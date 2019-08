Slim, Bremer y Romo, en el Palacio Sultán con el hijo de AMLO

El pasado 14 de abril, tres empresarios ocuparon el palco de honor del estadio de beisbol de Monterrey, conocido como Palacio Sultán. Carlos Slim, Carlos Bremer y Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, se reunieron para ver el partido de grandes ligas entre los Rojos de Cincinnati y Los Cardenales de San Luis.



La presencia del magnate Carlos Slim no causó sorpresa, pues se ha hecho común que asista a los eventos de trascendencia del llamado rey de los deportes, como sucediera en la inauguración en 2018 de la Serie del Caribe en Jalisco; en aquella ocasión en compañía del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y del propio Bremer.



Tampoco fue una sorpresa el arribo al palco del segundo piso de Alfonso Romo, a quien se le ve frecuentemente en la zona de Monterrey y en el municipio de San Pedro Garza García, donde reside normalmente, departiendo con empresarios a los que aprovecha para invitar a sumarse a la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Les conviene apoyar la Cuarta Transformación”, suele decirles.



Lo que sí causó extrañeza fue la presencia en el Palco Sultán de un joven de 26 años de edad que los acompañaba, al que los empresarios, en especial Carlos Bremer, trataban con singulares deferencias y que entre las pausas del partido acaparaba la conversación de los hombres de negocios. Era el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo Alfonso López Beltrán.



El más pequeño de los hermanos López Beltrán se situaba junto al anfitrión de la noche, el presidente de Value Grupo Financiero y principal patrocinador de los Sultanes de Monterrey, Carlos Bremer; el mismo que, según confirmaron fuentes que presenciaron la reunión, extendió la invitación al hijo de Andrés Manuel López Obrador.



La reunión quedó inmortalizada en una fotografía que tomó uno de los asistentes, en la cual Carlos Bremer sale abrazando a Gonzalo Alfonso, quien sonríe para la cámara.



El presidente y director general de Value Grupo Financiero saltó a la fama por su amistad con empresarios como Carlos Slim, con deportistas como Saúl El Canelo Álvarez y con estrellas del espectáculo como el cantante Luis Miguel, pero pocos conocían los vínculos que mantenía con el gobierno de la Cuarta Transformación, incluso antes de ser anunciado como el ganador de la subasta de la mansión de Zhenli Ye Gon.



No ha sido la única ocasión que Gonzalo Alfonso se ha reunido con Bremer y otros empresarios. Primero, por su afición al deporte de las novenas y también por una labor de acercamiento con el sector empresarial que le ha encargado su padre. Esto, mientras su hermano mayor José Ramón recorre los municipios del Estado de México y Andrés Manuel se encarga de operar la política de la Ciudad de México.



Fuentes cercanas a Bremer aseguran que el financiero ha sido el encargado de tender los puentes oficiales que Carlos Slim había dinamitado cuando salió a criticar públicamente la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco.



Y así como aquella vez de la cena con la que Slim agasajó a Bill Clinton, en febrero, con una cuenta de 19 mil pesos a nombre de Bremer, habría sido también el hombre más rico de México quien le pidió al dueño de Value pujar y comprar la mansión de Zhenli Ye Gon por 102 millones; esta vez para agasajar a otro personaje: Andrés Manuel López Obrador.



Banxico: es el Estado de Derecho

La decisión de política monetaria que tomó el Banco de México (Banxico) el jueves pasado, de bajar la tasa de interés en 25 puntos base para dejarla en 8%, no ayudará en gran medida a estimular la economía, pero tampoco es suficiente para que los inversionistas miren a otros países.



México sigue siendo el tercer país con las tasas de interés más altas, después de Turquía y Argentina. La votación, 4 a 1, para recortar la tasa de interés mostró que la Junta de Gobierno de Banxico tenía mayor consenso que el mercado, pues apenas un día antes de la votación los analistas estaban divididos sobre la decisión del banco central mexicano.



Sin embargo, a pesar de que la baja de tasas –solicitada además por el propio López Obrador– apunta a dinamizar la estancada economía mexicana, no será suficiente para impulsarla, sobre todo ante los choques externos generados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por el fantasma de la recesión que comienza a rondar.



Por eso, como bien lo dice el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, lo más importante para recuperar la confianza de los inversionistas corre a cargo del gobierno de la Cuarta Transformación, y se remite a un aspecto principal: que haya Estado de Derecho.



Raúl Beyruti con Emmanuel Macron

Esta semana, el empresario mexicano Raúl Beyruti, presidente de GINGroup, se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de la iniciativa de Negocios para el Crecimiento Inclusivo (B4IG) en el que participan 28 empresas globales.



Beyruti Sánchez será el único empresario mexicano y de América Latina que participa en este programa y fue elegido por la participación de su empresa en programas sociales como el Hackactón, Jóvenes Construyendo el Futuro, Cruzada por la Educación y el Empleo y los programa permanentes de Capacitación Educativa y Laboral.



Durante la Reunión del G-7 en París, el presidente Macron presentará la Iniciativa del B4IG y convocará a todos los miembros de la OCDE y a todos los países y empresas a sumarse a este esfuerzo para trabajar en favor de inclusión social.



En paralelo, en la Ciudad de México se llevará a cabo el jueves el Congreso Nacional de GINGroup, el cual contará con la presencia de ponentes como Marc Randolph, cofundador de Netflix, y Zev Siegl, cofundador de Starbucks.



La temática del congreso son las startups y el entorno de innovación, disrupción, flexibilidad y movilidad.



Fraude a la vista

Trabajadores del municipio de Tecate, Baja California, acusan haber sido víctimas de fraude y apuntan a la alcaldesa saliente Nereida Fuentes González. La razón es porque la priista se ha negado a pagar un adeudo de más de 10 millones de pesos por concepto de créditos otorgados a sus propios burócratas.



De acuerdo con los funcionarios locales, los créditos que el municipio retuvo a los trabajadores no fueron entregados a la empresa financiera, mientras que la alcaldesa no quiere dar la información a la propia institución sobre los descuentos realizados. La situación ya puso en aprietos a varias personas a las que incluso les han embargado sus sueldos, además de aparecer en el Buró de Crédito.



Ante esto, y de seguir con la opacidad, Fuentes González podría encontrase en problemas legales, sólo hay que recordar que en noviembre próximo termina su mandato y entra la morenista Olga Zulema Adams, quien, de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobierno, deberá ondear la bandera anticorrupción que mandata el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que una de sus primeras indicaciones tendría que ser investigar el actuar y las cuentas de su antecesora.

Twitter: @MarioMal

Correo: mario.maldonado.

[email protected] gmail.com