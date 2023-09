SAT: tráfico de influencias, negocios privados y datos personales

Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, los estratégicos datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT)están bajo el resguardo de una empresa de origen alemán, y alguien dentro de esa dependencia está muy interesado en que estos se mantengan por mucho tiempo más en esa condición.

Hablamos de la filial mexicana de T-Systems, que lleva desde hace algunos años Carlos Celaya, privilegiada con múltiples contratos durante la administración pasada y relegada en este gobierno, de acuerdo con las plataformas de transparencia, a contratarse únicamente con el organismo que lleva Antonio Martínez Dagnino.

El escenario para esta compañía, después de operar con el priismo contratos por alrededor de 4 mil millones de pesos, no es nada despreciable con la 4T: el SAT le ha otorgado tres contratos por alrededor de 700 millones de pesos para el “servicio de Soporte Operativo 4 (SSO 4)”, el “servicio de Nube Híbrida Administrada 1.1 (SENHA 1.1.)” y el “servicio de soporte operativo 5 (SSO 5)”.

Además, en breve le estarán asignando otros mil 200 millones de pesos del proyecto SENHA-2 (Servicio de Nube Híbrida Administrada-2), para alcanzar un total de 1,900 millones de pesos en negocios con un gobierno que aseguraba que iba a entregar la operación de estos servicios a un centro público de investigación del actual Conahcyt, denominado Infotec, que nunca pudo terminar de desarrollar y hacer confiable su centro de datos.

Los vínculos de T-Systems con el SAT son bien conocidos al interior del organismo. Se trata de dos personajes que fungen como asesores externos de la alemana: Alejandro Esquivel Sánchez y Juan Carlos López. El primero, exfuncionario del SAT, es apoderado legal de la empresa Administración de Servicios de Tecnología de la Información SA de CV (ASTI), en la que tiene como socio a un administrador en funciones del ente recaudador: Daniel Montañez Franco. El segundo, Juan Carlos López, también es exfuncionario del SAT y con familiares activos dentro de la institución.

Ambos suelen presentarse como socios para ofrecer servicios de “cabildeo”, asegurando que controlan las áreas jurídicas y de adquisiciones dentro del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de la última licitación adjudicada a T-Systems, fueron contratadas por la multinacional a través de un tercero denominado Global IT, para “asesorar” y “asegurar” que serían la empresa ganadora del procedimiento.

Como consecuencia de estos servicios contratados se señala que la proveedora de tecnología tuvo acceso a los anexos técnicos y a prácticamente todos los documentos de la licitación de manera previa a la publicación de los mismos, una ventaja contundente si se toman en cuenta lo excesivos requisitos que se establecen para una licitación de esta categoría y el tiempo de preparación que se requiere para preparar las ofertas.

Las empresas competidoras en ese concurso, Entserv Enterprise Services México S de RL de CV y Sinergia de Negocio Consultores SA de CV, preparan inconformidades para presentar ante el Órgano Interno de Control del SAT, el cual, bajo la titularidad de Fernando Gamas Gómez, ha sido también muy cuestionado.

Posdata 1

El expresidente de España, José María Aznar, tuvo tres días de intensa agenda en la Ciudad de México. Este miércoles culminaron los trabajos del político español en tierras mexicanas, quien vino invitado por el publirrelacionista y exvocero presidencial Carlos Salomón.

En su visita, Aznar se reunió con políticos y empresarios, entre otras cosas para conocer el sentimiento de los hombres y mujeres de negocios y de la vida pública del país sobre la economía y las próximas elecciones. El expresidente ha sido un visitante asiduo de México desde que era mandatario. También es considerado un activista político.

Aznar tuvo encuentros con personajes como la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, quien ahora se apresta a ser una de las voceras de Xóchitl Gálvez, la candidata virtual del Frente Amplio por México, con quien también se saludó el expresidente español. De parte de la 4T, se reunió con el empresario Alfonso Romo, quien si bien ya no forma parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, el exjefe de la Oficina de la Presidencia sigue siendo uno de sus enlaces con el sector privado.

Del lado empresarial, Aznar se reunió con directivos del grupo de transporte ADO –con presencia en España– y del Grupo Financiero Banorte. Las reuniones se llevaron a cabo en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.

Posdata 2

Hablando de la candidata virtual del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, vaya dilema en el que está metida, simplemente por no tener definidos a sus voceros. Trascendió que tanto Germán Martínez como Javier Lozano, Kenia López Rabadan, Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota serían parte de su equipo de comunicación, pero ninguno ha sido fichado formalmente. Tras la filtración, la mayoría de los supuestos voceros se fueron descartando –y peleando–, por lo que la misma Xóchitl les pidió que se bajaran; la única que se mantiene firme es la excandidata presidencial y exsecretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, y al parecer también la senadora Margarita Zavala.

A pesar de que Gálvez ha llamado a la unidad y ha intentado tejer alianzas entre panistas, priistas y perredistas, la realidad es que hoy el Frente Amplio por México luce desarticulado, sin una visión de futuro, empezando porque no se sabe quién será el coordinador de campaña de Xóchitl. Se había asegurado que Santiago Creel ocuparía ese cargo, pero la misma coordinadora del FAM no está convencida, por lo que el panista optó por tomarse unas vacaciones en lo que la hidalguense termina de deshojar la margarita. Vaya problema para la oposición, que no sabe cómo articular una buena estrategia hacia el 2024.

