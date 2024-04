Monreal: contra los jueces para congraciarse con AMLO y Sheinbaum

La 4T avanza en su cruzada contra el Poder Judicial, o como la califica el senador Ricardo Monreal: contra “la dictadura de la toga”. En la Cámara Alta fue aprobada este miércoles en lo general la propuesta de reformas a la Ley de Amparo, impulsada por el legislador zacatecano para minar el poder de los jueces frente a las decisiones tomadas por los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El objetivo de la jugada es evitar que el recurso jurídico, defensor de los derechos humanos por excelencia, deje de ser un obstáculo para los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, y que lo serán también en una eventual presidencia de Claudia Sheinbaum, quien, como revelé hace una semanas, ha cambiado su estrategia para demostrar que es incondicional y casi una copia de “su jefe”, luego del reclamo que López Obrador le hiciera por no haber destacado sus logros durante el debate.

La reforma, que sólo falta por aprobarse en lo particular para convertirse en norma, contempla una modificación a los artículos 129 y 148 de la Ley para evitar que, en el caso de amparos que resuelvan la inconstitucionalidad de instrumentos legales, las suspensiones se dicten con efectos generales. En otras palabras se busca acotar que los jueces puedan enmendar la plana a los legisladores, como ha sucedido en infinidad de ocasiones durante este sexenio.

El argumento otra vez de Morena es la supuesta supremacía de los funcionarios o legisladores elegidos por voto popular frente a los “ilegítimos” integrantes del Poder Judicial que no se someten a la voluntad del pueblo; éste fue el lineamiento que defendió con vehemencia en tribuna Monreal, a pesar de que en sus círculos cercanos siempre había mostrado cierto recelo a la propuesta de definir jueces mediante proceso electoral.

Ricardo Monreal, dicen diversas fuentes de Morena, está pagando con estos actos su reconciliación con el inquilino de Palacio Nacional y, sobre todo, su acercamiento con Sheinbaum, pues ha sido relegado a lugares del “palomar” en sus principales eventos. Su ambición y rebeldía en el juego de las corcholatas presidenciales lo mandaron hasta el último lugar en algunas encuestas, por lo que ahora tiene que picar mucha piedra para recuperar la confianza del máximo líder y esperar a que estas acciones sean del agrado también de quien sí llegó a ser la candidata presidencial.

Por el momento, a Monreal se le ha dado como premio de consolación la oportunidad de competir otra vez por el control de la alcaldía Cuauhtémoc a través de su hija Catalina Monreal. La decisión se tomó contra los deseos de la propia Sheinbaum, quien deseaba regresarle las riendas de esa demarcación a sus más cercanos operadores de tierra: René Bejarano y Dolores Padierna, pero a AMLO le gustan los contrapesos en su equipo, por no decir las confrontaciones.

Se sabe que, en la apuesta por ganar dicha alcaldía, el equipo de Sandra Cuevas ya opera en favor de quien ahora se hace llamar “Caty”; pero deberán superar en la contienda un historial que hace a su candidata vulnerable, en especial por su relación con Víctor Manuel Álvarez Puga, el otrora rey del outsourcing.

Del 2019 a la fecha, la compañía operadora de diversas estaciones de combustible relacionada con ambos ha sido beneficiada con alrededor mil contratos de suministro de combustibles en dependencias federales como la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y el IMSS; también es contratista, por supuesto, del Gobierno de Zacatecas y de la Auditoría Superior de ese estado. En total ha facturado unos 530 millones de pesos.

En ese escenario, y con su firme postura para arruinar la Ley de Amparo, Monreal seguramente podrá muy pronto regresar con AMLO a desayunar los fines de semana, aunque probablemente serán las últimas ocasiones que sea recibido con agrado en Palacio Nacional, ya sea que resulte victoriosa el 2 de junio Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez.

Posdata 1

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, identificado por su trayectoria laboral cercana al PAN, no pudo meter las manos en la Sala Superior del Tribunal Electoral, ni para rechazar la candidatura de Santiago Nieto para el Senado ni para avalar la de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como plurinominal a la Cámara de Diputados.

Llama la atención que precisamente el caso del exgobernador de Tamaulipas, sobre quien pesa una orden de aprehensión y una ficha de búsqueda de la Interpol, es uno de los que se asegura forman parte de la investigación que se inició en el Consejo de la Judicatura Federal por presuntas irregularidades y presiones hacia los jueces del equipo de Arturo Zaldívar.

De resultar ciertos los señalamientos a los que la ministra Norma Piña dio entrada, lo que no se tendría claro es para qué lado operaron en este caso los jueces que presuntamente fueron presionados, ya que es sabida la cercana relación que el panista tamaulipeco llegó a construir con el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

El único panista que pasó la prueba del ácido en el Tribunal fue el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien estará en la boleta electoral del próximo 2 de junio, y seguramente llegará a tener una curul en el Senado.

Posdata 2

Hoy y hasta el fin de semana, la plana mayor de Morena, empezando por su presidente, Mario Delgado, va a estar en Veracruz intentando rescatar del atasco en el que se encuentra su candidata, Rocío Nahle, la cada vez más cuestionada por sus multimillonarias propiedades y las de su esposo, José Luis Peña, las cuales no se sustentan con sus sueldos como funcionarios públicos, además de otras acusaciones de corrupción y nepotismo.

Al interior de Morena reconocen que estos escándalos le han costado a Nahle entre 15 y 10 puntos en las encuestas, y lo más preocupante es que ese desplome no parece que vaya a detenerse, y aún faltan 46 días para las elecciones del 2 de junio.

En Morena admiten con franqueza que esa elección se puede perder.

Posdata 3

Hoy comienza la Convención Bancaria en Acapulco. La plana mayor del sector financiero público y privado se reúne, como todos los años -salvo el 2021 por la pandemia-, para discurrir sobre los temas más relevantes del sector.

La convención ha sido tradicionalmente uno de los foros políticos más importantes. Fue aquí cuando, en el 2018, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador amagó con “soltar al tigre” si no se respetaban los resultados de la elección presidencial que estaba en ciernes.

De ahí hacia adelante, López Obrador no ha faltado a estos encuentros con los banqueros y demás intermediarios financieros. Esta Convención número 87 no va a ser la excepción; el Presidente va a clausurar los trabajos el viernes. Las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como el candidato Jorge Álvarez Máynez, van a exponer sus propuestas de gobierno ese mismo día. Hay mucha expectativa sobre lo que digan las dos aspirantes punteras, porque como lo publiqué ayer en este espacio: los empresarios de todos los sectores no quieren darle carro completo a ninguna y están dispuestos a impulsar el voto diferenciado.

@MarioMal