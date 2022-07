Luisa María, la apuesta de Sheinbaum en 2024

En un escenario en el que las clases medias de la Ciudad de México quieren y pueden expulsar a la 4T de su gobierno, Morena pretende regresar a sus inicios y lanzar como candidata a jefa de Gobierno a la joven que en 2012 bailaba y cantaba como imagen propagandística del Movimiento de Regeneración Nacional: la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

La abogada de 34 años es la apuesta de Claudia Sheinbaum para asegurar la continuidad, aun cuando la candidata del presidente López Obrador es la hoy secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, quien, sin embargo, no crece en las encuestas y enfrenta un panorama complicado por la fallida estrategia de seguridad.

En cambio, a Alcalde Luján la han custodiado en su camino dos activos importantes de su movimiento: sus padres Bertha Luján y Arturo Alcalde, cercanos a Andrés Manuel López Obrador y con ciertos logros como familia que, si bien son cuestionables desde el sector empresarial y sindical, sí han colocado en mejor posición a los trabajadores del país, con incrementos salariales importantes y una rígida regulación del outsourcing.

Otro positivo es la democratización de los sindicatos, discutible igualmente por procesos de elección como el del sindicato de trabajadores petroleros, que terminó cayendo en manos de los cercanos al eterno líder Carlos Romero Deschamps, pero con mensajes de participación a la base trabajadora, que por muchos años vio a esos mismos líderes perpetuarse en sus posiciones sin siquiera hacer labor de campaña.

El perfil de Luisa María busca conectar con el ímpetu progresista de los capitalinos y el hartazgo expresado en las elecciones intermedias de 2021. La exdiputada federal de Morena ya no es la joven que en la propaganda de ese partido explotaba su imagen para invitar a la población a afiliarse a su organismo mientras se subía a un microbús con una gran credencial de elector. Ahora es una funcionaria que prácticamente va a terminar el sexenio en el mismo cargo de secretaria del Trabajo –a pesar de que en algún momento el Presidente lo ofreció a otros– y con resultados, si bien colectivos.

La fórmula podría ser adecuada para enfrentar a una oposición que empieza a ganar terreno explotando la juventud de sus cuadros, entre los que están los alcaldes Santiago Taboada, en Benito Juárez; Mauricio Tabe, en Miguel Hidalgo; Lía Limón, en Álvaro Obregón, y Adrián Rubalcava en Cuajimalpa, este último con una plataforma que incluye a una tribu de la familia Salinas de Gortari.

Del lado de Morena, la selección de Luisa María Alcalde como candidata pasaría por encima de las aspiraciones, además de Rosa Icela Rodríguez, del secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres; de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien las aspiraciones le llegan más bien por la aparición en las encuestas que por algún interés personal.

AMLO no tendría problema alguno en sacrificar a su vapuleada secretaria de Seguridad Ciudadana por el encumbramiento de su secretaria del Trabajo. El perfil, los resultados, el blindaje y apoyo que le brindan sus padres son suficientes para colocarla como imagen de Morena para la capital, tal y como lo hiciera hace 10 años en sus promocionales.

El obstáculo que probablemente se encuentre en su camino “la Morena de Morena” lleva por nombre Ricardo Monreal, el senador que apunta hacia la Presidencia, pero que, en el camino, podría encontrarse con una negociación que lo convierta en candidato de ese partido para la CDMX.

Posdata

No habían pasado ni 48 horas de que el presidente López Obrador celebrara la ratificación de la calificación crediticia de México y el cambio de perspectiva negativa a estable por parte de la agencia Standard & Poor's, cuando otra de las tres grandes calificadoras, Moody's, le aguara la fiesta con una degradación, aduciendo mayores presiones para las finanzas públicas del país por el apoyo a empresas como Pemex y CFE, la falta de reguladores independientes y la extinción de los fondos de estabilización gubernamentales. Luego de que Pemex perdió el grado de inversión en abril de 2020, las cosas no han sido nada fáciles para México, pues no goza de tan buena reputación en el exterior.



@MarioMal @MarioMal