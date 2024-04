Máynez presidente no es sólo una canción

En los últimos días varios comentadores y analistas han dicho que Movimiento Ciudadano y la candidatura de Máynez se reducen a una canción. Se equivocan, somos más, mucho más.

Empecemos por lo primero: la canción es importante, sin duda. Las campañas son una competencia regulada por el poder político. Y en ese andar, hay que valerse de todas las herramientas disponibles. Una de esas es, por supuesto, la mercadotecnia. Hay que dar a conocer un candidato a millones de personas, en poco tiempo. Para eso hay que echar mano de la creatividad y saber que la sociedad es como es: nos gusta lo armonioso, lo rítmico, la diversión. Así somos. Eso pretende hacer un jingle electoral: agradar y de paso sembrar un mensaje. Por ejemplo, siempre he disfrutado enormemente las intervenciones de los Black Eyed Peas y Will.i.am en las campañas del partido Demócrata en EE. UU. Allá la canción pretendía inspirar, motivar. Acá es Yuawi y el mensaje es otro: dar a conocer a Máynez. Y vaya que se ha logrado —basta ver las últimas encuestas—. Ese era el objetivo —no olvidemos que ambas candidatas empezaron de forma ilegal hace un año— y se cumplió con creces.

Pero hay algo más. La canción muestra a alguien, lo da a conocer. Sin embargo, la estrategia no es la canción. La estrategia habita en el personaje y su plataforma. Eso es lo que está funcionando hoy en día. Máynez se ha ceñido al guión que se creó para su campaña. Había que mostrarlo como lo que es: alguien con experiencia política, con el don de la palabra, implacable en tribuna y templete; pero también, alguien que disfruta la vida. Que sabe de música, deportes, series y caricaturas. Alguien cuya vida es parecida a muchas otras y que inspira desde lo más ordinario y cotidiano. Un candidato debe conectar con la ciudadanía y Máynez conectó así.

Los espacios naturales para mostrar al personaje eran dos: universidades y redes. Los primeros no son espacios fáciles. No por nada los políticos tradicionales evitan las universidades y aman los mítines. Éstos son eventos de autoconsumo y autoelogio. Uno moviliza para que le aplaudan. En cambio, en las universidades cada aplauso debe ser ganado. Se entabla un diálogo y uno se expone a la crítica más despiadada. No es fácil y Máynez ha salido bien librado por una razón: se nota auténtico, cómodo y, entre más complejo el escenario, mejor se desenvuelve. Crece en la adversidad, como se nota. Y las redes hicieron lo que tenían que hacer: viralizar contenidos bien hechos y facilitar la interacción con el personaje.

La estrategia funcionó. Máynez está creciendo y va a crecer más por tres razones. La primera es que no está solo. En los análisis se pasa por alto que esta es una elección nacional en donde miles de candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano estamos en las calles, dando la cara y pidiendo el voto. Eso pesa y suma. La segunda es que el discurso del voto útil se empieza a evaporar. Son muchos y muy variados los errores del Frente y Xóchitl. Es mucho y muy profundo el desprestigio y el rechazo del PAN y del PRI. Al ver una opción real, la gente cambia su voto. La tercera es que viene el periodo más intenso de la contienda. Apenas ahora la mayoría de la gente empieza a poner atención a las campañas y la tendencia favorece a Máynez. Lo favorece porque él sí interpela a una generación de jóvenes a votar. Y porque hay un tono de condescendencia hacia ellos de parte de las demás fuerzas políticas que se les va a revertir. Como bien dice Sergio del Molino: “nada le irrita más a un adolescente

que un señor mayor que atribuya su enfado a las hormonas, a la naturaleza humana o a la ley de la vida”1. Después de la irritación viene la reacción.

Insisto, no es sólo una canción. Es una estrategia, es el espíritu del tiempo, son los errores de los adversarios, son los jóvenes y somos muchos y muchas que creemos en este proyecto. Es un proyecto sólido de nación y futuro. Pero, sobre todo, es un personaje disciplinado y con mucho fondo. Escribo esto horas antes del debate y estoy seguro de que no sólo le irá bien, sino que continuará convocando a millones.

X: @MartinVivanco

Abogado y analista político