficientemente remarcados para que se destacaran”, dijo Sánchez.



“La vibra new wave y fitness de los años ochenta es icónica, la cuadrícula blanca en fondo negro me hace recordar una pista de baile, y las personas ejercitándose con la moda de la época logran que el consumidor lo quiera hacer también. Me parece ad hoc con el pensamiento de esos años, pero dirigido a personas con un poder adquisitivo más alto que el promedio”, describió la experta. Imagen cortesía Vanesa Sánchez.

Enlatados y suplementos alimenticios, tendencia en los 90

De acuerdo con National Geographic: "El francés Nicolas Appert ideó un sistema de conservación de alimentos en vacío que enseguida daría paso a la fabricación industrial de latas de conserva" en la década de 1790, aunque los primeros fueron latas de cristal.

Ya en la primera década de 1800 el invento viajó a Londres, pero esta vez con la versión de Philippe de Girard que ya prioriazaba el uso de una lata de hojalata. Fue justo en 1810 que abrió en Inglaterra la primera fábrica de conservas enlatadas y de ahí, la comida enlatada empezó a llegar a diversas partes del mundo y su consumo a nivel mundial ha llegado hasta nuestros días.

En los años noventa llegó el auge de la comida enlatada en los medios impresos mexicanos, que tenía como ventaja que las personas dedicadas a la cocina ahorraran tiempo en la preparación de alimentos y, en algunos casos, en sus bolsillos. La practicidad y rapidez se convirtieron en características vitales para la población, por lo que la decoración de los alimentos fue casi nula, al menos los que se presentaban en los medios impresos.



A inicio de los años ochenta, Instan Ramen revoluciona la forma de preparar una comida rápida con la introducción de su sopa al más puro estilo de las actuales que nos venden en un vaso de unicel. En una competencia directa con la tradicional sopa de pasta casera, esta marca prometía un banquetazo de sabor en unos pocos minutos, y para hacerla más nutritiva, bastaba echarle algunas verduras y jamón o salchicha. En la actualidad contamos incluso con locales y restaurantes especializados en sopa al puro y tradicional estilo Ramen. Colección Carlos Villasana.

Los cambios tanto en los roles de género, en las expectativas de vida y los estilos de la misma se modificaron de tal forma que por muchos años la decoración exhaustiva de los platillos se limitó a los profesionales de la comida -ya sea en locales, puestos callejeros o establecimientos- o a quienes tuvieran el tiempo para hacerlo en el hogar.

Fue en los noventa que la publicidad de la comida era meramente funcional y se presentaba en la forma más simple, ya que según Sánchez, “la comida era sencilla, no hacía falta pausar tanto la vida de las personas, que poco a poco iban entrando a una vida llena de ocupaciones”.



La publicidad de los jugos Cappy en los que afirmaban que los niños estarían más entretenidos al beber su producto y jugar al mismo tiempo. De hecho el chiste de esta publicidad en específico era jugar a la casita con tu muñeca y llevar el jugo de "invitado". Años noventa. Colección Carlos Villasana.

A todo esto se sumó la frecuente aparición de suplementos alimenticios o vitaminas de fácil consumo para chicos y grandes, con beneficios especiales para aquellos que gustaban de practicar algún deporte.

Hoy en día, casi 30 años después de los años noventa, las tendencias alimenticias pretenden ir otra vez hacia lo natural y dejar de utilizar tantos productos enlatados que salvaban tiempo en las vidas de decenas de personas que participaban en un mundo donde las agendas ocupadas era una constante.

Los comerciales del pastelito Gansito de la marca Marinela son un ejemplo de la comida que se anunciaba de forma más simple, apelando a cualidades como su practicidad, en los 90s. Tomado de YouTube.

La historia de los alimentos, así como la de muchos otros componentes de la sociedad, nos cuenta una cantidad de hechos que se han obviado. Actualmente, comer saludable requiere, como en los años setenta y ochenta, de tener disponibilidad de horas para preparar alimentos que nutran y que no tengan como base comida ultraprocesada.

Sin duda, estamos ante un momento relevante tanto para el consumo responsable de alimentos como en el interés y dedicación para su presentación, ya que la pandemia de la Covid 19, acercó a muchas generaciones a la cocina como, quizás, no pasaba hace muchas décadas, ya sea por la convivencia familiar, el gusto generalizado en redes sociales por compartir recetas e ideas de decoración o ambas.