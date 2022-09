Presupuesto 2023 y el futuro de Rogelio Ramírez de la O

El gobierno del presidente López Obrador entregará esta semana a la Cámara de Diputados el Paquete Económico del próximo año, en medio de un clima de polarización política y medición de fuerzas entre un titular del Ejecutivo que busca someter lo mismo a los legisladores de su partido y de la oposición que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Será el jueves 8 de septiembre cuando el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se plantará ante el Congreso de la Unión para explicar el Paquete Económico que contiene el Presupuesto, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Marco Macroeconómico del 2023.

Al igual que los dos primeros secretarios de Hacienda de la 4T (Carlos Urzúa y Arturo Herrera), Ramírez de la O se ha desgastado rápido (lleva un año y dos meses) al frente de esa dependencia. Lidiar con los caprichos y desplantes del presidente se ha convertido en un reto adicional para los encargados de las finanzas públicas y la política económica del país.

La mayor crisis del exasesor económico de López Obrador fue en marzo pasado, cuando en la Convención Bancaria el presidente adelantó la decisión de política monetaria del Banco de México y luego dijo que fue el secretario de Hacienda quien se lo anticipó. En ese momento a Ramírez de la O sí le pasó por la cabeza renunciar. Después el presidente pidió disculpas y las aguas volvieron a su cauce.

Más recientemente, Ramírez de la O volvió a tener fricciones. A la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, se le fue al cielo el costo de la refinería de Dos Bocas: calculó que costaría 7 mil millones de dólares y va en 20 mil millones, en medio de la opacidad y presuntos actos de corrupción que estarían beneficiando a la familia y allegados a Nahle.

Lo mismo pasa con el presupuesto del Tren Maya, el cual se ha disparado 70% y se prevé que siga aumentando; se fue de los 11.8 mil millones de dólares a los 20 mil millones. A cargo de esta obra está un tabasqueño amigo del presidente, Javier May, quien proviene de la Secretaría del Bienestar, donde se deciden los recursos de los programas sociales. ¿Qué podía salir mal?

Este escenario, aunado a las presiones inflacionarias, los choques constantes con los empresarios y con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, así como la crispación política tras decisiones como la reforma legal para dotar a la Guardia Nacional de un mando militar y la rebatiña en el Senado por la presidencia de la Mesa Directiva, complican el tránsito del Paquete Económico en el Congreso y el futuro del secretario de Hacienda.

A principios de diciembre se debe aprobar el Paquete Económico 2023. El malestar mostrado por el secretario Ramírez de la O en una entrevista sobre la presión que significa para las finanzas públicas el sobrecosto de Dos Bocas y el Tren Maya reavivaron los rumores de su renuncia tras la entrega del Presupuesto.

Como hemos expuesto aquí hace varios meses, quien aguarda paciente esa oportunidad es el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, amigo de los hijos del presidente López Obrador, pues su padre es el director de la escuela donde estudiaron José Ramón, Andy y Gonzalo López Beltrán. Sin embargo, en Hacienda aseguran que Ramírez de la O está firme y no tiene intención de irse.

Esto último es lo que más le conviene a la estabilidad económica y financiera del país. Apostar por un cuarto secretario de Hacienda pondría muy nerviosos a los inversionistas. En los círculos financieros consideran que el gobierno de AMLO no aguanta otro cambio de titular en esa cartera. Veremos qué decide el presidente, quien pregunta poco y decide mucho en Hacienda.

Posdata 1

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Armando Melgar, será clave en la negociación política del Paquete Económico 2023. No lo pierda de vista.

Posdata 2

El Paquete Económico será “inercial”, dicen en Hacienda; sin embargo, tres cosas serán diferentes: la austeridad republicana transitará a la pobreza francisca en lo que se refiere a la burocracia y la reducción del presupuesto en dependencias que no se consideran “importantes” para el presidente o no tienen rentabilidad electoral; habrá déficit fiscal, es decir que el gobierno tendrá más gastos que ingresos y no se descarta que ahora sí se busque la opción de tomar deuda; y tercero: que las proyecciones de ingresos por la venta de petróleo disminuyan significativamente por la reducción de los precios internacionales y la idea errada de que México debe refinar su petróleo en México en lugar de comercializarlo.

Avanza cannabis industrial

Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificó la semana pasada que es inconstitucional negar el permiso a la empresa canadiense Xebra Brands para producir cannabis industrial, en los próximos días un juez federal requerirá a la Cofepris cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 1 de diciembre y otorgar a la firma que dirige Jay Garnett el primer permiso para sembrar, cosechar y comercializar cannabis con fines industriales, mejor conocido como cáñamo, el cual es utilizado por varias industrias como la textil, aceites, cremas, bebidas y plásticos, entre otros. Se calcula en 24 mil millones de dólares el valor del mercado del cáñamo industrial en México.



@MarioMal