¿Quiere usted que desaparezcan todos los órganos autónomos de Estado? ¿Quiere usted que el gobierno federal decida qué información puede abrirse a la ciudadanía y cuál no, sin que exista un órgano capaz de garantizar el derecho a saber? ¿Quiere que el gobierno decida quién es corrupto y quién no, según la lealtad que le profesen o las críticas que le hagan al expresidente o presidenta? ¿Quiere que las elecciones sean organizadas por el gobierno federal, con padrones hechos por el poder ejecutivo, con urnas y casillas instaladas por funcionarios leales al expresidente o presidenta? Si su respuesta es Sí, vote por Morena.

¿Quiere usted que desaparezcan las dependencias encargadas de cuidar los derechos fundamentales del país? ¿Las que cuidan a las niñas, los niños y los adolescentes? ¿Las que ayudan a las personas discapacitadas? ¿Las que apoyan a los adultos mayores? ¿Las que protegen los derechos de los pueblos originarios? ¿Prefiere que el gobierno del expresidente o presidenta se encargue de todos los programas sin intervención de nadie más? ¿Quiere que desaparezcan las instituciones sociales? ¿Prefiere que el gobierno no haga más que repartir dinero a las personas que le son leales? Si su respuesta es Sí, vote por Morena.

¿Quiere usted que las fuerzas armadas del país se encarguen de las tareas que hace la policía? ¿Quiere que los militares hagan obras públicas, repartan medicinas, cuiden aduanas, administren los aeropuertos y los trenes y participen en todas las decisiones, sin excepción, incluyendo las escuelas, los hospitales y las agendas de investigación científica y tecnológica? ¿Prefiere usted que la administración pública sea ocupada por soldados en lugar de personal civil? Si su respuesta es Sí, vote por Morena.

¿Está usted a favor de que desaparezcan los críticos del gobierno y de su partido? ¿Prefiere usted que no haya debate público y que solamente se escuche la voz del expresidente o presidenta en todos los medios? ¿Quiere que no haya organizaciones de personas que defienden sus derechos, como los pacientes sin medicamentos, o las madres buscadoras de desparecidos, o los defensores de los territorios o de los migrantes, entre muchos otros? ¿Prefiere que no haya prensa independiente? ¿Está a favor de que las organizaciones que cuidan derechos sean exclusivamente del partido que obedecerá al expresidente o presidenta y que no haya ninguna otra? Si su respuesta es Sí, vote por Morena.

¿Quiere que el expresidente o la presidenta de la República decidan todo? ¿Quiere que las y los diputados y las y los senadores obedezcan siempre al expresidente o la presidenta del país, aprueben todo lo que él o ella ordenen y no cambien ni una coma a sus iniciativas? ¿Quiere que el Poder Judicial esté formado por ministros y ministras que obedezcan al partido dominante y sigan las órdenes del expresidente o presidenta? ¿Quiere usted que desaparezca la división de poderes? Si su respuesta a esas preguntas es Sí, vote por Morena.

¿Quiere que todos los gobiernos estatales y municipales obedezcan a un solo partido y aunque no militen en esas siglas, sus gobernadores y sus alcaldes se sometan siempre a las decisiones tomadas por el expresidente o presidenta? ¿Quiere que las y los diputados de todas las entidades federativas del país aprueben cualquier iniciativa de reforma constitucional que sea enviada desde el gobierno federal, sin revisarla ni discutirla? ¿Quiere que las únicas facultades que tengan los gobiernos locales sean aquellas que les permitan llevar a cabo las órdenes del expresidente o presidenta? Si su respuesta es Sí, vote por Morena.

Si todo eso por lo que usted quiere votar triunfa el 2 de junio, no viviremos una dictadura sino una autocracia electoral. Hay que ser precisos, para evitar críticas.