Los cajeros del Bienestar y la coreana preferida del presidente

El negocio de los cajeros para el Banco del Bienestar, que planeo, operó y casi ejecutó el excoordinador general de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, Gabriel García Hernández, lo terminó asignando la todopoderosa Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Lo que no cambió fue la empresa beneficiaria del contrato: después de muchas vicisitudes, asignaciones y cancelaciones la proveedora sigue siendo la coreana Hyosung TNS.

En los últimos meses el Ejército ha venido instalando en las sucursales remotas del Banco del Bienestar equipos de la marca Hyosung, como se tenía previsto desde noviembre de 2019, cuando se desataron las críticas por cómo se diseñó la licitación para beneficiar al empresario ligado al grupo Atlacomulco, Alejandro del Valle, y el exbanquero cercano a Carlos Salinas de Gortari, Carlos Cabal Peniche.

Ahora lo que llama la atención es la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con la entrega de ese contrato. Resulta que el presidente de la empresa coreana, Cho Hyun-joon, visitó a finales del 2019 al mandatario en Palacio Nacional y le regaló un bat de beisbol autografiado por Shin-soo Choo, jugador en ese momento de los Rangers de Texas en las grandes ligas.

De acuerdo con los documentos de la licitación LA-007000999-E92-2022 de la Secretaría de la Defensa Nacional, la razón social Hyosung Solutions fue beneficiada en los primeros meses del 2022 con un contrato por mil 77 millones 893 mil pesos para suministrar 2 mil 700 unidades de sus cajeros automáticos para un mismo número de sucursales del Banco del Bienestar construidas por los militares.

La filial mexicana del grupo coreano venció en el concurso a la propuesta de la norteamericana Diebold Nixdorf de México, la cual ofreció la misma cantidad de equipos por un monto superior en alrededor de 90 millones de pesos, con un costo unitario por cajero automático de 370 mil 664 pesos. Hyosung Solutions ofertó 344 mil 155 pesos por unidad.

Para lograr esta adjudicación, la Sedena tuvo que rescindir previamente el contrato con la empresa china GRG Hong Kong México, que en julio de 2021 había ofrecido los 2 mil 700 cajeros por un monto apenas superior a los 850 millones de pesos, es decir, unos 220 millones de pesos más baratos. La Secretaría que encabeza Luis Cresencio Sandoval había anunciado con bombo y platillo esa adquisición y el eventual ahorro.

Con los equipos coreanos, el ahorro no será tan considerable, pero es mucho mejor respecto del acuerdo que había negociado el ahora senador Gabriel García, quien probablemente quedará impune por este hecho.

En aquel entonces, primer año de gobierno, se hablaba de la compra de 8 mil cajeros automáticos de la marca Hyosung por un monto cercano a los 10 mil 800 millones de pesos. La onerosa adquisición se concretó a través de la empresa Vivcolmex, pero en junio de 2020 se vino abajo, como se cayó también el poder de Gabriel García en el gabinete y la confianza que le profesaba su jefe.

Como ejemplo del nivel de corrupción que se manejaba en esa primera compra, basta con mencionar que el costo promedio de cada cajero automático era de un millón 350 mil pesos, casi cuatro veces lo que le costaron este año a la Sedena. También destaca que se consideraba de inicio colocar hasta tres cajeros automáticos en cada sucursal y ahora sólo se considera un aparato.

Posdata 1

El pleito entre Altos Hornos de México y la Comisión Federal de Electricidad por los cortes de suministro eléctrico a las plantas de la acerera no ha hecho más que escalar. Entre acusaciones de mala fe por parte de la empresa y la respuesta de la CFE sobre los contratos “leoninos” de carbón que se le otorgaron en el pasado y la solicitud de diferir los pagos hasta 2023, se asoma una verdad: que el empresario Alonso Ancira está pasando aceite. La semana pasada liquidó 54 millones de dólares del acuerdo con Pemex por la venta de la planta Agronitrogenados y ahora su empresa, una de las más importantes de Coahuila, hace agua.

Posdata 2

Otro coahuilense relacionado con las minas, el carbón y la política, que no quiere hundirse ni que su candidatura al gobierno del estado haga agua, es el senador morenista Armando Guadiana, quien anduvo muy contento en Qatar, a pesar de las investigaciones judiciales que trae a cuestas. El llamado Rey del Carbón no quiere que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, sea el abanderado de Morena para esa candidatura. En el partido que fundó López Obrador ya comienzan a pensar que, si no se ponen de acuerdo pronto y se alinean todos, el delfín del gobernador Miguel Riquelme, el actual secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, va a ganar caminando.



@MarioMal