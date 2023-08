La lactancia materna es sinónimo de amor y protección

La lactancia materna es una de las prácticas más nobles y benéficas para las niñas y los niños en su primera infancia. Brinda protección, amor, cuidados y el mejor comienzo para que cuenten con todos los elementos requeridos para una correcta nutrición según sus necesidades en cada etapa; además, también los protege contra enfermedades y favorecer su desarrollo.

Los beneficios de la lactancia también son para las madres, las familias y la sociedad, porque protege contra diversas enfermedades, genera ahorros importantes y fortalece los vínculos afectivos.

Este año, la Organización Panamericana de Salud (OPS) reporta que solo el 20% de los países exigen que los empleadores proporcionen a las empleadas descansos pagados e instalaciones para amamantar o extraer leche. Además, en todo el mundo, más de 500 millones de mujeres trabajadoras carecen de medidas de protección de la maternidad adecuada.

En México, esta cuestión adquiere mayor relevancia, pues con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el país hay 21.8 millones de mujeres ocupadas, de las cuales 63.7% están en edad reproductiva y 73.8% son madres, en su mayoría con uno o dos hijos.

Entonces, ¿por qué no estamos fomentando la lactancia materna exclusiva? Una de las principales causas de descontinuar la lactancia es el poco apoyo que se tiene al amamantar, que se puede traducir en no tener un lugar adecuado para extraer la leche, que no se cuente con los implementos o no se tenga un lugar de almacenamiento una vez extraída. Esto evidencia la urgencia de asegurar espacios laborales con medidas de protección de la maternidad.

Ante tales escenarios, es que nos cuestionemos -como sociedad- sobre lo que estamos haciendo para realmente facilitar la lactancia en los lugares de trabajo y en todos nuestros espacios.

Como parte de las acciones que desde Save the Children realizamos para fomentar y procurar la creación, cambio y actualización de políticas que beneficien la lactancia materna, convocamos al 8° Foro Nacional de Lactancia Materna.

En este reflexionaremos sobre el panorama general de la lactancia en México, así como las experiencias de mujeres trabajadoras, a fin de sensibilizar a los diferentes sectores sobre la importancia de apoyar la lactancia materna, la ampliación de licencias de maternidad, además de conocer las buenas prácticas en otras latitudes.

La lactancia es sinónimo de amor y protección. Abre el camino a un buen comienzo para las niñas y niños y se alinea a su derecho, a la correcta alimentación y a la protección en salud. Es por esto que debemos sensibilizarnos sobre su importancia, priorizar las políticas públicas que la promuevan.