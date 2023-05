Defensa de la PI. Llamarada de petate

A escasos 45 días de celebrar los tres años de la entrada en vigor del TMEC y la publicación de nuevas y modernas disposiciones de propiedad intelectual (PI), resulta preocupante, más que el aumento de la piratería en el país, la poca disposición de las autoridades en dar a la PI un lugar en la agenda nacional.

Desde julio de 2020 se repite que Norteamérica cuenta con la normatividad más avanzada en PI. Respecto a México, se ha pregonado y presumido que, si bien ya se contaba con una autoridad envidiable con facultades para defender a la PI, la ampliación y fortalecimiento de ellas, hacen que el IMPI post-TMEC sea único en el planeta.

No obstante, en materia de observancia de los derechos de PI y de prevención y lucha contra la piratería, los resultados y la visión que tienen nuestros socios dejan mucho que desear. A la fecha, tanto la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), como la Comisión Europea han publicado sus reportes, los cuales no nos favorecen.

Como cada año, el pasado 26 de abril, la USTR publicó el famoso reporte 301; el 17 de mayo, la Comisión su reporte bianual de protección y observancia de los derechos de PI en terceros países.

Ambos reportes hacen alusión a la importancia que tiene la observancia de la PI para el mantenimiento y desarrollo de las relaciones políticas, económica y comerciales con terceros países. Y no podría ser de otra manera pues, tanto para uno como para el otro, la PI es vital. Para Estados Unidos las empresas intensivas en PI generan 63 millones de empleos y representan 41% del PIB; para Europa, 81 millones y 39.4%.

En su reporte, la USTR, como lo ha venido haciendo desde 2003, coloca a México en la lista de vigilancia. La Comisión, si bien no nos cataloga como país prioritario, nos dedica un apartado especial. Ambas reconocen avances: la legislación de armonización y la buena disposición en materia de cooperación, entre otros.

No obstante, ambas reportan que la piratería –física y digital– ha incrementado, tanto en cantidad, como en participación del crimen organizado. La Comisión refiere a que México se ubica dentro de los 25 países con mayor comercio de piratería y la USTR nos coloca dentro de los primeros lugares en piratería de música y videojuegos.

La Comisión externa su preocupación por cuanto a que la lucha contra la piratería no es una prioridad para nuestras autoridades. Más preocupante resulta que, los Estados Unidos infieran que la lucha antipiratería es inexistente para la Fiscalía General, e incluso que haya consigna en no pedir órdenes de cateo. La USTR señala que dicha autoridad no ha reportado resultados en los últimos tres años.

Como en años anteriores, la USTR reconoce la labor del IMPI; señala que, no obstante limitaciones monetarias y de personal, continúa realizando visitas de inspección. La UE, se suma en manifestar que son pocos los recursos que México destina a la defensa de la PI; en ambos reportes se alza la voz para solicitar más, ya materiales, ya humanos.

La llamarada de petate se aviva, pues ambos reportes señalan que, en estos tres años el reglamento de la nueva ley de propiedad industrial ha brillado por su ausencia. De igual manera, no se explican el por qué en este lapso la Suprema Corte no ha resuelto la acción de inconstitucionalidad en contra de las legislaciones autoral y penal federal en materia de protección de la PI en el entorno digital.

Las dos entidades, instan para que la autoridad aduanal mexicana tenga más intervención en la detención de piratería en los puntos de entrada; a que las autoridades jurisdiccionales sean más eficientes y expeditas, y hagan que los procedimientos sean más rápidos y menos burocráticos.

Hagamos eco de los comentarios de nuestros socios. Interactuamos con las autoridades para lograr que la PI ocupe un lugar en la agenda y que se destinen los recursos necesarios para su defensa. Es innegable e inminente que, haciéndolo, el retorno será positivo y en favor de todos.

Consultor especialista en protección de innovación y propiedad intelectual, socio en Pérez Correa González Asociados

Twitter: @MA_Margain