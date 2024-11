Exigimos un presupuesto contra la desigualdad

Hace unos días el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó el Paquete Económico 2025 a la Cámara de Diputados, el cual contiene su propuesta de política económica, de ingresos y gastos públicos para el año siguiente. Tal vez la noticia más relevante del mismo es que se sigue sin aumentar impuestos, pero se propone un recorte de 1.5 puntos del PIB al gasto público neto (incluso llegando a 2 puntos en el caso del gasto programable).

Esto me recordó a una clase que imparto en universidad, donde vemos que la respuesta de la Escuela de Chicago en Economía y del Consenso de Washington contra la Escuela Keynesiana y el Estado de Bienestar, fue la de mantener un balance presupuestario, no aumentar impuestos (o disminuirlos si es posible), disminuir el gasto público mediante austeridad del Estado, incluso recortando servicios públicos si es necesario. El fin último era un Estado más chico y un menor intervencionismo de este en la economía.

No creo que sea el caso de la propuesta de Sheinbaum pero, en política económica, las señales y los simbolismos son claves. Puede que la inestabilidad política que generan distintas reformas que han pasado o están por pasar (la judicial, desaparición de OCA’s, etc.) la están tratando de compensar, a la vista de inversionistas y poderes económicos, con un presupuesto “moderado”, con “estabilidad macroeconómica” al estilo de décadas anteriores, disminuyendo el déficit no a través de más impuestos a los más ricos (que no pagan lo justo en el país ) sino mediante la disminución del gasto público en distintos rubros como salud, educación (entre ellas las universidades públicas), medio ambiente y cultura. El beneficio de unos pocos es el perjuicio de millones.

De forma inexplicable y opaca, al día de hoy no se puede acceder aún a los datos abiertos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 (como solía suceder desde hace muchos años, con excepción del caso del PPEF 2024), por lo que es difícil o imposible hacer un análisis detallado y con profundidad de la propuesta como lo hemos hecho en años anteriores (por cierto, es el mismo gobierno que está por desaparecer al INAI). Pero veamos un par de puntos generales.

Primero, que los Criterios Generales de Política Económica, utilizados para la planeación de ingresos y presupuesto, presuponen un crecimiento de hasta 3% anual en 2025, siendo que Banco de México prevé 1.2%. Además, se estima una inflación de 3.5% y una tasa de interés promedio de 8%, lo cual parece más cercano a previsiones de otras entidades.

Segundo, ya lo mencionaba antes, se propone mantener los impuestos tal como están ahora, por lo que el Paquete Económico 2025 propone un tímido aumento de la recaudación en México de apenas 3% en términos reales, lo que seguiría ubicando los ingresos tributarios federales cerca de 14% del PIB que, como ya hemos hablado aquí , es completamente insuficiente para la construcción de un Estado de Bienestar robusto, aun suponiendo que no existiera la corrupción y un “gasto eficiente”.

Tercero, más allá de los recortes en salud, educación, medio ambiente y cultura ya mencionados en otros medios, veamos el comportamiento de los programas sociales que el mismo gobierno dice que son “prioritarios”. En este caso, se puede ver con alegría que aumenta en 27 mil millones de pesos la beca a estudiantes de educación básica (particularmente en el caso de la universalización para secundarias públicas), así como el aumento similar en el Programa de Vivienda Social y 15 mil mdp para el apoyo a mujeres de 60 a 64 años.

Por otro lado, parece preocupante que incluso entre los programas sociales supuestamente prioritarios, siete de ellos presentarán recortes presupuestales en términos reales (siendo el más fuerte el de La Escuela es Nuestra), los restantes no aumentan o incluso un par desaparecen de esta priorización (Adquisición de Leche Nacional y Abasto Rural y Programa de Mejoramiento Urbano).

Finalmente, me parece que este Paquete Económico es la mejor muestra de que los ingresos del gobierno federal no dan para más, aún con mucho esfuerzo de eficientar gasto y a costa de recortes presupuestales graves al gasto social como los ya mencionados. Es momento de tomar en serio el problema y discutir una reforma fiscal progresiva a profundidad y que grave a quienes más tienen. De otra forma, en años futuros seguiremos achicando el Estado de Bienestar con tal de no tocar a los ricos. Por eso debemos exigir una política económica contra la desigualdad.

Programas prioritarios sociales (miles de millones de pesos de 2025)

Programa social 2024 2025 % Cambio Real Pensión para Adultos Mayores $481.3 $483.4 0% Programas de Becas $90.7 $131.9 45% Beca Universal de Edu. Básica Rita Cetina $51.6 $78.8 53% Jóvenes Escribiendo el Futuro $12.1 $12.2 0% Beca Universal de Educación Med. Sup. BJ $40.7 $40.9 0% Sembrando Vida $40.3 $39.1 -3% La Escuela es Nuestra $29.4 $25.0 -15% Pensión para Personas con Discapacidad $28.8 $29.0 0% Jóvenes Construyendo el Futuro $25.1 $24.2 -3% Fertilizantes $18.1 $17.5 -3% Producción para el Bienestar $16.8 $16.3 -3% Precios de Garantía $13.0 $12.5 -4% Adquisición de Leche Nacional y Abasto Rural $7.8 - N/A Programa de Vivienda Social $4.9 $32.0 552% Programa de Mejoramiento Urbano $4.6 - N/A Niñas y Niños $3.2 $3.2 0% Pesca $1.8 $1.6 -13% Preparatorias y Universidades para el Bienestar $1.6 $3.0 85% Apoyo a Mujeres de 60 a 64 años $0.0 $15.0 N/A Bienestar casa por casa $0.0 $2.0 N/A Suma de programas del bienestar $871.9 $967.6 11%

Fuente: Elaboración propia con base en PEF 2024 y PPEF 2025.