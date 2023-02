Terremotos en Turquía y Siria: contexto e impacto político y geopolítico

Turquía y Siria viven una de las mayores tragedias relacionadas con eventos naturales en este siglo. Por supuesto que lo primero que hay considerar son las lamentables afectaciones humanas, las decenas de miles de pérdidas de vidas, las personas heridas y damnificadas. Sin embargo, esta tragedia es aún más seria al entender que golpea una zona particularmente frágil. Algunas notas de contexto:

1. Estamos en año electoral en Turquía. Ahora con los terremotos, la vulnerabilidad política de Erdogan, que ya era grande, se acaba de potenciar considerablemente; el presidente turco tiene apenas dos meses para mostrar una gestión eficiente de esta tragedia y a la vez, mantener viva su agenda nacionalista y toda la serie de intereses que ha tejido alrededor de ella. Su toma de decisiones de las próximas semanas estará sin duda orientada por el interés de conservar el poder. Y si Erdogan llegase a perder, veremos repercusiones multiplicadas en muchos otros rubros de la región y del planeta. El caso de la guerra en Ucrania es un ejemplo, y justamente Siria es otro.

2. La guerra siria no es una, sino muchas guerras simultáneas, pero entretejidas. Gracias al apoyo de Rusia, de Irán y de las milicias proiraníes, el presidente Assad, tras varios años de combate, logró recuperar la mayor parte del territorio que había perdido. Sin embargo, la rebelión subsiste y la mayor parte de sus fuerzas se alberga en la provincia de Idlib. Esto incluye a milicias laicas, a milicias islámicas, y a las milicias que estuvieron afiladas a organizaciones transnacionales como Al Qaeda o ISIS, varias de las cuales fueron apoyadas por Turquía.

3. No obstante, la posición turca fue evolucionando. Al darse cuenta de que los actores que Ankara había apoyado estaban perdiendo, Erdogan eligió negociar, ya no pensando en la victoria de estas milicias rebeldes, sino en que la nueva situación no produjera más millones de refugiados que nuevamente irían a parar a su territorio. Así, se consiguió una serie de ceses al fuego que en su mayor parte se han sostenido. Pero el estatus definitivo de Idlib y de las milicias que la controlan, permanece sin resolver.

4. A lo anterior, se añade el conflicto turco-kurdo. Las milicias kurdas, que fueron entrenadas y armadas por Washington precisamente para combatir a ISIS, hoy controlan aproximadamente el 25% de territorio sirio, algo que es inaceptable para Turquía, quien tiene su propia conflictiva kurda en casa y quien considera que la militancia kurda en Siria es la misma que la que hay en Turquía.

5. Al golpear justo a estas muy complejas zonas (entre varias otras), se pueden observar al menos lo siguiente: (a) Turquía seguía negociando y estaba buscando que un importante monto de los millones de refugiados que alberga regresase a Siria. Esto, hoy se ve más difícil, (b) el gobierno sirio considera a la mayor parte de Idlib como territorio rebelde “controlado por terroristas”. Esto tendrá impactos tanto en el tema del flujo de la ayuda humanitaria como posiblemente para lo que queda de la guerra misma, (c) así que Turquía no solo tiene el reto de gestionar su propia tragedia, sino el reto de conseguir, con la ayuda de Putin —hoy inmerso en la guerra con Ucrania— que se pueda sostener el cese al fuego, (d) por el otro lado, será indispensable monitorear cómo es que Ankara actúa en los próximos meses para mantener vivos sus intereses en la zona kurda.

En suma, este terremoto impacta brutalmente en una zona que ya viene de demasiados años de afectaciones severas. Esto, lamentablemente, entreteje a esas historias de tragedia humana —que siempre son las más importantes— con otros temas y repercusiones, tanto para la región, como para el mundo.

