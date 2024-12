Rusia, una fintech que quiere ser banco y la CNBV

En el sector financiero crece la preocupación por la intención de los capitales rusos de ingresar oficialmente al sistema bancario mexicano, en especial ante el retorno a la presidencia de los Estados Unidos del magnate Donald Trump.

El proyecto identificado como de origen soviético es el de la firma Plata Card, una entidad comercial que opera desde hace un par de años en México ofreciendo servicios de crédito, y que impulsa ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) su licencia para fungir como banco comercial.

Plata Card es una marca operada por la razón social Tecnologías Diffiere, una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable que es regulada solamente por Profeco. Ésta ha sido bien recibida en la zona del Valle de México, donde ha emitido unas 400 mil tarjetas con créditos de entre 500 y 200 mil pesos con sólo una credencial de elector como referencia. Su principal directivo en el país es Neri Tollardo, quien se desempeñó hace unos años como vicepresidente de Estrategia del Tinkoff Bank de Moscú. Ahí está la primera liga visible de la fintech con Rusia.

Tecnologías Diffiere es la filial mexicana de Diffiere Technologies LLC, también conocida en el mercado bajo la marca Different Technologies. Se trata de una compañía radicada en Europa Oriental que desarrolla tecnología para el sector financiero, con un área especializada en bancos que encabeza Daniel Asimov. Diffiere Technologies es una subsidiaria de Baring Fintech Private Equity Americas Fund LP y ésta, a su vez, una filial de Baring Fintech Private Equity LLC, una compañía que recibe fondos de Rina Vosman, la esposa del multimillonario banquero ruso Oleg Tinkov.

Tinkov es uno de los empresarios rusos más acaudalados, al grado de que en su país recibe la categoría de “oligarca”. Amasó su fortuna con un negocio cervecero que después vendió a la belga InBev, para luego incursionar en el negocio de las tarjetas de crédito comerciales con la firma Tinkoff Credit Sistemas, justo como Plata Card lo está haciendo en el mercado mexicano. De ahí surgió el imperio de Tinkoff Bank. Hace algunos meses se rumoraba en los mercados internacionales que Oleg Tinkov pretendía llevar a México un proyecto relacionado con una Fintech.

Al parecer toda esta información sobre el origen de los recursos de Plata Card con un fondo de financiamiento anunciado de 100 millones de dólares no es desconocida para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo de Jesús de la Fuente, ni tampoco para Banxico, de Victoria Rodríguez, pues está en trámite la posible autorización de su licencia bancaria. La decisión es todavía más polémica si se toma en cuenta que Oleg Tinkov en algún momento fue sancionado por el gobierno de Reino Unido. Fue encontrado culpable de defraudación fiscal en Estados Unidos y sentenciado a pagar 500 millones de dólares.

Para los especialistas en la materia, el riesgo de malas prácticas en nuestro sistema financiero podría incrementarse si los inversionistas rusos logran penetrarlo; esto sin importar que el banquero se haya distanciado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por considerar inaceptable el ataque a Ucrania, o que el propio Donald Trump tenga más animadversión por los chinos que por los soviéticos. Se dice que Tinkov vive en territorio mexicano desde que empezó la guerra, en Los Cabos, Baja California Sur.

Posdata 1

Hablando de Donald Trump, vaya mensaje el que publicó el viernes en sus redes sociales respecto a los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros) y su intención de crear una nueva moneda que reste hegemonía al dólar estadounidense.

"Se necesita un compromiso de estos países sobre que no crearán una nueva moneda, ni respaldarán ninguna otra que reemplace al poderoso dólar estadounidense, o se enfrentarán a aranceles de 100% y dirán adiós a la maravillosa economía estadounidense", asestó en su red Truth Social.

Fue en octubre pasado, durante una cumbre en Kazan, cuando el bloque integrado también por países como Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos discutieron cómo impulsar las transacciones en otras divisas diferentes al dólar estadounidense y fortalecer las monedas locales.

Mientras tanto, Trump se reunió en Florida con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y, como en el caso de la llamada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbam, el presidente electo de Estados Unidos la calificó de muy productiva, aunque tampoco descartó la amenaza que lanzó a sus dos principales socios comerciales sobre fijarles aranceles de 25%.

Posdata 2

En medio de las acusaciones de Trump y Trudeau sobre el ingreso de mercancías chinas a México y su envío posterior a Estados Unidos y Canadá se realizó un muy vistoso operativo denominado “Limpieza”, encabezado por la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Marina y el gobierno de la Ciudad de México.

“Se acabó la fiesta”, aseguró Ebrard y también anunció la cancelación de las patentes de cinco agencias aduanales involucradas en la llegada, distribución y comercialización de mercancías asiáticas apócrifas procedentes de países como China.

El Operativo Limpieza se ejecutó el pasado jueves en el número 89 de la calle Izazaga, Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se aseguraron 262 mil 334 piezas con un valor cercano a los 75 millones de pesos. La mercancía procede de Bangladesh, China, Malasia, Vietnam, e Indonesia.

El Operativo Limpieza contra el contrabando chino movilizó a cinco inspectores del IMPI, 42 elementos de la Marina, 100 policías capitalinos, 60 de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y 12 funcionarios de Comercio Exterior, quienes aseguraron alrededor de 90 mil productos apócrifos de origen asiático. En total fueron siete horas para 262 mil 334 piezas asiáticas.

Habrá que ver si todo fue un mero show, pues al parecer los comerciantes siguieron vendiendo sus productos tras el operativo, o esta vez sí van en serio contra el contrabando y la piratería.

Posdata 3

Hablando de aduanas, además de que se alista el cambio del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), pues el anuncio ya se le habría hecho al general Andre Georges Foullon, se ha puesto el ojo a dos contratos que se entregaron durante su gestión.

El primero es para dar mantenimiento a 39 equipos obsoletos marca china Nuctech, los cuales, se asegura, no cuentan con refacciones por ser tecnología vieja. El contrato para ese mantenimiento es de 650 millones de pesos.

El segundo contrato, y el que más ruido ha generado, es el de integración de imágenes no intrusivas. Al no haber imágenes que integrar ni almacenar porque la empresa Rapiscan no instaló por completo la infraestructura de revisión producto de los contratos que se le otorgaron, no hay imágenes de equipos que ver. Es decir que se firmó y entregó un contrato de 250 millones de pesos que no se está ejerciendo.

@MarioMal