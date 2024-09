La operación Monreal para seguir reinando en Cuauhtémoc

En medio de una pugna con el Poder Judicial de la Federación para llevar al pleno del Congreso la votación de una reforma constitucional que lo sacuda por completo, con las consecuencias que eso tendrá para la estabilidad del país, el nuevo líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, se dio tiempo para impulsar un asunto más bien de índole personal y familiar: presionar a los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, en la que su hija Catalina Monreal no pudo vencer a la aliancista Alessandra Rojo de la Vega.

El sábado por la noche, en lo que se califica como un “sabadazo”, el pleno que encabeza el magistrado Armando Ambriz Hernández avaló el proyecto del magistrado Osiris Vázquez para reponer el proceso de una elección en la que, presuntamente, la aspirante morenista fue víctima de violencia política en razón de género. En específico, la tesis aceptada por el Tribunal es que la candidata recibió un ataque sistemático de Rojo de la Vega para provocar su invisibilización, mediante actos de un llamado “familismo”.

Si bien el concepto de “familismo” ha sido aceptado en los nuevos lenguajes de género como un tipo de violencia, en el que se denigra a la mujer por considerar que el valor o la importancia de su familia es lo único que determina su papel, la realidad es que ésta es la primera vez que se emplea en una resolución electoral. No es que se dude de la modernidad, la capacidad y la conciencia de género de los magistrados capitalinos, pero resulta muy extraño que hayan decidido aludir a nuevos términos en una resolución que involucra a los Monreal.

Para nadie es un secreto que la familia originaria de Zacatecas se apoderó de su natal estado y, por un buen tiempo, de la alcaldía Cuauhtémoc. La exalcaldesa de esa demarcación, Sandra Cuevas, ha aceptado con todas sus letras que su principal apoyo para ocupar ese cargo fue Ricardo Monreal, aunque después, por el estilo irreverente de la también excandidata al Senado por Movimiento Ciudadano, se rompieron relaciones. A ese apoyo también podría llamársele “familismo”.

Más interesante aún, de consolidarse ese término y su carga de presunta violencia política como causal de nulidad para la elección, en favor de Caty Monreal, el Tribunal de Armando Ambriz pudo haber puesto bajo evaluación acciones como las reuniones que la candidata morenista sostuvo con Emmanuel Grey, exesposo de su contrincante Alessandra Rojo, así como la manera en que extrañamente llegaron las imágenes de esos encuentros a las redes sociales.

En esa evaluación jurídica igualmente se pudieron incluir aquellos comentarios con los que Caty Monreal ha dejado ver en ocasiones que los disparos que recibió la camioneta de Rojo de la Vega, durante la campaña, pudieron haber sido resultado de un autoatentado. Expertos en la materia exponen que tales alusiones supuestamente sustentadas en investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX son un acto de revictimización.

En suma, más allá de que efectivamente la violencia no se combate con más violencia, lo preocupante de este caso es que podría ser el primer retrato de la acumulación de tanto poder en Morena; el suficiente incluso para mover a su antojo lo que ya había sido resultado de una decisión popular. La pregunta en este caso es si la quema de este primer cartucho cuenta con el aval de Palacio Nacional y de la casa de transición de Claudia Sheinbaum o si Monreal actúa únicamente por su cuenta.

Posdata 1

El encuentro de Andrés Manuel López Obrador con sus fieles y sus colaboradores este domingo en la Plaza del Zócalo capitalino hizo recordar, como lo reconoció el propio presidente, aquellos mítines en los que arengaba a sus seguidores a defender sus ideales; pero sobre todo, buscaba convencerlos de que un cambio de régimen era inexorable para México, para bien o para mal, y que él era el único que podía llevarlo a cabo.

López Obrador siempre se ha visto a sí mismo como un mesías; un salvador de los oprimidos y de las causas justas. Ese es el discurso que ha repetido incansablemente desde los tiempos en los que bloqueaba pozos petroleros en su natal Tabasco, se quejaba de un intento de desafuero en su contra en la capital del país o acusaba de fraude electoral a sus competidores. Muchas de las palabras, las referencias históricas, las verdades a medias o las mentiras y los datos acomodados a su antojo se volvieron a escuchar este domingo durante el Sexto Informe de Gobierno de AMLO.

