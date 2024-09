La UIF, el CNI y las investigaciones

A diferencia de otros inicios de sexenio, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha anunciado los nombramientos de su Gabinete de forma segmentada, escalonada, paulatina y con una jerarquización inusual.

Este escalonamiento parece esconder un juego de ajedrez entre el poder saliente y la presidenta electa. En algunas jugadas, Sheinbaum parece colocar algunos diques que le otorguen autonomía; pero en otras pareciera no querer intervenir, como si su prioridad fuera la tranquilidad de su antecesor por medio del mantenimiento de sus incondicionales.

En este contexto, la ratificación de Antonio Martínez Dagnino como jefe del SAT apunta a la manutención de un esquema fiscal que preserve y aumente la recaudación proveniente de los grandes contribuyentes. Sin embargo, sorprende que siga en suspenso un nombramiento que tiene en vilo a empresarios e integrantes de la clase política por igual: quién será el nuevo titular de Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Pablo Gómez.

Tomando en cuenta los embates emprendidos por la UIF en los últimos años, existe la incógnita de saber si la unidad seguirá operando como una carta contra objetivos específicos seleccionados desde el gobierno o si existirá un manejo más integral de la unidad, que aborde casos relevantes para los objetivos de recaudación, aunque resulten menos espectaculares desde el punto de vista político y de propaganda.

La decisión del nuevo titular de esta dependencia que sigue el rastro del dinero quedará en manos del próximo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, junto con la presidenta electa y el nuevo secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, definirán dicho perfil, lo mismo que el del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), actualmente a cargo del general Audomaro Martínez. Los nombres de los futuros funcionarios los mantienen en completo hermetismo, mientras que se analiza la posibilidad de modificar las leyes orgánicas de las dependencias para que ambas pasen a formar parte de la “supersecretaría” de Seguridad.

Un caso que llama la atención es el del empresario Mauricio Anacarsis Moreno Peralta, con operaciones en las industrias hospitalaria, inmobiliaria, turística y del entretenimiento en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur, en el país, además de Francia, Singapur, Bahamas, Belice, Ecuador, Tailandia, Perú y África.

Genealógicamente, Moreno está vinculado a la familia Peralta al ser nieto de Anacarsis Peralta, embotellador de agua Tehuacán y hermano de Alejo Peralta. Su padre, Manuel Moreno Torres, murió en 2002 en condiciones extrañas al atrincherarse en contra de una orden de desalojo; y su madre, Yolanda Peralta –heredera del Hotel Regis, célebre en el siglo pasado para la clase política, empresarial y artística– fue encontrada muerta en 2011 en su domicilio de Polanco.

De acuerdo con investigaciones preliminares, Moreno, en conjunto con sus socios, exsocios y diversos apoderados (incluyendo a Aina y Andrea Lydia Moreno Anderson, sus hijas, quienes participan en asambleas corporativas), ha constituido y operado una red de empresas que incluyen a Compañía Inmobiliaria Axel, Inmobiliaria Perseus (ambas dedicadas al sector inmobiliario y fusionadas en 2014 manteniendo la razón social de Axel), Medicina Hiperbárica Integral (dedicada a ofrecer servicios de salud) y Operadora Gran Katún (promotora de turismo; constructora y comerciante de muebles e inmuebles, incluyendo restaurantes, bares, discotecas, centros de espectáculo y hoteles).

Perseus presentó dos trámites de registro ante el IMPI que discrepan de su objeto social: MHI Medicina Hiperbárica Integral y Playa International Clinic, que no cumplió los requisitos.

Sin embargo, el negocio real que corresponde a estos registros es operado por Medicina Hiperbárica Integral, que a través del Cozumel International Hospital ofrece servicios médicos especializados a través del uso de cámara hiperbárica con Clave Única de Establecimientos de Salud. Adicionalmente, Medicina Hiperbárica Integral es la razón social detrás de “Cámara Hiperbárica Playa Internacional Clinic” con domicilio en Solidaridad, Quintana Roo; se trata también de una clínica de servicios médicos privados que asegura tener operaciones en Tailandia, Perú, Centroamérica y África.

En tercera instancia, Medicina Hiperbárica Integral también es titular del Hospital Americano que comparte domicilio con la clínica de Solidaridad y que, al menos hasta 2018, fue vinculada al uso de cámara hiperbárica en Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo.

En abril de 2020, cuando la pandemia comenzaba a causar estragos económicos, se acusó a las empresas de Moreno por el despido injustificado de más de 100 empleados y otros litigios mercantiles. El empresario habría recurrido a diversos métodos para evitar o recortar el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Se calcula que entre 2015 y 2019 los ingresos de los negocios de Moreno fueron de por lo menos unos 150 millones de pesos.

El consuegro de Moreno es Claiborne P. Deming, presidente del consejo de Murphy Oil –una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York– y que es miembro del National Petroleum Council.

Posdata 1

Por cierto que quien se perfila a encabezar la Subsecretaría de Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Ciudadana es Esthela Damián, una de las mujeres de mayor confianza de Claudia Sheinbaum, toda vez que fue su coordinadora de campaña en las elecciones de 2018 hacia la Jefatura de Gobierno de la CDMX, y luego fue la titular del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.

Posdata 2

Y hablando de la UIF, en el equipo de trabajo de Sheinbaum corre la versión de que el titular saliente, Pablo Gómez, ha solicitado información financiera de al menos una decena de personas cercanas a la presidenta electa.

Se sabe que la relación de Sheinbaum con su sucesor en la jefatura de Gobierno, Martí Batres, no es la mejor y que su nombramiento como director general del ISSSTE no fue si no una concesión al presidente López Obrador y al ala radical de Morena, en la que también están Pablo Gómez y Jesús Ramírez, este último cuyo cargo como coordinador de Asesores de Sheinbaum pende de un hilo.

Batres Guadarrama y Ramírez Cuevas tienen más interés de fortalecer sus intereses en la Ciudad de México, donde se van a refugiar muchos de los autonombrados “puros” del movimiento obradorista, y desde donde buscarán impulsar a uno o dos candidatos fuertes hacia el 2030.

Posdata 3

Aunque faltan casi tres meses para su toma de protesta como gobernador constitucional de Puebla, quien anda muy movido dentro y fuera del país es Alejandro Armenta. El morenista asistió como invitado especial al primer Grito de Independencia que se realizó en Times Square, Nueva York, y encabezó el Cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas.

En su visita a NY, Armenta se reunió con la comunidad poblana en el East Harlem de Manhattan, donde aseguró que su programa de gobierno contempla programas de apoyo para la comunidad migrante. También anunció que enviará iniciativas al Congreso estatal para que se implementen las figuras de diputado y alcalde migrante.

Puebla es cuarto lugar nacional con el mayor porcentaje de paisanos en Estados Unidos, con el 7.7% de los 37.3 millones de migrantes mexicanos que viven en el territorio estadounidense.

Posdata 4

La universidad Carlos Septién García firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Guerrero, que encabeza la morenista Evelyn Salgado, para fortalecer la formación académica de periodistas.

Dicho acuerdo ofrece a las y los integrantes del Fondo de Apoyo a Periodistas la posibilidad de acceder a becas del 15% en licenciaturas y posgrados, además de cursos y diplomados especializados en periodismo.

No muchos gobiernos apoyan la capacitación del gremio periodístico, sobre todo en tiempos tan complicados para ejercer la profesión. Sin duda una buena iniciativa que ofrece programas en diversas modalidades: presencial, a distancia e híbrida, según las necesidades de los participantes.

@MarioMal