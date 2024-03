Sedena da 1,000 mdp a empresa ligada a directivo de la 4T

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo de Luis Cresencio Sandoval, ha estado en el ojo del huracán prácticamente todo el sexenio, y por lo visto terminará igual, con contratos sospechosos, proveedores favorecidos y una sinfín de atribuciones, entre ellas la de seguridad pública, que ya son cuestionadas por los candidatos presidenciales.

En enero, la “todopoderosa” dependencia del gobierno adjudicó de manera directa un contrato por 966 millones de pesos a una compañía vinculada con el actual director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Óscar Artemio Argüello Ruíz, para dar mantenimiento a su flota de helicópteros MI-17.

Se trata del contrato D.G.ADMÓN. SAFAM-028/F/2024, adjudicado en las primeras semanas del 2024 a la compañía Trans Ce Cargo SA de RL de CV para la adquisición de servicios de reparación mayor, conocidos como overhaul, para siete aeronaves registradas con matrículas 1705 (c/n 96013), 1708 (c/n 95043), 1714 (c/n 94854), 1719 (c/n 95888), 1720 (c/n95918), 1722 (c/n 95601) y 1723 (c/n 95638).

Dicha empresa fue constituida el 7 de septiembre de 2016 y tiene como representante legal a Joaquín Adrián Caudillo Piña, un extrabajador de la desaparecida aerolínea Interjet que en los últimos 10 años ha sido un muy cercano colaborador y ha acompañado en todas sus posiciones al recién nombrado responsable del GACM, Óscar Artemio Argüello Ruíz. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, le dio a este último posesión del cargo en mayo del año pasado. Argüello y Caudillo controlaron desde principios del sexenio la oficina de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; el primero como director general y el segundo como gerente de Ingeniería.

Además, Argüello Ruiz es desde septiembre del año pasado director general de Mexicana MRO, la filial de mantenimiento de Mexicana de Aviación, propiedad de un fideicomiso privado e independiente. Entre los activos de la aerolínea que hoy pretende rescatar el Ejército, el más valioso es el taller MRO, una empresa que tiene casi 2 mil trabajadores y que deberá ser vendida a un nuevo jugador del mercado a más tardar el 4 de abril próximo.

Algún interés deben tener los militares con el negocio de MRO por la distinción que le han dado a la empresa vinculada con Argüello Ruiz. A la firma Trans Ce Cargo no se le conocen contratos adicionales a los que tiene con la Sedena. Son un total de 18 desde 2019 y hasta la fecha, los primeros 17 por licitación pública y por un total de 308 millones de pesos para suministrar refacciones a los helicópteros MI-17 y para brindar algunos mantenimientos menores. La joya de la corona llegó este 2024 con el contrato número 18: una adjudicación directa que triplicó de un solo golpe sus ganancias.

La sospecha, además del tráfico de influencias y de corrupción, es porque esta empresa no cuenta con la infraestructura para brindar el servicio. El único elemento con el que se justifica su contratación es que supuestamente tiene la exclusividad de Russian Helicopters, el fabricante de los aparatos en cuestión. Bajo este argumento la Sedena ya había cancelado un procedimiento de licitación de este servicio, en el que participaron proveedores como Aviatek, Brameit, Brunton Alliance y ETD Solutions Inc.

Basta con poner atención a los datos que Trans Ce Cargo entregó a la Sedena para percatarse de que es evidente la falta de infraestructura de la empresa. La dirección fiscal de la compañía, Calle Paseo de los Duraznos No. 49-105, Colonia Paseos de Taxqueña, es un departamento de uso habitacional, sin señal alguna de actividades empresariales y mucho menos de alguna especie de taller.



Posdata 1

Encarrerada con la propuesta de pensiones del presidente López Obrador, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum busca impulsar un programa para ofrecer un apoyo mensual de 1,500 pesos a las mujeres de 60 a 64 años.

Debido a que en México hay 2.6 millones de mujeres de 60 a 64 años, según el Consejo Nacional de Población, el monto a erogar sería de 47 mil millones de pesos cada año, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Sheinbaum dijo el sábado pasado en Chihuahua que dicho programa costaría entre 18 mil y 20 mil millones de pesos el primer año, y añadió que ya sabe de dónde obtendrá los recursos si gana la Presidencia… pero no dijo más. Ojalá que no emule las mañas de AMLO, quien para justificar cualquier gasto asegura que provendrá de la austeridad y el combate a la corrupción, pero ni uno ni otro.



Posdata 2

Hablando de recursos presupuestales y del reducido margen fiscal al que se enfrentará la futura presidenta, sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Galvez, vale la pena saber qué plan de reforma fiscal van a proponer y que no van a decir, simplemente porque es impopular.

Sheinbaum ha asegurado que no se necesita una reforma fiscal, pero le puede llamar como quiera a la miscelánea fiscal que deberá dejar prácticamente lista el gobierno saliente, es decir el secretario Rogelio Ramírez de la O y su subsecretario, Gabriel Yorio, para el 2025, la cual deberá contener ajustes considerables a las tasas de impuestos.

Es por esto que se comienza a hablar insistentemente de quién será el próximo secretario o secretaria de Hacienda, sobre todo si Sheinbaum gana las elecciones. Los tres nombres que más se mencionan son el de Raquel Buenrostro, el de Gerardo Esquivel y ahora, con más frecuencia, el de Gabriel Yorio, quien transitó como subsecretario con los tres secretarios de Hacienda de López Obrador. No lo pierda de vista.



Posdata 3

¿Cuál es la intención del gobierno de comprar el 49% del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) a una empresa privada? Hay varias razones, entre ellas, poner mayor escrutinio a los vuelos privados que salen y llegan a este aeropuerto, que es el que usan los empresarios y funcionarios del centro del país para la aviación ejecutiva.

El otro es engordar al Grupo Aeroportuario Casiopea de la Secretaría de Marina, que desde el año pasado intentó quedarse con el aeropuerto mexiquense y lograr así controlar el Sistema Aeroportuario Metropolitano, es decir el AICM, el AIFA (de la Sedena) y el AIT.

Este grupo ya administra las terminales aéreas de Matamoros, Ciudad del Carmen, Loreto, Guaymas, Obregón y Colima, además de Tulum y el AICM.

El 30 de agosto, el almirante José Carlos Vera Vidal asumió el cargo como nuevo director general de la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca y como administrador del AIT.





@MarioMal



Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.