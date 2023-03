No obstante, vamos bien

En las últimas semanas, se han incrementado las noticias respecto al ambiente de negocios para los extranjeros. Las notas van desde, la negación de un ambiente adverso, hasta confirmar que se ha obstaculizado la inversión extranjera, a grado tal, que se especulan violaciones al T-MEC que ya son analizadas por autoridades estadounidenses de primer nivel.

Queramos o no, nos guste o no, en temas como el anterior, así como en muchos más y de diversa índole, somos observados por la comunidad internacional, y no se diga, por nuestro vecino y principal socio comercial. La propiedad intelectual (PI) no escapa a este constante escrutinio.

En días pasados, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos -asociación de negocios más grande del mundo– publicó, a través de su Centro de Políticas Globales en Innovación, la décimo primera edición, correspondiente a 2023, del Índice Internacional de PI.

El reporte consiste en un análisis de la protección, explotación y defensa de los derechos de PI, en 55 economías. El documento tiene como principal objetivo, el proporcionar tanto a los inversionistas como a las autoridades, las condiciones de tal o cual sistema, para que aquéllos sepan lo que les espera, y para que éstas tengan presentes las áreas de mejora.

La US Chamber no podía dejar pasar la oportunidad de reprobar, una vez más, la propuesta elevada en el seno de la OMC respecto a la exención de protección de patente a las vacunas contra el COVID. Al respecto, hubiese sido un gran detalle, reconocer la posición que han tenido Canadá y México, por cuanto que, es necesario contar con elementos que demuestren que son las patentes las causantes del desabasto.

Como conclusiones generales, del reporte se desprende que, aun cuando modesto, hubo un incremento, para 2023, en la protección de los derechos de PI a nivel global, y en particular, en 18 economías. De igual manera no podía dejarse pasar la oportunidad, de destacar que la economía que más retrocedió fue Rusia (-21.62%), debido a las medidas tomadas contra derechos de PI de extranjeros.

Los tres primeros lugares del reporte se lo llevaron los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia; los tres últimos Argelia, Rusia y Venezuela. La región con el primer lugar es Norteamérica y, Asia la de mayor rápido crecimiento. Latinoamérica, como región, se ubica en el penúltimo lugar, seguida por África.

Por lo que hace a México, nuestra calificación permanece igual 29.49/50, lo cual nos coloca en las posiciones 23 de 55 y, 1 a nivel Latinoamérica. En el reporte, por un lado, se nos reconocen avances como la implementación del TMEC en nuestras leyes nacionales; el esfuerzo por concientizar a cada más miembros de la sociedad en las ventajas de la PI, así como, el uso de medios digitales para solicitar patentes, diseños y marcas, entre otros. Por el otro, se nos señalan como áreas de oportunidad, el fortalecimiento de la protección y defensa de las patentes biotecnológicas, así como, el fortalecimiento y agilización de los medios y procedimientos para frenar y sancionar las violaciones de derechos de PI.

A las anteriores, agregaría como temas que, si bien no nos ponen en una situación grave, podrían contribuir a mejorar por mucho nuestra posición, la pronta aprobación y publicación del nuevo reglamento de propiedad industrial; dotar al IMPI de mayores recursos (humanos y materiales); actualizar el sistema de vinculación IMPI-Cofepris y ponerlo en operación y, nombrar al titular del Indautor tras casi tres años de estar acéfalo.

Así, no obstante que hay mucho por hacer, vamos bien y el sistema de PI mexicano, lejos de ser un obstáculo, es un pilar donde puede descansar sin temor la inversión extranjera.