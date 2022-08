Rogelio, Tatiana y la IP reman contra la corriente

Las aguas turbulentas que está volviendo a experimentar la economía mundial, tras el rebote de la pandemia, han puesto a los dos secretarios clave para la economía nacional y las finanzas públicas a remar contra la corriente con ayuda de la iniciativa privada, que a regañadientes ha tenido que participar en los programas gubernamentales para hacer frente a problemas como la inflación.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la titular de Economía, Tatiana Clouthier, tienen más retos que tiempo para evitar una nueva recesión, aunque hasta ahora han logrado que la economía y las finanzas se mantengan estables. La pregunta es si soportará el vendaval en la segunda mitad del año y en 2023.

Ramírez de la O presentó esta semana el balance de las finanzas del país, así como los resultados del Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), los cuales no se han reflejado contundentemente en los precios de los productos de la canasta básica. El secretario aseguró que de no haberse echado a andar este plan y sin los subsidios a las gasolinas y la electricidad la inflación estaría arriba del 10% – y no en el 8.16% de julio–, lo que ha costado a cerca de 570 mil millones de pesos al erario.

Si bien no se prevé que el dato de julio haya sido el más alto, la Secretaría de Hacienda prevé que a finales de agosto o septiembre se llegue a esa convergencia y los precios comiencen a bajar, si no hay nuevos choques externos como la guerra en Ucrania, las tensiones entre EU y China o nuevas epidemias y olas de contagios. Una buena noticia para México es que, a contracorriente del mundo (EU, China, Europa) el Fondo Monetario Internacional mejoró la proyección de crecimiento para el país de 2% a 2.4%.

El reporte del estado de las finanzas públicas y el crecimiento del segundo trimestre fue mejor de lo esperado. La economía creció 1% mientras que la de Estados Unidos se contrajo en ese mismo nivel. No es para echar las campanas al vuelo, porque la desaceleración nos va a alcanzar, pero quizá no tan fuerte como para caer en recesión.

El reto de Hacienda para el segundo semestre del 2022 es que se mantenga el crecimiento y los ingresos fiscales y petroleros. Ayer el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, me dijo que no planean pedir deuda para financiar el gasto en lo que resta del año. Tampoco para 2023. El 8 de septiembre Hacienda va a presentar al Congreso el Paquete Económico del próximo año y no se prevé un incremento considerable del déficit fiscal.

Yorio asegura que con los ingresos adicionales por la venta del petróleo y la recaudación al cierre del primer semestre el gobierno tiene un saldo neto favorable de 160 mil millones de pesos, descontando los subsidios a las gasolinas y la electricidad, que servirán como los “guardaditos” que se extinguieron.

En lo que toca a la Secretaría de Economía, encargada de temas de comercio exterior, política industrial, abasto, precios, normas e inversión extranjera, mucho trabajo tiene de frente su titular Tatiana Clouthier. Por lo pronto, resolver el problema de las consultas que pidió EU en materia energética en el marco del TMEC. Llegar a los paneles de controversias y perder sería una gran derrota para Clouthier.

Mientras ese escenario llega a su definición, indicadores como las exportaciones, la inversión extranjera (aunque sea por reinversión de utilidades) y el abasto luce bien… a secas. Falta la política industrial que van a renovar y lanzar por sectores, como lo revelamos en este espacio hace dos semanas. El proyecto lo trae el subsecretario de Industria y Comercio, Héctor Guerrero, cercano a Alfonso Romo. Con este plan se busca darle certeza y rumbo a todas las industrias para que fluya la inversión privada.

Posdata

El libro del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que está por salir a la venta es una bomba para México y el TMEC: “balconea” lo mismo a Luis Videgaray que a Marcelo Ebrard y Jesús Seade. Y sí, el timing es político por las elecciones intermedias de noviembre, pero en medio de las consultas y potenciales disputas comerciales con EU también son dinamita pura, pues incluye a dos de los tres negociadores clave de la 4T.

Más ecos de la elección interna de Morena

En Morelos también se movieron las cosas con la elección interna de Morena. Los resultados favorecen a la militancia morenista. La consejera más votada de cara a la renovación de la dirigencia estatal, el próximo 13 de agosto, fue Abigail Salazar Solorio, quien sumó poco más de 2 mil votos.

Por otro lado, en los números preliminares la mayoría de los distritos se los quedó el grupo del exsubsecretario de Gobernación y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Rabindranath Salazar, con cifras que ponen 23 a 16 las preferencias con los grupos que parecen apoyar al actual gobernador Cuauhtémoc Blanco.

La movilización de las huestes de Blanco, aseguran los morenistas, fue mediante presiones y trueques por dinero, lo que alcanzó para posicionar a su hermano, Ulises Bravo, quien finalmente ganó el distrito 1. Con esta estrategia se busca mantener lo que queda del PES en el estado tras haber perdido el registro a nivel federal.

