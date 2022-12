¿Te timaron a lo chino? Puede que no todo esté perdido

Aprovechar las ventajas que ofrece China para la maquila no es ajeno a empresas mexicanas. Cada día son más las que se suman a las oportunidades que ello representa.

Lo anterior explica, el que las empresas nacionales tengan a China entre sus tres primeras opciones al registrar sus marcas en el extranjero. El aumento de solicitudes de registro de marcas mexicanas en la oficina china de propiedad intelectual (PI) se ha triplicado en los últimos 10 años. Al cierre de 2021, existían casi 5 mil marcas mexicanas registradas y en vigor en dicho país.

Desafortunadamente, por falta de prevención y de cultura de PI, el caso de marcas mexicanas secuestrada también ha aumentado. Sí, ha leído bien, secuestro, y lo que es peor, por personas con las cuales los mexicanos se relacionaron, ya los gestores para buscar, negociar y concretar negocios, ya maquiladores.

Son varios los mexicanos que se llevan la desagradable sorpresa y frustración de enterarse, ya en el puerto de salida, que la mercancía que les fue maquilada y distinguida con tal o cual marca no puede exportarse por violar derechos de PI.

Es práctica común que, gestores, maquiladores o terceros, estén a la caza de marcas que amparan productos que se fabrican en China para exportarse, con el fin de extorsionar y reclamar un pago para devolver la marca. Su modus operandi consiste en revisar si la marca está registrada; de no estarlo, solicitar el registro, para que, una vez concedido, se inscriba en la aduana y así demandar.

Dentro del argot de PI se dice que China es un país del primero que registra. El derecho exclusivo será de quien primero solicite el registro. La autoridad china al verificar que la marca no está registrada concede el registro. Así, el chino que registró antes no solo puede demandar la suspensión de la exportación, sino iniciar procedimientos de infracción e inclusive penales.

El hubiera no existe; lo que sí, es una serie de acciones para blindarse ante una amenaza de suspensión de exportación, o de levantarla si es que fue decretada.

Como en todo país miembro del sistema de PI internacional, en China se puede nulificar un registro de marca si se comprueba que fue obtenido de mala fe. La autoridad ha modificado sus criterios y ha rechazado y nulificado registros cuando se demuestra que el espurio titular conoció de la marca y de los que se planeaba hacer con ella, gracias al contacto y relación con el extranjero.

Muchos han de comentar que la mercancía que tiene que llegar a México rápido no puede esperar a la anulación de la marca pirata y a la concesión del registro de la legítima. Tienen toda la razón, y es por ello que China cuenta con un procedimiento judicial para levantar la suspensión de exportación.



Desde 2002, los tribunales chinos han venido otorgado declaraciones de no infracción de marca a aquellos que se vean en este tipo de casos. Los requisitos son mínimos y sencillos de cumplir: demostrar que las marcas están registradas tanto en México como en el país de destino (si fuese otro), y que el afectado se comprometa a no comercializar la mercancía en territorio chino.

Como siempre hay soluciones a problemas, pero si puedes prevenirlos hazlo. Registra de inmediato en China si decides expandirte y maquilar allá. Teniendo la solicitud presentada, inicia la comunicación – siempre por escrito – con gestores o maquiladores. ¡Ah! Y no olvides hacer lo mismo si es que decides explorar otros países que ofrecen los beneficios de maquila o hasta más, como pudiese Vietnam.





Twitter: @MA_Margain Consultor especialista en protección de innovación y propiedad intelectual, socio en Pérez Correa González AsociadosTwitter: @MA_Margain