La pelea por MC y el respaldo a Xóchitl

Los líderes de Movimiento Ciudadano están de pleito. Las diferencias entre su fundador, Dante Delgado, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro –quien ha construido más estructura y votantes para el partido que ningún otro de sus liderazgos– se evidenciaron este fin de semana. Como lo anticipamos hace varios días, Alfaro reclama espacios para los suyos, no solo en las elecciones de su estado natal el próximo año, sino en las decisiones a nivel nacional y en las alianzas con otros partidos.

Alfaro reclama que Dante Delgado no lo toma en cuenta en las decisiones relevantes del partido, pese a que le aporta cuatro de cada 10 votos y su estado, Jalisco, será clave en la elección presidencial del 2024 por ser la tercera entidad con más distritos electorales del país. Otra discrepancia entre ambos es si sumarse o no a una mega alianza opositora, que incluya a partidos políticos y organizaciones ciudadanas.

Delgado se defiende al decir que sí hay inclusión en MC y que respeta a Enrique Alfaro, por lo que representa su figura dentro del partido. Y si bien por un lado dice que hay que cerrarle la puerta a la “vieja política”, y que con el PRI ni a la esquina, también deja en suspenso una eventual alianza con la oposición al esbozar su frase de que “la política no es, va siendo”.

El enojo de Alfaro cruza, en principio, por la sucesión en Jalisco, una de las nueve entidades que va a cambiar de gobierno el próximo año. El “delfín” del gobernador emecista es el actual coordinador de MC en el Senado de la República, Clemente Castañeda, aunque el mejor posicionado es el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien no tiene la mejor relación con Alfaro.

Todo indica que Dante Delgado va a impulsar al que esté mejor posicionado, sea o no del agrado del gobernador, lo que tiene molesto a Alfaro, quien con el mensaje del fin de semana, en el que se descarta de una posible candidatura presidencial e incluso de una posible senaduría, deja entrever que las diferencias pueden acabar en ruptura. No sería de extrañar que, si se profundizan las posturas, busque crear un nuevo movimiento político o bien se sume al Frente Amplio por México con todas sus fichas en Jalisco y a nivel nacional.

Alfaro tiene más poder con la operación que ha logrado en Jalisco –la cual le permitió hacerse de 48 presidencias municipales y 16 diputaciones locales en el 2021– que Samuel García y Luis Donaldo Colosio en Nuevo León. Estas dos últimas figuras políticas caminan de la mano de Dante Delgado. Para uno de ellos, el fundador de MC tiene reservada la candidatura presidencial, pero en 2030. La idea era que Alfaro se lanzara en el 2024, pero las diferencias con la dirigencia nacional ahora tienen en vilo esa candidatura.

Lo único que une a la mayoría en MC es el respaldo a Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición que hoy está mejor posicionada. Delgado ha dicho: “es nuestra amiga”, aunque, al igual que el presidente López Obrador asegura que es parte de un acuerdo cupular. Clemente Castañeda la ve bien como posible candidata y exhortó a MC a acercarse al Frente Amplio por México, lo mismo que el gobernador Alfaro. Y si bien Luis Donaldo Colosio no se ha posicionado al respecto, algunos de sus principales asesores ven a la hidalguense como la mejor opción para el 2024. Samuel García mantiene que “con el PRIAN ni a la esquina”, quizá porque puede ser el bateador emergente de MC y Dante Delgado en el 2024, con todo y que su futuro se vería truncado si pierde de forma estrepitosa.

Ya se verá si la presión de algunos de sus liderazgos, del resto de la oposición y de la sociedad hacen repensar a MC subirse al Frente Amplio.

Posdata 1

La semana pasada hablamos sobre los senadores disidentes del PRI y su futuro. Miguel Ángel Osorio Chong podría acabar como diputado del PAN en la siguiente legislatura; Eruviel Ávila se iría como diputado del Verde, al igual que Nubia Mayorga, quien sería la única que podría repetir como senadora. Claudia Ruiz Massieu tiene una oferta en MC, aunque hay un pequeño detalle: Luis Donaldo Colosio le habría dicho a Dante Delgado que “si ella se afilia, él renuncia al partido”, debido a sus lazos familiares con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Posdata 2

En Mazatlán, Sinaloa, comienza a gestarse un presunto escándalo de corrupción. Hay señalamientos que involucran a varios funcionarios, incluidos el presidente municipal de Mazatlán, Edgar González Zatarain, y su secretaria del Ayuntamiento, Adda Sarahí Rosas, por unos 544 millones de pesos. Se trata de posibles actos de simulación en demandas y laudos perdidos.

Dicha práctica al parecer no es nueva. El ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, tiene investigaciones en su contra por desempeñar irregularmente la función pública. Un caso es el pago de 146 millones de pesos a Grupo Ahre por una gasolinera que no se instaló.

De los más de 544 millones de pesos que se adeudan en el municipio de Mazatlán, ya se alista el pago de 338 millones de pesos, aunque también se investiga una red de tráfico de influencias para gestionar tales pagos.

El demandante al parecer es uno de los socios del actual tesorero municipal, Melecio Montoya, según información pública de MSG Consultores, despacho que representa en los litigios a Grupo Casamar. Esta empresa obtuvo dos resoluciones favorables, condenando al municipio a indemnizarlo.

Las resoluciones fueron expedidas por el magistrado de la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Jesús David Guevara Garzón.

Posdata 3

El estudio “Sustentabilidad financiera de la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe”, del Banco Interamericano de Desarrollo, reveló que los países de la región invertirán en conjunto unos 13 mil millones de dólares anuales durante la siguiente década en proyectos que permitan manejar adecuadamente más de 238 millones de toneladas de residuos sólidos, pero es indispensable que los gobiernos implementen medidas que permitan reciclar y reutilizar estos desechos para preservar y aprovechar también su valor material.

El organismo internacional, en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hicieron un llamado a las naciones de Latinoamérica para implementar un modelo de “Economía Circular”, mismo que además de contribuir a la reducción de los niveles de contaminantes es capaz de generar empleos, acelerar las importaciones de cada economía e incrementar de manera orgánica el Producto Interno Bruto.

México ha avanzado algunos pasos en ese camino. El pasado 28 de febrero entró en vigor la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, la cual ha gozado de una gran aceptación entre el sector empresarial de la megalópolis y empieza a generar sus primeros resultados en materia de reducción de residuos. También a nivel federal el Congreso de la Unión analiza ya la expedición de la Ley General de Economía Circular, basada en los preceptos de la que ya opera en la ciudad capital.

