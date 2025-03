Por qué decidimos no publicar el video (ese video)

Los lectores de EL UNIVERSAL merecen una explicación. La tarde de este lunes se viralizó un video donde un comando emite un pronunciamiento sobre el rancho de Teuchitlán, donde buscadoras y la fiscalía de Jalisco han encontrado restos humanos y también evidencia de ser un lugar de reclutamiento para el crimen organizado.

La pieza es atractiva, claro. Muestra a un grupo de embozados armados, en la ya marcada tradición mexicana de los narcomensajes, deslindándose del tema. Clicks y reproducciones fáciles, sin duda.

El video se viralizó rápidamente: de TikTok a X, antes Twitter, donde colegas lo reprodujeron, algunos tomando la información como válida, otros cuestionando el origen y el sesgo del mensaje. Ya es usado por políticos para endosar o deslindar responsabilidades. Todo sin ninguna prueba.

Hasta la noche del lunes EL UNIVERSAL no estaba en condiciones de corroborar por sus propios medios el origen o autenticidad del video. Hasta ahora, nuestra redacción no puede atribuir el mensaje a ningún personaje o organización con el rigor periodístico que buscamos en nuestros contenidos. ¿Quién lo difundió y con qué objetivo? podemos acercarnos, pero no podemos saberlo.

Con estas consideraciones decidimos no publicar.

¿Sirve de algo que EL UNIVERSAL decida no hacer nota sobre el video? No lo sé. En un México donde todo se mueve tan rápido en redes sociales, probablemente el lector que esté medianamente interesado en temas de narcotráfico o de búsqueda de desaparecidos ya lo habrá visto, o bien podrá encontrarlo fácilmente.

¿Sirve de algo que EL UNIVERSAL publique una nota explicando su decisión editorial? Me parece que sí. Que el diario de esta manera establece un vínculo con su lector y le ofrece una explicación, a la vez que da claves sobre cómo tomar una pieza de información dudosa que lejos de clarificar lo que ocurrió en el rancho de Teuchitlán, deja al lector en una nebulosa de supuestos. Nos aleja más que acercarnos a la verdad.

Hemos decidido, en cambio, hacer resonancia al catálogo de más de mil 300 prendas que la fiscalía de Jalisco publicó con colores, marcas, tallas y fotos de la ropa hallada en el lugar. Nuestra redacción trabaja en encontrar una manera de visibilizar los indicios como una prueba (esta sí) de personas, que por algún motivo dejaron una huella en ese lugar. Eso es comprobable, verificable y representa para nosotros un compromiso social.

El criterio con el que cubrimos la violencia es en contra de la apología del delito y siempre en favor de las víctimas. Considere el lector que esto nos sirve de guía en los tiempos complicados en que vivimos.