Una fiesta pública entre fieles morenistas y bases electorales de la autodenominada 4T donde no cupo la autocrítica, la autorreflexión sobre los errores cometidos –por ejemplo durante la pandemia del Covid 19 o los enormes daños ambientales de proyectos como el Tren Maya–, ni tampoco mensajes de reconciliación para un México dividido, mucho de ello productos de los discursos del titular del Ejecutivo en sus mil 418 conferencias que presumió, pese a que que juró al rendir protesta ser presidente de “todo los mexicanos”.

En fin que el autoelogio, las risas sarcásticas para sus “adversarios” y los aplausos y coros para quien mantendrá vivo el movimiento de la 4T –su sucesora Claudia Sheinbaum– fueron la tónica del mitin del presidente López Obrador este domingo, donde se confirmó que la 4T utilizará todo el poder que obtuvo en las elecciones del 2 de junio para modificar la Constitución a su antojo y ‘mayoritear’ a las minorías representadas en el Congreso federal, con todo y los efectos contraproducentes para la estabilidad económica, política y social de México.

Posdata 2

Olimpia Coral Melo, activista detrás de la "Ley Olimpia" contra la violencia digital, ha logrado un avance significativo en su lucha por la justicia en Puebla. Junto a su equipo legal, encabezado por el abogado Uldis Mena Lapinch, ha conseguido la vinculación a proceso de Israel “N” y otros agresores por el violento ataque ocurrido en Huehuetla en abril pasado. Israel “N” ahora se encuentra en prisión preventiva justificada, enfrentando cargos por ultrajes a la moral, daño en propiedad ajena y lesiones dolosas.

Durante el incidente, los agresores no solo llevaron a cabo conductas sexuales agresivas, sino que también golpearon el vehículo de las víctimas. Además, infligieron lesiones físicas a Olimpia y a sus dos compañeras. Aunque Israel “N” fue inicialmente liberado bajo un amparo por una falta administrativa, la perseverancia de Olimpia y su equipo legal logró que se le vinculase a proceso y actualmente se encuentre en prisión preventiva.

Este caso subraya la necesidad urgente de acciones contundentes por parte de las autoridades para prevenir delitos contra las mujeres, desde el acoso en las calles hasta agresiones físicas y sexuales. Es un llamado a las secretarías, municipios y organismos de justicia para que implementen medidas preventivas efectivas para combatir las conductas sexuales agresivas y proteger a las víctimas.

Posdata 3

El Instituto Nacional de Antropología e Historia de Diego Prieto adjudicó de manera directa un contrato por alrededor de 150 millones de pesos para concluir en Mérida, Yucatán, la tercera etapa del mantenimiento y restauración del inmueble conocido como el Ateneo Peninsular. La beneficiaria fue la empresa Grupo Mármol Construcciones SA de CV, propiedad de Jorge Adrián Martínez Aguilar y Alejandro Adrián Martínez Molina.

Se espera que la conclusión de esta obra sea finalmente una respuesta a los reclamos de más de 500 artistas que denunciaron la reducción de espacios para exponer en el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, debido a las obras de restauración. Ahora el MACAY también formara parte de las instalaciones del Ateneo, el cual será conocido como el Museo de la Historia del Pueblo.

Dicho inmueble podrá fungir como un nuevo punto de interés turístico de la capital yucateca, pues se sabe que varios de los artefactos arqueológicos encontrados durante la construcción del Tren Maya serán exhibidos en el mencionado recinto.

Posdata 4

Quien levantó la voz en el Zócalo cuando llegó al informe del Presidente López Obrador fue el senador Félix Salgado Macedonio: “la ministra Norma Piña debe estar en la cárcel”, por lo que seguirá promoviendo se le haga juicio político. El guerrerense dijo que hay una ley de salarios máximos que se aprobó en el Senado donde se estipula que nadie puede ganar más que el Presidente de la República y que algunos ministros, magistrados y jueces se autoampararon para no cumplir ésta, como fue el caso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello, Salgado Macedonio justificó la importancia de la Reforma Judicial, al afirmar que solo quieren mantener sus privilegios, por lo que hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial a que “no se dejen engañar”, porque el paro de labores que realizan no tiene razón de ser puesto que no se han violentado sus derechos laborales.

@MarioMal