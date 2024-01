Zedillo regresa a México, ¿con discurso antiAMLO?

El expresidente Ernesto Zedillo regresa a México después de un largo tiempo fuera y sin apariciones públicas en el país. El exmandatario reaparecerá este miércoles en un evento privado de una empresa financiera (Actinver), donde será el orador principal. Es la primera vez que Zedillo acepta venir a México a hablar de economía, finanzas… ¿y política?

Si bien Zedillo no se había alejado completamente de México, pues dos de sus hijos viven en el país –uno en Los Cabos y otro en la Ciudad de México–, sí había evitado las apariciones públicas, ya sea invitado para dar una conferencia, dictar algún seminario, acudir a las reuniones privadas de los think tanks o a entrevistas en los medios de comunicación. Dados los tiempos actuales, su regreso se anticipa incluso político, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha endurecido sus críticas contra él por haber promovido una reforma al sistema de pensiones del país y por el Fobaproa.

Zedillo, por su parte, ha criticado el gobierno de López Obrador en foros internacionales. En marzo del 2022, el expresidente calificó como un “desastre” la gestión de la pandemia de Covid-19 por parte de los gobiernos “populistas e ineptos” de América Latina. “Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen en el camino del desarrollo”, dijo durante la conferencia virtual denominada "Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica”.

AMLO respondió de inmediato; acusó a Zedillo de convertir deudas privadas en públicas y de privatizar los ferrocarriles nacionales. “¿Quién es Zedillo? (…) Tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Desde entonces hay que destinar como 40 mil o 50 mil millones de pesos solo a pagar intereses de esa enorme deuda que se está heredando a las nuevas generaciones. Ese es Zedillo”, reviró en su conferencia matutina.

En septiembre pasado, durante el Foro Internacional “20 años de FIL: Democracia y Libertad”, realizado en Madrid, España, en el que también participaron los expresidentes Felipe Calderon y José María Aznar, Zedillo alertó del riesgo que representan los “líderes populistas” para la economía, pues la conducción de sus países “no es la adecuada para los tiempos”.

“Yo les pido que no nos enojemos sobre lo que dicen Zedillo y Calderón en España. ¿Nos podemos molestar? No, ternuritas”, arremetió de vuelta López Obrador.

En noviembre, al participar en un foro del Instituto Pearson, de la Universidad de Chicago, Zedillo enumeró cuatro cualidades que en su opinión debe tener el próximo presidente de México, el cual se elegirá en las elecciones de este año: “Una persona que no explote las necesidades de la población para crear un discurso demagógico; que no divida a la sociedad mediante reformas que, en algunos casos, puedan ser necesarias para el desarrollo del país; un personaje que asuma la responsabilidad sin culpar a los gobiernos anteriores ni a otras instancias o a los extranjeros; y que no sea elegido mediante mentiras.

Tras esto, López Obrador volvió a criticarlo por el rescate bancario y se burló de que el priista dijera que el próximo presidente fuera lo contrario a él, llamándolo “finísima persona”.

Así que todo indica que el regreso de Zedillo a México va a sacar chispas en Palacio Nacional. Zedillo será el orador principal del “Día Actinver”, junto al expresidente español José María Aznar. Probablemente no hay mejor timing para el discurso del exmandatario llamado “tecnócrata” por López Obrador, quien alista una reforma de pensiones que busca contravenir la que hizo el priista durante su gobierno.

Posdata 1

En octubre del 2018, durante la etapa de transición, Actinver invitó a Rogelio Ramírez de la O, entonces muy cercano asesor de AMLO –virtual presidente– para hablar de las perspectivas económicas y políticas de México y a nivel global. Así como ahora Zedillo, fue el orador principal del “Día Actinver” y habló de un panorama excepcional, casi idílico, de la 4T, el cual no se cumplió. Como sea, la pluralidad que le ha dado a esos eventos la firma que encabeza Héctor Madero habla bien de Actinver.

Posdata 2

Este domingo falleció a los 71 años Jesús Reyes Heroles González Garza, quien fue secretario de Energía entre 1995 y 1997 durante la gestión de Ernesto Zedillo, y luego, a partir de 1997, embajador de México en los Estados Unidos.

Hijo de uno de los políticos más relevantes del siglo XX, el veracruzano Jesús Reyes Heroles, Reyes Heroles González Garza fue funcionario público, diplomático, académico, analista y empresario. Muchos pésames generó ayer entre figuras políticas, intelectuales y académicas su muerte. Que en paz descanse.

Posdata 3

Tras ser arropada en su cierre de precampaña por toda la base morenista de gobernadores, legisladores, liderazgos partidistas y más, este domingo Claudia Sheinbaum se convirtió oficialmente la candidata a la Presidencia de la República por la alianza de Morena, PVEM y PT. Fueron los integrantes del Consejo Nacional quienes aprobaron la candidatura de manera unánime en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Morena.

Sheinbaum publicó en sus redes sociales que la plana mayor del partido fundado por López Obrador está “unida y feliz”. En el evento estuvieron presentes 264 consejeros partidistas, así como la mayoría de gobernadores en turno y aspirantes a las gubernaturas que van a elegirse este año. Algunos, por cierto, con severas crisis políticas, sociales y de inseguridad a cuestas, como Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Alfonso Durazo, de Sonora; Américo Villarreal, de Tamaulipas, e Indira Vizcaíno, de Colima; por mencionar algunos. Esta última, por cierto, fue señalada por la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, de tener presuntos acercamientos con el crimen organizado, incluso para llevarlos a mítines de Claudia Sheinbaum, lo cual le valió ser expulsada del partido por el presidente nacional, Mario Delgado.

@MarioMal