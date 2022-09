Los números de la alianza y Delfina en el Edomex

El Estado de México es la antesala más importante de la elección presidencial del 2024. El histórico bastión priista estará en juego el próximo año y su definición marcará el rumbo político del país en los siguientes años. Morena ya tiene candidata: Delfina Gómez repetirá la fórmula del 2017, mientras que la alianza PRI-PAN-PRD se mantiene sólida a nivel local e impulsará a una candidata o candidato de unidad.

El gobernador priista Alfredo del Mazo no piensa entregar el estado a Morena, como lo han hecho varios de sus colegas de partido –Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich, expulsados ya del PRI y viviendo un exilio dorado en Europa. También Alejandro Murat–. Su arraigo familiar en el estado y las altas posibilidades de mantenerlo lo tienen muy echado para adelante, aunque no va a perder las formas ni va a enfrentarse con Morena; mucho menos con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



La candidata del gobernador es su secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Del Moral. La otra aspirante es la diputada federal Ana Lilia Herrera, quien tiene en realidad muy pocas posibilidades. Del lado del PAN, el mejor posicionado es el ex alcalde de Huixquilucan y diputado local, Enrique Vargas.

Del Moral y Vargas ya acordaron ir juntos. Según sus cálculos, esta alianza lograría de entrada el 40% del electorado mexiquense. El mejor posicionado previo a la definición será quien encabece la coalición. El PRD también está firme en el acompañamiento.

Las posibilidades de la alianza PRI-PAN-PRD se basan en los siguientes números: el PRI gobierna 48 de los 125 municipios mexiquenses, el PAN 20 y el PRD 10. Entre los tres suman más de 8 millones de personas.

En la esquina de enfrente está Morena, que gobierna 27 municipios del Estado de México. El partido que preside Mario Delgado irá en coalición con el Verde Ecologista, que tiene seis, y el Partido del Trabajo, con tres más. En conjunto, gobiernan a una población de más de 9 millones de habitantes.

Lo interesante es que a inicios del 2022 Morena tenía el 60% de las preferencias electorales, gracias a la buena percepción del presidente. No obstante, las peleas por la candidatura y un desgaste anticipado de Delfina Gómez los llevaron a caer 20 puntos a nivel estatal en nueve meses, según las encuestas locales.

Delfina Gómez tiene como fiel escudero a Horacio Duarte, un hábil estratega electoral. Ambos quieren sacudirse a su padre político, el fundador del Grupo Texcoco, Higinio Martínez, quien no ha sido tomado en cuenta para sumarse a la campaña ni recibió premio de consolación (quería ser presidente del Senado) tras haber sido hecho a un lado de la candidatura. El texcocano se siente agraviado y en cualquier momento podría voltearse, sobre todo si la alianza opositora toma impulso y se posiciona fuerte en las encuestas.

Los ex gobernadores del estado Eruviel Ávila, Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel y empresarios del Grupo Atlacomulco al parecer también cerraron filas para impulsar a la alianza opositora, es decir a la dupla Del Moral-Vargas.

Al cierre de agosto el Padrón Electoral del Edomex fue de 12 millones 490 mil 544 personas. De ese total 5 millones 940.8 mil son hombres y 6 millones 549.7 mil mujeres.

Eric Sevilla, presidente del PRI mexiquense; Anuar Azar, dirigente del PAN en el Edomex; así como el PRD estatal al mando de Agustín Barrera comenzaron a agrupar a sus equipos de tierra, líderes seccionales y estructura nacional para unir proyectos.

Alfredo del Mazo ganó en el 2017 con más de 2 millones de votos, mientras que Delfina Gómez obtuvo un millón 871 mil sufragios. De ahí la importancia de consolidar una alianza para derrotar a la coalición que encabeza Morena. El panista Enrique Vargas tiene su arrastre en municipios estatales y es necesario para crecer sistemáticamente.

El 16 de enero iniciará el periodo para la recolección de apoyo ciudadano en el caso de los aspirantes que se postularán por la vía independiente, el cual terminará el 16 de marzo. Del 23 de enero al 3 de marzo de 2023 se llevarán a cabo las precampañas y las campañas correrán del 3 de abril al 31 de mayo. La elección se realizará el domingo 4 de junio de 2023.

Hay mucho en juego en la elección del Estado de México: la definición de las candidaturas y las votaciones del 2024, la supervivencia del PRI, la eternización de Morena en el poder, el entierro del Grupo Atlacomulco y el florecimiento del Grupo Texcoco –o como decidan rebautizarlo–.

Posdata 1

Como lo publicamos ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo del morenista Américo Villarreal en la elección de Tamaulipas. El peso de los dichos del presidente López Obrador, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de un grupo de senadores y gobernadores de Morena fueron demasiada presión para los magistrados del tribunal.

Se anticipa que el gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, abandone el país en los próximos días por la revancha que podría tomar el nuevo titular del ejecutivo estatal, con quien terminó peleado a muerte.

Posdata 2

La ex diputada federal Yolanda de la Torre soltó la bomba y corrió a los brazos de su estado. Ayer se anunció que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Durango aprobó por unanimidad que asuma la presidencia del Poder Judicial de esta entidad.

Se trata de la legisladora priista que presentó la reforma para extender hasta 2028 la participación del Ejército en tareas de seguridad. Así como el presidente López Obrador ya asumió la paternidad de la iniciativa del PRI, ¿será que el presidente de este partido, Alejandro Moreno, asumirá también que por presión y contra su voluntad presentó esa iniciativa?



@MarioMal