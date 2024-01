Sarkozy revive pleito con Calderón y AMLO alista ofensiva

En diciembre pasado, el expresidente francés Nicolás Sarkozy presentó en Madrid, España, su libro “Los años de las luchas”, el cual se publicó en agosto del 2023, pero se tradujo al español y salió a la venta en ese idioma hace menos de un mes.

La autobiografía del polémico mandatario francés revive el pleito que inició en 2009 con el entonces presidente de México, Felipe Calderón, por el caso Florence Cassez, el cual se mantuvo prácticamente durante el resto de ambos gobiernos: Sarkozy (2007-2012) y Calderón (2006-2012).

El hecho de que se presentará en Madrid, donde actualmente vive Calderón, y con la presencia de José María Aznar, amigo y aliado del expresidente mexicano, le imprime un sello más poderoso, aunque la descripción que hace Sarkozy de su relación con el exmandatario panista y las acusaciones por su relación y aparente “subordinación” al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, son de por sí explosivos y podrían convertirse eventualmente en sustento para una nueva investigación.

De entrada el manuscrito ya está en las manos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, según fuentes de su primer círculo, por lo que las acusaciones del expresidente francés serán parte de una nueva ofensiva que lanzará AMLO contra uno de sus “villanos favoritos”, en vísperas del arranque de las campañas presidenciales del 2024.

En las 10 páginas que Sarkozy le dedica a Calderón aborda desde sus primeros encuentros, como el que en marzo del 2009 tuvo con el mandatario y su esposa, Margarita Zavala, en una finca de Manzanillo, Colima, previo a una vista de Estado, hasta los últimos en los que pidió al entonces papa Benedicto XVI su intercesión con la iglesia mexicana para esclarecer el caso de Florence Cassez, detenida en México por el delito de secuestro.

“Calderón y su esposa propusieron que llegáramos Carla (Bruni) y yo un día antes (de la visita de Estado) para conocer un sitio de su país que les gustaba especialmente y les apetecía enseñarnos (Manzanillo). A tal efecto, querían poner a nuestra disposición la casa de campo de un buen amigo suyo, de manera que pasáramos allí un día y una noche. De ese modo –me dijo el presidente mexicano– no habría ningún gasto de hotel y tampoco posibilidad de polémicas”, expone Sarkozy.

“Lo que sí que se cuestionó –y de manera totalmente injusta– fue la personalidad del propietario de aquella casa. Yo no lo conocía y, de hecho, sigo sin conocerlo. Fueron los opositores mexicanos del presidente Calderón quienes crearon aquel embrollo, al solicitar que se les informara en qué condiciones, y por cuáles motivos, el dueño de aquella casa, un tal Roberto Hernández, había «prestado o alquilado» su domicilio para nuestra visita”, agregó.

Previo a la visita, Sarkozy recibió a los padres de Cassez, quienes le enteraron del caso y le alertaron del escándalo mediático en el que se había convertido. Según el expresidente francés, preguntó a Calderón a través de interlocutores y este abrió la puerta para que Cassez siguiera el juicio en Francia. Ya en México, durante la primera comida oficial, el presidente mexicano le negó esa posibilidad.

“Las cosas se torcieron en el momento en que pronuncié el nombre de Florence Cassez. La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Era evidente que aquello ahora representaba para el presidente Calderón un asunto personal (...) Fue entonces cuando sospeché que algo no cuadraba y que había algo que no sabíamos.”

Y prosiguió: “Se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de Seguridad Pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida: era el ministro quien dictaba su voluntad al presidente, y no al revés. Cuando la comisión apenas había empezado a trabajar, el presidente Calderón anunciaba públicamente, como quería su subordinado, que Florence Cassez cumpliría su condena en México, argumentando que la sentencia de sesenta años de reclusión no existía en Francia y que el traslado era, por consiguiente, imposible”.

Florence Cassez sería finalmente puesta en libertad –por decisión del Tribunal Supremo (SCJN)– a comienzos del año 2013, unas semanas después de que Calderón dejase el poder... El expresidente mexicano, que ahora vive en España, posteriormente fue acusado de mantener vínculos con el crimen organizado. García Luna, su antiguo ministro de Seguridad Pública, continúa recluido en una cárcel de Estados Unidos, donde fue condenado a comienzos de 2023 por tráfico de droga y connivencia con el cártel de Sinaloa”, concluye Sarkozy.

Posdata 1

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en su gobierno no les ha ido mal a los ricos; que incluso les ha ido bien, pese a que se ha enfocado en redistribuir la riqueza del país. El presidente no se ha equivocado: pese a las crisis, como la del Covid, y el bajo crecimiento económico que habrá, en promedio, este sexenio, los multimillonarios mexicanos y las multinacionales están más boyantes que nunca.

Un ejemplo de ello son los bancos, que se han beneficiado de las altas tasas de interés que se mantienen en México con el objetivo de contener la inflación. Según los datos más recientes, de enero a noviembre del 2023, estas instituciones financieras generaron ganancias de 248 mil millones de pesos, 17% más que en el mismo periodo del 2022, y 4.7% más considerando todo el 2022.

Los márgenes financieros, es de que resulta de la diferencia entre los intereses cobrados a los deudores y los pagados a los ahorradores, sumó hasta noviembre 692 mil 664 millones de pesos, que resulta 11.2 por ciento mayor si se compara con los 622 mil 776 millones de pesos reportados entre enero y noviembre de 2022.

BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC y Scotiabank, que acaparan el 74% del negocio, concentraron las ganancias, en ese orden. Todos, de capitales extranjeros –aunque a Banorte lo controla la familia mexicana Hank–, se han beneficiado de la política restrictiva de Banco de México, la cual, de acuerdo con los analistas, va a cambiar a partir de marzo, cuando las tasas de interés comiencen a bajar.

Posdata 2

Y mientras tanto, todo apunta a que el denominado “superpeso” o “peso fortachón” va a desinflarse en 2024. Según el consenso de analistas de Citibanamex, este año la moneda mexicana se depreciará un promedio de 8%.

El 2023 el peso se apreció cerca de 13% y fue la segunda divisa con mejor desempeño frente al dólar, detrás del peso colombiano. Sin embargo, el recorte de tasas de interés, cuyo inicio está pronosticado para marzo de este año, podría desplomar al peso hasta los 19.25%, según las proyecciones más pesimistas de Morgan Stanley, es decir una caída de 14%; en contraste, los analistas de HSBC –los más optimistas– esperan que se ajuste solamente a los 17.5 pesos por dólar.

Posdata 3

En Tlalpan, la alcaldía que gobernó Claudia Sheinbaum –quien ahora busca la Presidencia de la República–, la competencia por la candidatura entre morenistas sigue reñida, aunque al parecer las cosas se han ido aclarando en los últimos días.

Uno de los principales candidatos, Pedro Haces Lago, logró el respaldo de la mayoría de aspirantes a la alcaldía a diputaciones federales y locales, concejales, además de miembros fundadores de Morena.

Encuestas como Massive Caller, Rubrum y Mitofsky lo ubican como uno de los candidatos más probables a encabezar la encuesta que realice Morena para elegir a su representante en esta alcaldía.

Otros competidores son el diputado local Carlos Mirón, la diputada Xóchitl Bravo, la exlegisladora Gabriela Osorio, y el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa.

