Secretarías afines a Sheinbaum “apoyan” con 1,000 mdp

El respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, sustentado económicamente a través de la Secretaría del Bienestar y políticamente con la operación de gobernadores morenistas, se ha hecho patente también mediante otras instancias gubernamentales que le han transferido cerca de mil millones de pesos al Gobierno de la Ciudad de México vía la sustitución de servicios de seguridad privada y vigilancia.

Específicamente son 979.5 millones de pesos los que las secretarías de Estado, institutos públicos, comisiones autónomas y demás organismos que manejan dinero público le entregaron en contratos al gobierno de Sheinbaum este año, antes de su renuncia para competir en el proceso interno de Morena.

Entre los principales clientes del servicio de vigilancia que hoy en día debe otorgar la administración de Martí Batres se encuentran la Secretaría de Cultura, de Alejandra Frausto; la Secretaría del Bienestar, de Ariadna Montiel; y la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle. Estas tres funcionarias son del círculo más cercano a Andrés Manuel López Obrador y han mostrado su respaldo a Sheinbaum en sus aspiraciones de ser la candidata de la 4T en 2024 y pelear por la Presidencia de la República.

Entre los contratantes de los servicios policiacos también figuran la SSC, el ISSSTE, a cargo de Pedro Zenteno; el Instituto Nacional de Migración, de Francisco Garduño, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que encabeza el vicealmirante en retiro Carlos Velázquez Tiscareño. En los últimos dos casos resulta extraña la presencia de los policías capitalinos en estaciones y ubicaciones estratégicas que se encuentran resguardadas por la Guardia Nacional y por efectivos de la Marina.

Completan la lista de organismos vigilados por los efectivos policiacos de la CDMX el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Cancerología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Mexicano de Medicina Genómica, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Archivo General de la Nación, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro, entre otros.

En el primer semestre de 2023 la cifra que el Gobierno de la CDMX logró captar por los servicios de vigilancia de sus cuerpos policiacos fue apenas 5% del presupuesto que le destina a su Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que no resulta crucial para su funcionamiento, pero aún así llama la atención que las transferencias multimillonarias se concretaron previo al lanzamiento de Sheinbaum como “corcholata” estelar y la que más apoyos ha recibido.

Este esquema también ha sido aplicado por la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett, la cual ha optado por la contratación de seguridad privada para su infraestructura estratégica en estados que gobiernan los partidos de oposición, pero en aquellas entidades en las que gobierna Morena contrata a la policía local para otorgarle a esos gobiernos adjudicaciones millonarias. En esa lista de estados beneficiados se encuentran algunos con graves problemas de inseguridad y violencia como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Posdata 1

Ahora que las “corcholatas” de Morena, el PVEM y el PT están en veda y ya iniciaron los levantamientos para las encuestas espejo y la que revelará al ganador o ganadora el 6 de septiembre, ninguna va a poder quejarse de la boleta circular que el presidente del partido, Mario Delgado, dio a conocer ayer en la que aparecen los seis nombres de l@s aspirantes.

Aunque se supone que fue un sorteo a través del cual se definieron los lugares en los que se mostrarán los nombres de l@s aspirantes, llamó la atención que el de Ricardo Monreal, –el penúltimo de las “corcholatas” en las encuestas– esté al centro y arriba, lo que por ubicación podría beneficiarlo. A su lado derecho se lee “Noroña” –así nada más, porque l@s aspirantes decidieron cómo quieren aparecer–. Del lado izquierdo superior, Adán Augusto López Hernández –con su nombre completo– y debajo de él Marcelo Ebrard. Al centro, abajo y de cabeza, se lee el nombre de Manuel Velasco y a su lado derecho el de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Será que la ubicación de los nombres influirá en la forma como van a votar los simpatizantes de Morena? –porque las encuestas se van a levantar solamente en los distritos donde gobierna el partido.

Posdata 2

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que a su candidata, Beatriz Paredes, no le favorecen las encuestas y dejó abierta la puerta para que decline por Xóchitl Gálvez. Sería ilógico que ambos no lo hayan tratado previamente y que, pese a que la tlaxcalteca dijo el fin de semana que llegaría al cierre de la competencia, no estuviera pactando una declinación en favor de la hidalguense, quien ciertamente está mejor posicionada en todos los sondeos.

Las suspicacias sobre la operación de Alito para que Beatriz Paredes ganara la elección primaria y Xóchitl Gálvez la encuesta hizo levantar la ceja a varios integrantes del Frente Amplio por México, lo que quizá hizo cambiar de parecer al líder priista.

Por lo pronto, hasta ayer en la mañana Beatriz Paredes se veía muy echada para adelante, con la intención de competir hasta el final e intentar ganar la coordinación del Frente Amplio por México. Pese a las críticas de antiguos liderazgos con los que convivió y a quienes respeta, como Roberto Madrazo, se decía lista para llegar al 3 de septiembre. Algo pasó en las últimas horas para que Alito saliera a anunciar prácticamente una declinación de su aspirante. A ver si no cambian otra vez las cosas en unas horas, antes del miércoles.

Posdata 3

Hablando de encuestas, a pesar de que trascendió que Adán Augusto López logró colar a dos de sus encuestadoras de entre las cuatro que fueron elegidas por Morena –más la quinta que será la “encuesta madre”–, en su equipo están que echan rayos por las se han publicado recientemente y lo ubican en tercero o incluso quinto lugar.

El exsecretario de Gobernación se queja de que muchas de estas han servido solamente como propaganda y no reflejan la realidad de las giras y asambleas informativas de los aspirantes de Morena. La misma queja han esgrimido Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal en referencia principalmente a Claudia Sheinbaum y los supuestos pagos para aparecer desde hace meses en primer lugar.

Ya se verá si las encuestas efectivamente estaban cuchareadas o si reflejaban la realidad de las “corcholatas”.

